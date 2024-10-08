Как скачать Википедию на компьютер или USB-флешку и читать без интернета

В мире, где информация часто доступна на расстоянии одного клика, не всегда можно рассчитывать на стабильное подключение к интернету. Некоторые люди работают в удаленных местах или имеют ограниченные интернет-ресурсы, и поэтому возможность загружать и использовать Википедию офлайн может быть полезной. К счастью, Википедия предоставляет открытую информацию для всех, и существует несколько способов загрузить ее на накопитель компьютера или USB-флешку, чтобы получить к ней доступ в любой момент.

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Зачем скачивать Википедию?

Скачивание Википедии на USB-флешку позволяет вам получить доступ к миллионам статей в любое время и в любом месте. Основные причины, по которым это может быть полезным:

Отсутствие интернета в удаленных районах. Для людей, живущих или работающих в местах с ограниченным или нестабильным интернетом, доступ к информации может быть настоящей проблемой. Скачать Википедию и иметь ее под рукой в любое время – идеальное решение для таких ситуаций.

Путешествия. Если вы планируете длительное путешествие или пребывание в месте без доступа к интернету, офлайн-версия Википедии может стать незаменимым источником справочной информации. Например, исследователи, альпинисты и моряки часто сталкиваются с отсутствием интернета, и офлайн-версия энциклопедии им очень пригодится.

Экономия трафика и ресурсов. Даже если у вас есть интернет, данные на мобильных устройствах или спутниковый интернет могут быть дорогостоящими. Скачав Википедию, можно сэкономить интернет для других нужд.

Учебные и образовательные цели. Многие школы и университеты в странах с ограниченным доступом к интернету используют офлайн-версию Википедии для обучения. Таким образом, преподаватели и учащиеся могут получать информацию без необходимости подключения к сети.

Подготовка к чрезвычайным ситуациям. В случае природных катастроф или других чрезвычайных ситуаций, когда интернет-соединение может быть нарушено, доступ к информации по медицинской помощи, выживанию и технике безопасности может быть жизненно важным.

Конфиденциальность. Для некоторых пользователей приватность играет важную роль. Работа с офлайн-версией Википедии позволяет вам оставаться анонимным и не беспокоиться о трекинге или передаче данных.

Сколько весит Википедия в гигабайтах?

Версия Википедии на русском языке в формате .zim предлагается в трех вариантах, которые содержат одинаковое количество статей, но отличаются наличием изображений и дополнительных данных:

Полная версия с изображениями и подробностями: ≈36 ГБ

Версия с изображениями но без подробностей: ≈18 ГБ

Версия без изображений и подробностей: ≈5 ГБ

Полная версия Википедии на английском языке занимает около 95 ГБ места на хранилище.

Если вы хотите загрузить несколько языковых версий или другие базы данных, такие как Викисловарь или Викиучебник, может потребоваться больший объем накопителя.

Шаги по скачиванию и установке

1. Подготовка накопителя

Убедитесь, что на накопителе вашего компьютера имеется достаточный объем свободного места для скачивания файлов Википедии. Если вы планируете загрузку на внешний накопитель, то отформатируйте его в формат exFAT. Это можно сделать как на Windows, так и в macOS.

Важно: все данные на внешнем накопителе будут удалены при форматировании, поэтому убедитесь, что вы сделали резервную копию.

2. Скачивание и установка Kiwix

Для просмотра загруженной Википедии офлайн понадобится бесплатное приложение с открытым исходным кодом «Kiwix». Оно поддерживает формат .zim и доступно для различных операционных систем. Вот как его скачать:

2.1 Перейдите на сайт «Kiwix».

2.2 Выберите подходящую версию для вашей операционной системы (Windows, macOS, Linux).

2.3 Скачайте и установите приложение, следуя инструкциям на экране.

3. Загрузка файла Википедии

Kiwix использует .zim файлы для отображения контента офлайн. Эти файлы можно скачать в самом приложении. Для этого:

3.1 Откройте приложение Kiwix и перейдите в раздел «Категории».

3.2 Выберите категорию «Википедия» и нужный язык.

3.3 В боковом меню появятся дополнительные данные выбранной версии «Википедии». Там же будет находится и кнопка «Скачать». Нажмите ее, чтобы начать загрузку файла. Обратите внимание, что этот процесс может занять несколько часов в зависимости от скорости вашего интернета.

4. Использование Kiwix для просмотра Wikipedia

После завершения загрузки:

4.1 Запустите Kiwix и выберите загруженную версию в разделе «Категории».

4.2 Нажмите кнопку «Открыть главную страницу».

4.3 Теперь у вас будет доступ к миллионам статей Википедии, включая изображения и ссылки между статьями, в режиме офлайн.

Дополнительные советы и рекомендации

Обновление контента: Википедия постоянно обновляется. Если вам нужно актуализировать данные, вы можете периодически перезагружать новые файлы.

Создание нескольких языковых версий: Kiwix поддерживает загрузку и просмотр файлов на разных языках. Вы можете скачать несколько .zim файлов и переключаться между ними в интерфейсе программы.

Ограничения памяти: Если ваш накопитель ограничен по объему, вы можете скачать урезанную версию Википедии, например, без изображений или с сокращенными статьями. Такие версии занимают меньше места, но сохраняют большую часть текста.

Использование на мобильных устройствах: Kiwix также поддерживает мобильные версии для Android и iOS. Это значит, что вы можете сохранить Википедию и на смартфон, если предпочитаете использовать его для доступа к данным.

Другие возможности Kiwix

Программа Kiwix была разработана с целью предоставить доступ к интернет-контенту в регионах с ограниченным интернет-доступом. В дополнение к Википедии, она поддерживает и другие ресурсы, такие как Викисловарь, TED Talks и Project Gutenberg. Вы можете добавлять разные библиотеки, которые могут быть полезны для образования и саморазвития.

Теперь у вас есть подробное руководство по скачиванию Википедии. При помощи бесплатного приложения Kiwix вы сможете легко создать свою офлайн-библиотеку знаний. Такой метод удобен для личного пользования, образовательных целей и может стать незаменимым в экстренных ситуациях.

Офлайн-версия Википедии – это доступ к знаниям в любой точке мира, независимо от наличия интернета. Надеюсь, что это руководство поможет вам на этом пути, и вы сможете пользоваться Википедией в офлайн-режиме, открывая для себя мир знаний и новых возможностей.

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