Как позвонить в поддержку Apple в России и Беларуси: новый номер

Если вам понадобится помощь с вашим iPhone или Mac, знайте: старый добрый бесплатный номер поддержки Apple 8-800 больше не отвечает. Apple тихо отключила горячую линию в России, и теперь за консультацию придется платить своему оператору. Рассказываю, как теперь дозвониться до поддержки Apple в России и Беларуси.

Многие привыкли, что любая проблема с «яблочной» техникой решается одним звонком на номер 8 (800) 555-67-34 — бесплатно и с любого телефона. Но с 27 апреля 2026 года эта линия больше не работает. Теперь при попытке дозвониться вы услышите лишь бездушный голос автоответчика: «Обслуживание по данному номеру прекращено».

Как позвонить в поддержку Apple в России и Беларуси в 2026 году: новый номер

Несмотря на то что компания официально прекратила продажи в РФ еще в марте 2022 года и планомерно отключала сервисы вроде Apple Pay, техподдержка для пользователей сохранялась довольно долго. Теперь правила игры изменились. Чтобы пообщаться с живым специалистом, нужно использовать московский городской номер.

Для связи с представителями компании теперь используется альтернативный контакт:

+7 (499) 951-25-79

Этот же номер является основным каналом связи для граждан Беларуси. Поскольку в РБ нет собственного официального представительства и выделенной линии поддержки Apple, белорусы всегда обслуживались через российские колл-центры. Теперь для них это тоже единственный «телефонный» вариант.

Будьте внимательны: в отличие от прежнего формата, звонки на этот номер осуществляются на платной основе. Это подтверждает и обновленный раздел на официальном сайте Apple. Стоимость минуты разговора будет зависеть исключительно от тарифов вашего оператора на звонки в Москву.

Если вы звоните из региона России или из Беларуси, беседа может влететь в копеечку из-за международных тарифов или платы за межгород.

Альтернативные способы связи со службой поддержки Apple

Если тратить деньги на международную связь или межгород не хочется, я рекомендую использовать другие каналы, которые пока еще работают. По моему опыту, они часто оказываются даже эффективнее долгого ожидания на линии.

1. Приложение «Поддержка Apple». Его можно бесплатно скачать в App Store. Там можно выбрать конкретное устройство, описать проблему и запустить чат с оператором в текстовом виде.

2. Официальный сайт поддержки. В зависимости от типа проблемы на сайте поддержки Apple может быть доступна кнопка «Чат», где специалисты отвечают довольно оперативно.

Многие вопросы по настройке уже разобраны на страницах специализированных сайтов.

Почему Apple меняет условия работы в России и Беларуси

Это решение выглядит как очередной шаг по сокращению прямого присутствия компании на российском рынке, который рикошетом зацепил и пользователей в Беларуси. Напомню, что еще в начале весны 2022 года Apple прекратила официальные поставки в РФ и закрыла свой интернет-магазин. Позже начались проблемы с привязкой банковских карт к Apple ID и отключением оплаты при помощи мобильных операторов.

При этом любопытно, что компания не уходит «со скандалом». Она продолжает соблюдать местные законы, исправно удаляет запрещенные приложения по запросам Роскомнадзора и фильтрует контент в Apple TV+. Сохранение платной техподдержки — это способ оставить пользователей один на один с проблемами чуть реже, но при этом минимизировать свои расходы на содержание бесплатных входящих линий.

К сожалению, эпоха «премиального сервиса Apple» в России и Беларуси окончательно сменилась режимом выживания. Техника работает, обновления приходят, но помогать нам будут теперь только за наш счет.

