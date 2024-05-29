На вашем Mac, работающем на базе процессора Intel могут возникнуть определенные проблемы с работоспособностью хранимых в памяти NVRAM настроек. В этой ситуации есть решение, которое заключается в сбросе памяти NVRAM.

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Что такое NVRAM (PRAM)?

NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory) — это энергонезависимая память. Другими словами, это тип памяти, которая может хранить данные даже при отключении электрического питания. Обычно состоит из модуля памяти, соединенного с батарейкой. NVRAM используется для хранения конфигурационных данных и другой важной информации, которая должна быть сохранена даже в случае сбоя питания.

NVRAM, например, используется для хранения настроек BIOS на материнских платах компьютеров, данных о конфигурации маршрутизаторов и коммутаторов, ключей шифрования и другой важной информации, связанной с безопасностью.

На Mac с процессором Intel использовался тип памяти NVRAM под названием PRAM (Phase Change Random Access Memory).

Для чего сбрасывать память NVRAM (PRAM)?

NVRAM используется на Mac для хранения набора системных настроек, к которым требуется быстрый доступ. Это может быть выбор загрузочного диска, разрешение экрана, громкость звука, часовой пояс. Параметры определяются моделью Mac и теми устройствами, которые используются вместе с компьютером.

Доступ к этим настройкам обычно имеется в «Системных настройках», где ими можно и управлять. Для этого никакого сброса NVRAM и не требуется. Но в случае, если какие-то настройки не работают так, как это предусмотрено, можно попробовать вариант с очисткой выделенной для них памяти. Также рекомендуется сбрасывать NVRAM перед передачей вашего Mac с процессором Intel постороннему лицу в случае продажи или обмена устройства.

Как сбросить NVRAM на компьютерах с чипом Apple (М1, M2, M3 и т.д.)?

Сброс пямяти NVRAM предусмотрен только на Mac с процессором от Intel. Если вашем компьютере используется чип серии «M», разработанный Apple, то проводить процедуру сброса памяти не требуется.

Как сбросить NVRAM (PRAM) на компьютерах с процессором Intel?

Итак, вы выяснили, что в вашем Mac нет чипа от Apple. Значит, внутри работает процессор от Intel и можно выполнять следующие действия.

1. Для начала необходимо выключить ваш Mac.

2. Включите компьютер и сразу после этого нажмите и удерживайте следующую комбинацию клавиш ⌥Option (Alt) + ⌘Cmd + P + R.

3. Удерживайте клавиши нажатыми в течение около 20 секунд. За это время вы можете услышать или увидеть признаки перезагрузки Mac. Например, это может быть звуковой сигнал или появление на экране логотипа Apple.

4. Когда ваш компьютер Mac загрузится, скорее всего придется заново настроить сброшенные в результате процедуры системные настройки.

Почему при каждом выключении или отключении от сети Mac сбрасываются настройки громкости звука и часовой пояс?

В этой ситуации необходимо поменять ту небольшую батарейку, которая используется для обеспечения работоспособности памяти NVRAM (PRAM) и сохранения в ней настроек при отключении компьютера от сети питания.

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