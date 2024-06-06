Apple тестировала обновлённый «Пункт управления» с разными вариантами раскладки для iOS 18, согласно инсайдерам. Однако неизвестно, появится ли это изменение в финальной версии обновления.

Согласно слухам, новый «Пункт управления» будет поддерживать перетягивание, т.е. элементы можно будет менять местами прямо на интерфейсе. Сейчас только маленькие значки внизу, вроде фонарика и «Режима энергосбережения», можно менять местами через раздел «Пункт управления» в приложении «Настройки».

Если слухи окажутся правдой, это будет самым крупным изменением «Пункта управления» со времён iOS 11 (2017 год). На iPhone X и новее «Пункт управления» открывается свайпом вниз из правого верхнего угла экрана. На нём расположены значки для управления Wi-Fi, Bluetooth, яркостью экрана, громкостью и многими другими системными функциями.

Совсем скоро Apple презентует обновление iOS 18 на главной презентации WWDC, которая состоится 10 июня. Первая бета-версия iOS 18 для разработчиков выйдет вскоре после презентации. Публично обновление выпустят в сентябре этого года.

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