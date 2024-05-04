Современные программные продукты обросли уже настолько многочисленными функциями, что не все из них работают должны способом или, по крайне мере, не так, как это ждет пользователь. Касается это и WhatsApp, который позволяет зайти в учетную запись только лишь с помощью кода подтверждения. Вот только тот может не приходить, что поставит пользователя в тупик. И что же делать в такой ситуации? Давайте разберемся в основных причинах проблемы и рассмотрим пути ее решения.

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Почему не приходит код подтверждения в WhatsApp: 10 возможных причин

Причин возникновения такой проблемы может быть несколько, давайте в них разбираться.

Попробуйте запросить код с включенным VPN

До конца не ясно почему так происходит, но многочисленные сообщения пользователей на различных тематических форумах утверждают, что проблему с получением кода подтверждения Ватсап можно решить при использовании VPN. Установите любое бесплатное VPN-приложение, доступное в вашей стране и попробуйте повторно запросить код регистрации WhatsApp. С большой вероятностью, этот способ поможет его получить.

Яблык в Telegram и YouTube.

Если же и попытки использования VPN не позволяют авторизоваться в мессенджере, ознакомьтесь с другими возможными причинами.

Ошибки в работе сервиса

Не стоит считать WhatsApp таким уж безупречным сервисом – ошибки бывают у всех. Сбой на стороне самого мессенджера может стать причиной того, почему пользователи не получают код авторизации. В такой ситуации приложение теряет связь с сервером и не работают основные его функции, в том числе проверочные звонки и отправка кодов.

Понять, все ли в порядке с WhatsApp можно, открыв его на популярном ресурсе Downdetector и проверить доступность сервиса. Если вы увидите информацию о сбоях, то надо лишь дождаться устранения проблем.

Проблемы у оператора

За доставку сообщений с кодами подтверждений, как и за звонки, отвечает мобильный оператор. Так что в случае сбоев на его стороне, вы это сообщение не получите. Если ваш оператор относится к числу популярных, то его состояние можно проверить на странице сервиса Downradar. В случае, если вы обнаружили, что с сетью оператора проблема, позвоните в службу поддержки или напишите в нее через социальные сети. Так стоит поступить, даже если вы не видите явно глобальных сбоев, ведь проблемы могут быть с ближайшими вышками или с вашим конкретным номером.

Можно попробовать установить SIM-карту в другое устройство, на несколько минут включив «Авиарежим» и убедиться в регистрации в мобильной сети. Заодно будет понятно – работает ли сама карта. Стоит также совершить тестовый телефонный звонок с нее.

Активно подтверждение по телефону

В WhatsApp подтвердить свой номер можно не только с помощью проверочного кода, но и с помощью подтверждения клиентом на другом устройстве или звонком от робота. В последнем случае часть номера и будет выступать в качестве проверочного кода. Но такой вариант блокирует отправку тех самых кодов посредством SMS. Если вы все же хотите его получить именно в таком виде, то используйте ссылку «Не получил код подтверждения». После нажатия этой кнопки и можно выбрать способ авторизации.

Блокировка сообщений и звонков с неизвестных номеров на самом устройстве

Современные умные устройства умеют уже блокировать вызовы и сообщения с неизвестных номеров, но тем самым можно не получить нужный проверочный код от WhatsApp. Если вы, например, блокируете звонки от неизвестных контактов, загляните в настройки системы или приложения, которое может быть причастно к этому. Здесь можно как отключить целиком систему проверки, так и тонко настроить параметры для разрешения сообщений от мессенджеров. Отключите все таск-киллеры или блокировщики.

Проблемы в приложении или системе

Код может не создаваться из-за некорректной работы приложения. Например, ему не хватает оперативной памяти или же используется старая версия. Такое поведение будет сопровождаться периодическими вылетами и зависаниями на этапе авторизации.

Попробуйте закрыть приложение через диспетчер задач, и через несколько секунд запустить WhatsApp снова. Можно перегрузить устройство полностью, тем самым избавившись от возможных ошибок в работе самой системы.

Также зайдите на страницу WhatsApp в Google Play или AppStore и нажмите кнопку «Обновить», установив последнюю версию приложения. Если не поможет и это, то попробуйте вообще удалить мессенджер, перезагрузить устройство, а потом установить его заново.

В качестве альтернативы можно попробовать установить WhatsApp Business, который имеется и в App Store и в Google Play.

Неполадки с самим телефоном

Эта проблема маловероятная, но и о ней забывать не стоит. Может оказаться поврежденным модуль связи, неправильно настроена служба сообщений или же приложение для обработки SMS. Неисправности такого рода можно проверить с помощью сторонних аналогичных приложений или выполнив стандартные действия со звонками или сообщениями.

Если вы обнаружили, что с телефоном что-то не так, обратитесь в сервисный центр для проверки устройства. Некоторые неполадки слишком серьезные: носят механический характер или исправляются прошивкой, чтобы их можно было устранить самостоятельно.

Неверно введенный номер телефона

Обратите внимание, верно ли вы ввели номер телефона. Также стоит проверить код страны, это может быть +1 (код США) вместо российского +7, (+380 — код Украины, +375 — код Беларуси).

Сам WhatsApp может предложить неправильный вариант по умолчанию. И в номере должно быть верное число символов, никакой «8» в начале быть не должно. Номер нужно вводить только в международном формате — используется знак «+», код страны, код оператора и сам номер телефона.

Неподдерживаемый номер

Для регистрации в WhatsApp должен использоваться номер, с которого можно принимать SMS или телефонные звонки. Нельзя для этих целей использовать неподдерживаемые номера: стационарных телефонов, бесплатного доступа, виртуальные номера и прочие.

Нестабильное подключение к Интернету

Убедитесь, что ваше устройство подключено к Интернету. Проблемы могут возникнуть, если вы находитесь за границей и требуется роуминг. Ваше устройство должно еще и поддерживать прием международных SMS или звонков.

Запросите голосовой звонок робота из WhatsApp

Не забывайте, что код – один из вариантов авторизации. Попробуйте запросить звонок. Вам позвонит бот и продиктует нужную комбинацию. На экране авторизации нажмите на «Позвонить мне».

Обратитесь в службу поддержки WhatsApp

Наконец, остается вариант с обращением службу поддержки самого WhatsApp. Она как раз и помогает в решении проблем, в том числе с неполучением проверочного кода. Обратиться туда можно через официальный сайт сервиса, заполнив поля формы.

Как войти в Ватсап используя QR-код вместо СМС с кодом подтверждения?

Если у вас возникла необходимость активировать WhatsApp на другом своем телефоне или компьютере, но вы не можете получить код подтверждения из СМС — подключите его в качестве вспомогательного устройства.

Вы можете подключить до 4 связанных устройств, которыми можно пользоваться даже при выключенном основном телефоне.

Примечание. Для того чтобы сохранять активность связанных устройств, необходимо осуществлять вход в свой аккаунт WhatsApp на основном мобильном телефоне каждые 14 дней.

Чтобы подключить WhatsApp на другом устройстве без получения СМС, сделайте следующее:

1. Откройте WhatsApp на другом устройстве (телефон, компьютер), на котором вы хотите активировать WhatsApp.

2. Нажмите на значок с изображением трех точек в кружке в правом верхнему углу и выберите «Привязать в качестве вспомогательного устройства».

На экране отобразится QR-код.

3. Запустите WhatsApp на основном телефоне, откройте вкладку «Настройки» и перейдите в раздел «Связанные устройства».

4. Нажмите кнопку «Привязать устройство», откроется камера при помощи которой необходимо отсканировать QR-код, отображаемый на экране добавляемого устройства.

Таким образом вы сможете активировать WhatsApp на других своих устройствах без необходимости получения СМС с проверочным кодом.

Как войти в Ватсап используя сканер лица или отпечаток пальца вместо СМС-кода подтверждения?

В конце 2023 года WhatsApp получил поддержку функции «Код доступа» (PassKey), которая позволяет проходить идентификацию владельца аккаунта при входе с помощью отпечатка пальца или сканирования лица. Функция доступна на iPhone и смартфонах под управлением Android. О том, как создать код доступа в WhatsApp и использовать его, мы подробно рассказалали в отдельном материале.

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