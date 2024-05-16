Легко ли гнётся iPad Pro (M4)? Блогеры проверили планшет на прочность: видео

Первые испытания на изгиб для новейшего тонкого iPad Pro (M4) уже проведены, и, похоже, Apple удалось создать свое самое тонкое устройство, не уступающее по прочности предыдущему поколению iPad Pro (M2).

Известные техноблогеры на YouTube использовали два подхода для тестов на изгиб. Например, JerryRigEverything применял физическое давление, изгибая новый планшет руками, а MobileReviewsEh выбрал другой метод, поместив iPad под прибор для измерения силы и накладывая сверху гири для создания локализованного давления.

При изгибе планшета, размещенного в альбомной ориентации, JerryRigEverything обнаружил, что устройство выдержало испытание «на удивление хорошо», как будто была задействована «черная магия структурной целостности». При сильном изгибе задней части стекло экрана в итоге отслоилось от рамки, но дисплей и операционная система продолжали работать нормально. Однако применением силы на планшет при размещении его в портретной ориентации, результат был иным, и iPad Pro быстро разломился пополам, трещина пошла от порта USB-C. Блогер затем снял дисплей, чтобы открыть и удалить внутренние компоненты, включая новый металлический стержень, проходящий по центру устройства. «Если бы Apple добавила еще один перпендикулярный стержень вдоль ширины возле зарядного порта, то тогда планшет мог бы остаться полностью живым», — добавил он. Тем не менее JerryRigEverything пришел к выводу, что центральный стержень нового iPad Pro «определенно обеспечивает достаточную жесткость для горизонтальных изгибов» и должен выдержать повседневное использование в рюкзаке или багаже.

Другой техноблогер AppleTrack Сэм Коль в своем тесте высказался следующим образом: «Является ли его тонкий корпус риском для прочности? Ответ — нет. Стержень, который Apple разместила вдоль логической платы, очень надежен, если вы не сгибаете углы».

Подход техноблогера MobileReviewsEh также продемонстрировал хорошие результаты. После того как ютубер поместил на центр дисплея iPad Pro груз весом более 70 фунтов (около 32 кг) до полного структурного разрушения, он пришел к выводу, что новый iPad Pro «такой же прочный, если не немного более прочный», чем то устройство, которое он заменяет. И это несмотря на то, что он на 18-20% тоньше iPad Pro (M2).

В целом, повторения «Бендгейта» 2019-го года, похоже, не предвидится. Для тех, кто не знаком с этой историей: в 2019-ом году Apple признала наличие «очень слабого изгиба алюминиевого корпуса» в своих новых на тот момент моделях, объяснив это «побочным эффектом производственного процесса».

Несмотря на видео, демонстрирующее, что модели iPad Pro 2018-го года сгибались легче, чем другие, Apple заявила, что изгиб со временем не усугублялся и не влиял отрицательно на работу iPad, а опасения по поводу прочности устройства были необоснованными. Тем не менее некоторые владельцы iPad остались недовольны дефектами в устройствах за столь солидную стоимость.

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