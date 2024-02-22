Проверка ключа контакта на Айфоне в iMessage: что это и как пользоваться

В общении иногда хочется сохранять приватность и анонимность. Некоторые мессенджеры дают возможность маскировки связанной с ними учетной записи или телефона. Но этой функцией активно пользуются и злоумышленники, которые таким образом выдают себя за других личностей. А вот инженеры-разработчики Apple оснастили iMessage новой возможностью обмена ключами шифрования, что позволяет подтверждать личность собеседника.

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Что такое «Проверка ключа контакта» на iPhone и для чего это нужно?

При использовании сервиса iMessage все ваши сообщения защищены сквозным шифрованием, что означает, что ни кто, кроме вас и вашего собеседника, не может прочитать их, включая сотрудников Apple. Функция «Проверка ключа контакта» в iMessage добавляет дополнительный уровень безопасности к вашим беседам в iMessage, гарантируя доставку сообщений именно тем, кому они предназначены. Эта функция автоматически подтверждает, что ваши сообщения достигают предполагаемого получателя. Если вы и ваш собеседник активировали функцию проверки ключей, любые несоответствия в процессе проверки вызовут появление специального оповещения. Это предостережение служит защитой от попыток мошенников маскироваться под другого пользователя в ходе переписки. При ручной проверке контакта (см. ниже), система проверки ключей iMessage подтверждает соответствие кода, сохраненного вами, с кодом, полученным от серверов iMessage для данного контакта, и оповещает вас о любых изменениях в проверочных кодах.

Системные требования для функции «Проверка ключа контакта»

С этой опцией пользователь сможет работать, если:

На устройстве установлена операционная система версий iOS 17.2, iPadOS 17.2, macOS 14.2 или новее. Причем вы не сможете активировать «Проверку ключа контакта», если в настройках вашего Apple ID имеются устройства, на которых установлена старая ОС (iOS, iPadOS, macOS). Для включения функции придется обновить эти устройства до совместимой версии операционной системы или удалить их из настроек Apple ID.

Активная двухфакторная авторизация. Надо еще и авторизоваться в iCloud и iMessage с помощью одного идентификатора Apple ID. Если в iMessage вход осуществляется по номеру телефона, то надо будет включить еще и почту.

Пользователь, которого требуется проверять, должен быть добавлен в контакты со своим Apple ID.

Как включить «Проверку ключа контакта» в iMessage?

1. Откройте приложение «Настройки» и перейдите в раздел «Apple ID» (ваши имя и фамилия)

2. Прокрутите страницу в самый низ и перейдите в меню «Проверка ключа контакта».

3. Установите переключатель «Проверка iMessage» в положение «Включено» и на следующем экране нажмите «Продолжить»

При этом аналогичные действия по активации функции должен проделать и ваш собеседник.

Примечание: Если в процессе включения функции появился экран «Обновите устройства», то это означает, что некоторые ваши устройства не соответствуют системным требованиям (установлена старая прошивка). Для продолжения, обновите ПО на этих устройствах, а если это это невозможно, то удалите эти устройства из Apple ID:

После включения функции «Проверка ключа контакта» удаленные устройства можно будет снова добавить в аккаунт Apple ID. Для этого нужно будет просто ввести пароль от учетной записи (запрос появится пароля появится на экране автоматически).

Альтернативный способ: отключите iMessage на этих устройствах по пути: приложение «Настройки» → «Сообщения» → «iMessage».

Как проверить статус контакта, с которым вы переписываетесь в iMessage

1. Откройте чат с вашим собеседником в iMessage.

2. Нажмите на аватар вашего собеседника. В списке опций нам интересна «Проверить контакт…» из раздела «Усиленная защита сообщений».

3. В самом низу появившегося меню нажмите ссылку «используйте открытые коды проверки», а затем нажмите кнопку «Отметить контакт, как проверенный».

4. Откроется карточка контакта вашего собеседника, в правом углу экрана нажмите «Обновить».

В его карточку этого контакта будет помещен код проверки («Править» → «Код проверки»).

А около имени этого человека в iMessage вы увидите галочку подтверждения личности.

В разделе «Усиленная защита сообщений» будет указан статус «Проверенный контакт».

Если же у вашего собеседника со статусом проверенного контакта исчез соответствующий значок, или в чате с ним отображается ошибка, например, «функция проверки ключа контакта выключена», то попросите его устранить проблему (см. ниже) и прислать вам открытый код проверки контакта.

Найти и скопировать открытый код проверки контакта можно по пути: приложение «Настройки» → «Apple ID» (имя и фамилия) → «Проверка ключа контакта» → «Показать открытый код проверки» → «Скопировать код проверки».

И если тот ключ, который сообщит вам собеседник, не совпадет с ключом на экране вашего смартфона, то с этим человеком лучше прекратить общение – он не тот, за кого себя выдает!

Что делать, если «Проверка ключа контакта» включена, а у собеседника отображается статус «Выключено»?

В случае, если ваш собеседник сообщает вам, что он включил функцию «Проверки ключа контакта», но в его профиле iMessage отображется статус «Проверка выключена», попросите его выключить, а затем снова включить iMessage в настройках iPhone.

После включения сервиса, перейдите в меню «Отправка/прием» и выберите номер телефона в качестве получателя и отправителя сообщений. В разделе «Начинать новые разговоры» предпочтительно также указывать номер телефона.

В заключение

Этот способ поможет вам обновить информацию о всех ваших контактах, подтвердив их подлинность. Аналогично можно идентифицировать и новые контакты, с которыми вы только начинаете общаться.

Не стоит считать эту функцию подтверждения личности в iMessage незначительной. Ведь в беседах мы часто делимся важной конфиденциальной информацией, поэтому хочется быть уверенным, что она попадет тому, кому предназначена, а не постороннему лицу.