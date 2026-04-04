Apple выпустила первую бета-версию iOS 26.5 для разработчиков 30 марта 2026 года. Обновление привезло сквозное шифрование RCS, рекламу в Apple Maps и улучшения для пользователей ЕС. Но что из этого реально работает для пользователей из России и Беларуси — разбираю ниже.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Когда Apple выкатывает очередную бету, в профильных чатах сразу начинаются два типа реакций. Первый — у зарубежных пользователей: «О, классно, попробую сегодня!». Второй — у наших: «О — это снова у нас не работает». Разберем каждую новую функцию iOS 26.5 Beta 1, в том числе в контексте её доступности у нас.

Содержание статьи

iOS 26.5 Beta 1: полный список изменений

Коротко по списку, прежде чем углубляться в детали:

Шифрование RCS — потенциально доступно, но наши операторы пока не предоставляют доступ к этой функции.

— потенциально доступно, но наши операторы пока не предоставляют доступ к этой функции. Рекламные рекомендации в Картах Apple — Карты Apple в России и Беларуси недостаточно подробны, и мало кто пользуется ими.

— Карты Apple в России и Беларуси недостаточно подробны, и мало кто пользуется ими. Функции для сторонних аксессуаров в ЕС — только для Евросоюза, подробнее ниже.

— только для Евросоюза, подробнее ниже. Автоматическое подключение Magic Keyboard (USB-C + Bluetooth) — работает везде.

— работает везде. Новый выбор для вложений при переносе данных на Android — работает везде.

— работает везде. Награды в Apple Books — доступно, но с ограничениями по контенту.

— доступно, но с ограничениями по контенту. Язык инуктитут в клавиатуре — технически доступно, практически не нужно.

Сквозное шифрование RCS в iMessage

Это главная новость беты. Apple снова добавила сквозное шифрование (E2EE) для RCS-сообщений между iPhone и Android — после того как убрала его из iOS 26.4 перед финальным релизом. Теперь функция вернулась, включена по умолчанию, и в примечаниях нет оговорки, что она не попадет в публичный релиз. Это важный сигнал.

Теперь главный вопрос — что с поддержкой RCS у российских и белорусских операторов.

RCS в России: только МТС, только частично

Ситуация с RCS в России прямолинейная и невеселая. Единственный российский провайдер, который заявил об адаптации RCS, — МТС. Сервис запустили в тестовом режиме в части российских регионов, причем поддерживается ограниченный список моделей Samsung. В августе 2023 года МегаФон и Tele2 сообщали, что не предоставляют доступ к сервисам на базе технологии RCS.

С Беларусью ситуация аналогичная: крупнейшие операторы — А1, МТС Беларусь, life:) — публично о поддержке RCS не заявляли. RCS-сообщения там фактически не функционируют так же, как в России.

Функция формально появится в обновлении, переключатель будет виден в настройках — но реально заработает только при наличии оператора с поддержкой RCS и собеседника на Android с Google Messages. Для большинства пользователей в этих странах — пока декоративно.

Рекламные рекомендации в Картах Apple

Подписаться на Яблык в Max — инструкции и новости для пользователей iPhone, iPad и Mac — max.ru/yablyk.

Apple готовит рекламу в Картах. Летом 2026 года бизнес сможет покупать объявления, которые появятся в результатах поиска и в разделе «Рекомендуемые места» — новой функции с рекомендациями мест на основе популярности и недавних поисков. В коде iOS 26.5 даже есть готовая строка: «Карты могут показывать местную рекламу на основе вашего примерного местоположения, текущих поисковых запросов или вида карты во время поиска».

Для пользователей из США и Западной Европы — это реальная новость. Для России и Беларуси — менее актуальная. Вот почему.

Карты и навигатор Apple практически не используются в России и Беларуси и по популярности сильно проигрывают сервисам Яндекса, 2ГИС и Google. Я живу в Минске, и на актуальных Картах Apple в столице Беларуси отсутствуют не только улицы, но и целые районы.

Реклама в Картах Apple для бизнеса здесь тоже технически невозможна — Apple не предоставляет бизнес-инструменты в России и Беларуси.

