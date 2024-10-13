Видеозвонки в WhatsApp стали неотъемлемой частью нашей жизни, и вы наверняка тоже время от времени используете эту функцию. Видеть близкого человека всегда приятнее, чем просто слышать его, особенно когда нет возможности увидеться с ним лично.
К сожалению, фон, на котором мы обычно ведем беседы, зачастую оставляет желать лучшего. Однако теперь у вас есть возможность изменить его. В WhatsApp появилась функция размытия заднего фона или замены его на виртуальный. Ниже расскажем, как пользоваться новой функцией.
Если вы хотите опробовать виртуальные фоны в WhatsApp, установите последнюю доступную версию приложения.
Вот какие режимы для видеозвонков WhatsApp теперь доступны:
- Виртуальные фоны
- Фильтры
- Режим ретуши
- Режим низкой освещенности
Виртуальные фоны позволяют заменить ваше реальное окружение на любое предустановленное изображение. Это может быть особенно полезно, когда вам нужно скрыть бардак в комнате или создать более профессиональную атмосферу для рабочих звонков.
Доступны следующие фоны:
- Размытие
- Гостиная
- Офис
- Кафе
- Галька
- Фудкорт
- Абстрактный фон
- Пляж
- Закат
- Праздничная тема
- Лес
Если вы не хотите полностью менять фон, но хотели бы внести некоторые изменения в свой образ, для вас доступны разные фильтры. Они позволяют регулировать цветовую температуру кадра или добавлять небольшие цветовые эффекты. На данный момент доступно 10 различных фильтров:
- Теплый
- Холодный
- Черно-белый
- Засветка
- Мечтательный
- Призма
- Рыбий глаз
- Винтажное ТВ
- Матовое стекло
- Дуотон
Как улучшить качество видеозвонков в WhatsApp
Пользователям также доступны две функции, позволяющие улучшить внешний вид пользователя во время видеозвонка. Чтобы воспользоваться этими инструментами, нажмите кнопку с изображением волшебной палочки после осуществления видеовызова.
Первая называется «Режим ретуши» и предназначена для улучшения вашего внешнего вида во время видеозвонков. Она слегка корректирует изображение, делая вас более свежими и отдохнувшими.
Вторая функция — «Режим низкой освещенности», и она актуальна для помещений с плохим освещением или в темное время суток, когда отсутствуют искусственные источники света. Она автоматически улучшает качество изображения, делая его более светлым и снижая уровень шума.
Функции режим ретуши и режим низкой освещенности — это постоянные настройки, которые сохраняются, пока вы не отключите их самостоятельно. Функция не исчезнет автоматически после завершения звонка, а будет действовать и на все последующие вне зависимости от того, кто их инициирует — вы или ваш собеседник. Вы будете выглядеть в кадре чуть лучше по умолчанию, даже если забудете активировать соответствующую опцию.
Как в WhatsApp поменять или заблюрить фон?
1. Откройте приложение WhatsApp и начните видеозвонок.
2. В правом верхнем углу экрана нажмите на значок в виде волшебной палочки.
3. Выберите один из доступных вариантов: «Фильтры» или «Фоны».
4. Просмотрите доступные фильтры или фоны и выберите тот, который вам нравится.
К сожалению, изменение фона работает не всегда идеально. Например, WhatsApp может обрезать ваши уши и т.п. Кроме того, некоторые фоны выглядят слишком неестественно. Надеемся, в будущем разработчики WhatsApp будут добавлять новые фоны и улучшать их работу.
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