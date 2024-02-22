Проверка ключа контакта на iPhone. Обязательно включите эту функцию, если пользуетесь iMessage

23 февраля 2024 |

В общении иногда хочется сохранять приватность и анонимность. Некоторые мессенджеры дают возможность маскировки связанной с ними учетной записи или телефона. Но этой функцией активно пользуются и злоумышленники, которые таким образом выдают себя за других личностей. А вот инженеры-разработчики Apple оснастили iMessage новой возможностью обмена ключами шифрования, что позволяет подтверждать личность собеседника.

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Проверка ключа контакта на Айфоне в iMessage: что это и как пользоваться

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Содержание статьи

  1. Что такое «Проверка ключа контакта» на iPhone и для чего это нужно?
  2. Системные требования для функции «Проверка ключа контакта»
  3. Как включить «Проверку ключа контакта» в iMessage?
  4. Как проверить статус контакта, с которым вы переписываетесь в iMessage
  5. Что делать, если «Проверка ключа контакта» включена, а у собеседника отображается статус «Выключено»?

 

Что такое «Проверка ключа контакта» на iPhone и для чего это нужно?

При использовании сервиса iMessage все ваши сообщения защищены сквозным шифрованием, что означает, что ни кто, кроме вас и вашего собеседника, не может прочитать их, включая сотрудников Apple. Функция «Проверка ключа контакта» в iMessage добавляет дополнительный уровень безопасности к вашим беседам в iMessage, гарантируя доставку сообщений именно тем, кому они предназначены. Эта функция автоматически подтверждает, что ваши сообщения достигают предполагаемого получателя. Если вы и ваш собеседник активировали функцию проверки ключей, любые несоответствия в процессе проверки вызовут появление специального оповещения. Это предостережение служит защитой от попыток мошенников маскироваться под другого пользователя в ходе переписки. При ручной проверке контакта (см. ниже), система проверки ключей iMessage подтверждает соответствие кода, сохраненного вами, с кодом, полученным от серверов iMessage для данного контакта, и оповещает вас о любых изменениях в проверочных кодах.

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Системные требования для функции «Проверка ключа контакта»

С этой опцией пользователь сможет работать, если:

  • На устройстве установлена операционная система версий iOS 17.2, iPadOS 17.2, macOS 14.2 или новее. Причем вы не сможете активировать «Проверку ключа контакта», если в настройках вашего Apple ID имеются устройства, на которых установлена старая ОС (iOS, iPadOS, macOS). Для включения функции придется обновить эти устройства до совместимой версии операционной системы или удалить их из настроек Apple ID.
  • Активная двухфакторная авторизация. Надо еще и авторизоваться в iCloud и iMessage с помощью одного идентификатора Apple ID. Если в iMessage вход осуществляется по номеру телефона, то надо будет включить еще и почту.
  • Пользователь, которого требуется проверять, должен быть добавлен в контакты со своим Apple ID.

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Как включить «Проверку ключа контакта» в iMessage?

1. Откройте приложение «Настройки» и перейдите в раздел «Apple ID» (ваши имя и фамилия)

2. Прокрутите страницу в самый низ и перейдите в меню «Проверка ключа контакта».

Как включить «Проверку ключа контакта» в iMessage?

 

3. Установите переключатель «Проверка iMessage» в положение «Включено» и на следующем экране нажмите «Продолжить»

Как включить «Проверку ключа контакта» в iMessage?

При этом аналогичные действия по активации функции должен проделать и ваш собеседник.

 

Примечание: Если в процессе включения функции появился экран «Обновите устройства», то это означает, что некоторые ваши устройства не соответствуют системным требованиям (установлена старая прошивка). Для продолжения, обновите ПО на этих устройствах, а если это это невозможно, то удалите эти устройства из Apple ID:

Как включить «Проверку ключа контакта» в iMessage?

Как включить «Проверку ключа контакта» в iMessage?

 

После включения функции «Проверка ключа контакта» удаленные устройства можно будет снова добавить в аккаунт Apple ID. Для этого нужно будет просто ввести пароль от учетной записи (запрос появится пароля появится на экране автоматически).

Альтернативный способ: отключите iMessage на этих устройствах по пути: приложение «Настройки» → «Сообщения» → «iMessage».

Как выключить iMessage на iPhone

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Как проверить статус контакта, с которым вы переписываетесь в iMessage

1. Откройте чат с вашим собеседником в iMessage.

2. Нажмите на аватар вашего собеседника. В списке опций нам интересна «Проверить контакт…» из раздела «Усиленная защита сообщений».

Как проверить статус контакта, с которым вы переписываетесь в iMessage

 

3. В самом низу появившегося меню нажмите ссылку «используйте открытые коды проверки», а затем нажмите кнопку «Отметить контакт, как проверенный».

Как проверить статус контакта, с которым вы переписываетесь в iMessage

 

4. Откроется карточка контакта вашего собеседника, в правом углу экрана нажмите «Обновить».

Как проверить статус контакта, с которым вы переписываетесь в iMessage

 

В его карточку этого контакта будет помещен код проверки («Править» → «Код проверки»).

Как проверить статус контакта, с которым вы переписываетесь в iMessage

 

А около имени этого человека в iMessage вы увидите галочку подтверждения личности.

Как проверить статус контакта, с которым вы переписываетесь в iMessage

 

В разделе «Усиленная защита сообщений» будет указан статус «Проверенный контакт».

Как проверить статус контакта, с которым вы переписываетесь в iMessage

 

Если же у вашего собеседника со статусом проверенного контакта исчез соответствующий значок, или в чате с ним отображается ошибка, например, «функция проверки ключа контакта выключена», то попросите его устранить проблему (см. ниже) и прислать вам открытый код проверки контакта.

Как проверить статус контакта, с которым вы переписываетесь в iMessage

 

Найти и скопировать открытый код проверки контакта можно по пути: приложение «Настройки» → «Apple ID» (имя и фамилия) → «Проверка ключа контакта» → «Показать открытый код проверки» → «Скопировать код проверки».

Как скопировать открытый код проверки контакта в iMessage на iPhone

И если тот ключ, который сообщит вам собеседник, не совпадет с ключом на экране вашего смартфона, то с этим человеком лучше прекратить общение – он не тот, за кого себя выдает!

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Что делать, если «Проверка ключа контакта» включена, а у собеседника отображается статус «Выключено»?

В случае, если ваш собеседник сообщает вам, что он включил функцию «Проверки ключа контакта», но в его профиле iMessage отображется статус «Проверка выключена», попросите его выключить, а затем снова включить iMessage в настройках iPhone.

Как проверить статус контакта, с которым вы переписываетесь в iMessage

Как выключить iMessage на iPhone

 

После включения сервиса, перейдите в меню «Отправка/прием» и выберите номер телефона в качестве получателя и отправителя сообщений. В разделе «Начинать новые разговоры» предпочтительно также указывать номер телефона.

Как включить iMessage на iPhone

 

В заключение

Этот способ поможет вам обновить информацию о всех ваших контактах, подтвердив их подлинность. Аналогично можно идентифицировать и новые контакты, с которыми вы только начинаете общаться.

Не стоит считать эту функцию подтверждения личности в iMessage незначительной. Ведь в беседах мы часто делимся важной конфиденциальной информацией, поэтому хочется быть уверенным, что она попадет тому, кому предназначена, а не постороннему лицу.

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