Функции ЕС для сторонних аксессуаров

В iOS 26.5 Apple продолжает развивать совместимость со сторонними носимыми устройствами — под давлением европейского закона о цифровых рынках (DMA). Три новых возможности:

Парное подключение как у AirPods

Сторонние наушники смогут подключаться одним касанием — просто поднесите к iPhone. Фактически Apple дает сторонним производителям доступ к тому же Proximity Pairing, который всегда был эксклюзивом AirPods.

Уведомления на сторонних смарт-часах

Сторонние умные часы получат уведомления с iPhone — просматривать и реагировать, как на Apple Watch. Пересылка работает только на одно устройство одновременно: включили для Galaxy Watch — Apple Watch замолкают. Можно выбрать отдельные приложения или все сразу.

Live Activities на сторонних носимых устройствах

Это новинка именно iOS 26.5. Live Activities — динамические уведомления в реальном времени: счет матча, доставка еды, навигация. Теперь они могут синхронизироваться на сторонние браслеты и трекеры.

Все три функции — только для Евросоюза, и Apple явно не торопится распространять их добровольно. Apple уже тестировала их в бетах iOS 26.3 и iOS 26.4, но каждый раз убирала перед финальным релизом. Сроки запуска по-прежнему неизвестны.

Для России и Беларуси — прямого эффекта нет. Но следить за этой историей стоит: если функции приживутся в ЕС, со временем Apple может расширить их и на другие рынки. Может. Когда-нибудь.

Автоматический Bluetooth при подключении Magic Keyboard к USB-C Айфона

Небольшое, но приятное улучшение без региональных ограничений. Подключите Magic Keyboard к iPhone по USB-C — и iPhone сам установит Bluetooth-соединение с аксессуаром. Раньше нужно было делать это вручную. Пустяк, который приятно упрощает жизнь владельцам аксессуаров Apple в любой стране.

Перенос данных с iPhone на Android: больше гибкости при переходе

Функция без геопривязки и для всех. При переносе данных с iPhone на Android появился новый выбор для вложений: перенести за последние 30 дней, за год, все сразу — или не переносить вовсе. Практично: больше не нужно ждать, пока перекачаются фотки за восемь лет, если нужна только переписка за последний месяц.

Награды в Apple Books

В коде Apple Books нашли заготовки для функции «Итоги года 2026» с наградами: «Верный читатель», «Мощный читатель», «Книжный король» и прочие. По аналогии с Apple Music Replay — ваш читательский рейтинг за год. Функция пока не активна.

Приложение «Книги» от Apple является очень удобной читалкой, но для России и Беларуси встроенный магазин официально не работает в полном объеме. Купить русскоязычные книги через сервис в России затруднительно, а часть контента недоступна из-за санкционных ограничений. Однако вы всегда можете легко загрузить в это приложение свои книги.

Технически функция наград появится в вашем приложении, но реальная польза зависит от того, как активно вы читаете через Apple Books, — а таких пользователей в России немного.

Язык инуктитут в клавиатуре

iOS 26.5 добавляет раскладку клавиатуры для инуктитута — языка коренных народов Арктики. Важное расширение языковой поддержки для специфической аудитории.

Siri и Apple Intelligence: ждем WWDC 2026

Многие ждали новой Siri. Не дождались. Серьезные изменения перенесены на iOS 27, которую покажут на WWDC в июне 2026 года. Apple работает над интеграцией Gemini AI от Google — это анонсировали в начале 2026 года.

Отдельно для России и Беларуси: Apple Intelligence вообще пока не запущен в этих регионах. Siri на русском языке работает в базовом режиме — без возможностей AI-генерации, работы с документами и прочих «умных» функций. Когда Apple Intelligence появится с русскоязычным интерфейсом — вопрос открытый. На WWDC 2024 компания обещала расширять языковую поддержку, но до России очередь доходит медленно.

Когда выйдет iOS 26.5 и стоит ли ставить бету

3 апреля Apple уже выпустила обновленную сборку — Beta 1 с номером 23F5043k вместо 23F5043g. Это говорит о том, что в первой сборке нашлись критичные баги. Финальный релиз iOS 26.5 по историческому паттерну — середина мая 2026 года, до WWDC.

При желании, вы можете установить бету на iPhone прямо сейчас, но я не рекомендую это делать в этот раз — особенно в России и Беларуси, где часть сервисов Apple и так работает нестабильно. Нет смысла добавлять к этому еще и нестабильность бета-прошивки. Дождитесь финального релиза.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать. Задать вопрос