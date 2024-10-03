Мессенджер Telegram на iPhone славится не только своим богатым функционалом, но и стабильной работой. Вспомните, когда в последний раз вас выбрасывало из мессенджера или он зависал, например, во время просмотра видео?

Однако, несмотря на это, некоторые проблемы с ним всё же могут возникать. Хотя они и незначительны, проблемы довольно распространённые. Одна из них — это когда в мессенджере отображается непрочитанное сообщение, хотя его на самом деле нет. Порой этот баг может сохраняться в течение длительного времени.

Ниже мы расскажем обо всех причинах возникновения этой проблемы и способах её решения.

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Почему в Telegram висит непрочитанное сообщение?

Когда мы видим, что на иконке Телеграма отображается непрочитанное сообщение, мы сразу же заходим в мессенджер, чтобы проверить его. Однако, как правило, там нет ничего нового: все чаты уже прочитаны.

Почему возникает такая ошибка? Основная причина — это временный сбой в работе приложения, который через некоторое время исчезнет сам по себе. Переустановка приложения, как правило, не помогает.

Скорее всего, проблема связана со счётчиком сообщений каналов Телеграм. Если он включён, то отображается количество непрочитанных сообщений во всём аккаунте. Отключите его, и проблема будет решена. Для этого

1. В приложении Telegram выберите вкладку «Настройки».

2. Затем выберите секцию «Уведомления и звуки».

3. Пролистайте вниз и установите переключатели «Каналы» и «Число сообщений» в разделе «Счетчик на иконке» в положение «Выключено».

После этого перезагрузите свой iPhone или включите авиарежим, а затем снова откройте Telegram и подождите, пока он загрузится. После этих действий снова включите счетчики снова. После выполнения этих действий они должны начать работать корректно.

Telegram отображает непрочитанные сообщения, которых нет

Вы наверняка используете архив в Telegram, убирая туда ненужные чаты, чтобы они не мешали на главном экране. Именно архив может быть причиной появления непрочитанных сообщений в вашем приложении. Чтобы избавиться от них, выполните следующие шаги:

1. Откройте Telegram и найдите чат «Архив».

2. Зажмите его пальцем.

3. Нажмите на кнопку «Прочитать все».

4. Проверьте иконку мессенджера — непрочитанные сообщения должны исчезнуть.

Если проблема не была решена, стоит проверить все группы каналов. Возможно, именно они являются источником сбоя в работе счетчика непрочитанных сообщений в Telegram.

Как убрать непрочитанные сообщения в Telegram из другого вашего аккаунта?

Возможно, вы знаете, что в Telegram есть возможность подключить несколько аккаунтов сразу и легко переключаться между ними. Когда вы добавляете вторую учетную запись, по умолчанию все уведомления отображаются от всех аккаунтов. Чтобы прочитать сообщения на втором аккаунте, выполните следующие шаги:

1. Откройте Telegram и зажмите вкладку «Настройки».

2. Выберите второй аккаунт и найдите нужный чат. Если у вас слишком много чатов, просто нажмите «Изменить» в верхнем левом углу, а затем «Прочитать все» внизу.

Если вы не хотите, чтобы уведомления со второго аккаунта отображались на счетчике, выполните следующие действия:

1. Зайдите в настройки приложения.

2. Выберите секцию «Уведомления и звуки».

3. В самом верху отключите опцию «Всех аккаунтов».

Теперь уведомления будут приходить только от активной учетной записи. Не отключайте эту опцию, если боитесь пропустить сообщения со второго аккаунта. Тем не менее, это может помочь, если счетчик сообщений в Telegram завис.

Как отключить уведомления о новых пользователях в Telegram?

Наверняка хотя бы раз в месяц каждый из вас получал уведомление о новом пользователе в Telegram. С одной стороны, это удобно, но с другой — в большинстве случаев оно не приносит никакой пользы и только отвлекает. Чтобы удалить непрочитанное сообщение со счётчика Телеграм, достаточно просто открыть его. Но как избавиться от этой проблемы навсегда?

Следуйте простым шагам:

1. Откройте Telegram и перейдите во вкладку «Настройки».

2. Найдите раздел «Уведомления и звуки».

3. Установите переключатель «Новые контакты» в положение «Выключено».

После выполнения этих действий уведомления о новых контактах больше не будут появляться в ваших чатах.

Как отключить уведомления об историях Telegram?

Самая неожиданная причина, по которой в Telegram остаются непрочитанные сообщения, — это уведомления об историях. Эта функция, появившаяся не так давно, не всем пришлась по вкусу, и многие предпочитают полностью скрыть её с главного экрана. Однако стоит учитывать, что уведомления о новых историях включены по умолчанию. Тем не менее, их легко можно отключить.

Чтобы изменить настройки, делайте следующее:

1. Откройте приложение Telegram и перейдите во вкладку «Настройки».

2. Найдите раздел «Уведомления и звуки» и выберите раздел «Истории».

3. В самом верху экрана отключите опции «Новых историях» и «Важных историях».

Если вы хотите получать уведомления только от определённых пользователей, можете добавить их в исключения.

Если после выполнения этих действий на иконке Telegram всё ещё отображаются непрочитанные сообщения, попробуйте очистить кэш приложения.

Как исправить отображение уведомлений в Telegram при помощи скрытого меню?

В Telegram имеется скрытое меню «Debug», предназначенное для разработчиков. Этот инструмент также может помочь в решении проблемы с некорректным отображением непрочитанных сообщений.

1. Откройте Телеграм и быстро нажмите 10 раз по вкладке «Настройки».

2. В появившемся скрытом меню «Debug» нажмите кнопку-ссылку «Reindex Unread Counters», а затем «Reset Notifications».

3. Перезагрузите приложение.

Как отключить отображение всех уведомлений из Telegram?

Если ни один из перечисленных способов не помог вам избавиться от уведомления о непрочитанном сообщении, которого на самом деле не было, вы можете полностью отключить уведомления в Telegram в приложении «Настройки» iOS. Для этого:

1. Откройте приложение «Настройки» на iPhone.

2. Перейдите в раздел «Уведомления» и выберите параметры оповещений приложения «Telegram».

3. Настройте уведомления из Телеграм в соответствии со своими предпочтениями:

чтобы отключить красные кружки с указанием непрочитанных сообщений на иконке Telegram, установите переключатель «Наклейки» в положение «Выключено».

чтобы настроить отображение уведомлений на Экране блокировки, Центре уведомлений или в виде баннеров, установите соответствующие галочки в разделе «Предупреждения».

чтобы полностью отключить все уведомления в Telegram установите переключатель «Допуск уведомлений» в положение «Выключено».

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