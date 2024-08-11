Приложение Pencilera: Apple Pencil в качестве пульта управления камерой iPad

Разработчик Ом Чачад выпустил приложение, которое добавляет дополнительную функциональность Apple Pencil. Утилита позволяет использовать цифровое перо в качестве пульта дистанционного управления для приложения «Камера» на iPad.

Приложение Pencilera, например, можно использовать для фотографирования группы людей, находящихся вдали от вашего iPad. Конечно, можно воспользоваться встроенным таймером, но в этом случае будет создано лишь одно фото, и если оно не получится удачным с первого раза, придется повторять настройку отложенного снимка снова.

Концепция Pencilera основана на возможности удаленного управления камерой iPhone при помощи Apple Watch. Однако эта функция до сих пор недоступна для iPad.

Разработчик использовал жесты Apple Pencil 2 (двойное нажатие) и Apple Pencil Pro (сжатие), чтобы с их помощью дистанционно нажимать кнопку затвора в камере iPad без необходимости взаимодействовать непосредственно с экраном или кнопками планшета.

Приложение Pencilera доступно бесплатно в App Store.

Скачать Pencilera для iPad (App Store)

🔥 Смотрите также: