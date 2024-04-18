Жизнь – хрупкая вещь, произойти несчастье может с любым из нас, причем прямо на улице и без видимых причин. И зачастую от реакции ближайших к пострадавшему людей зависит, удастся ли его спасти или сохранить ему здоровье. Неслучайно еще в школах нас учат оказывать уроки первой помощи. Конечно, эти навыки быстро теряются и забываются. Давайте же снова вспомним, что надо делать в такой ситуации.

Внезапная остановка дыхания и прекращение кровообращения, ведущие к смерти, обычно вызываются либо заболеванием (наподобие инфаркта миокарда или нарушения сердечного ритма), либо внешними причинами (удар током, травма, утопление). Но какими бы не были причины исчезновения признаков жизни, алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации известен и рекомендован Российским Национальным Советом по реанимации и Европейским Советом по реанимации.

Важно! Эта процедура чревата переломами костей грудной клетки, ребер. Так происходит, если при оказании помощи руки сильнее требуемого давят на грудину, если неверно расположены руки или кости сами по себе хрупкие, что характерно для пожилых людей.

Именно поэтому во избежание такие проблем нужна постоянная качественная подготовка. Ниже мы предлагаем вам ознакомиться с правилами оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения, рекомендованными МЧС России.

Содержание статьи

Первые действия при обнаружении пострадавшего

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Оцените безопасность для себя, пострадавших и окружающих

При оказании первой помощи участник должен на месте происшествия сперва оценить свою собственную безопасность, а потом безопасность пострадавшего и окружающих людей. Если присутствуют некие факторы или предметы, которые могут препятствовать безопасному оказанию помощи, то необходимо избавиться от них, чтобы риск травм самому человеку и окружения был минимальным.

Проверьте наличие сознания у пострадавшего

Чтобы определить наличие сознания, громко обратитесь к пострадавшему с вопросами, слышит ли он вас, что с ним случилось и нужна ли ему помощь. При отсутствии реакции на вопросы о самочувствии, пострадавшего можно слегка встряхнуть за плечи, но в этом случае необходима предельная осторожность в случае подозрения на травму позвоночника.

Проверьте пульс и дыхание у пострадавшего

Определите наличие пульса у пострадавшего, прикоснувшись пальцами к сонной артерии (яремной вене), которые находится по обе стороны шеи человека. Отсутствие пульса в данной области указывает на остановку сердца. У людей, находящихся в состоянии потери сознания, сердцебиение может быть замедленным, поэтому на оценку пульсации стоит отводить не менее пяти секунд.

Удостоверьтесь, что одежда или другие предметы не оказывают негативного влияния на проходимость дыхательных путей. При наличии рвотных масс, сгустков крови, осколков зубов, обломков протезов и т.д. во рту пострадавшего, аккуратно извлеките их пальцами, обмотанными салфеткой.

Чтобы узнать, дышит ли человек, наклонитесь к нему щекой и приблизьте ухо к его рту и носу, после чего в течение 10 секунд попытайтесь уловить дыхание. Ваша щека должна почувствовать выдыхаемый воздух, другим критерием станет движение грудной клетки. Следовательно, если дыхания нет, то грудная клетка не будет двигаться, не будет характерных звуков, а воздух не попадет на щеку. В таком случае необходимо срочно вызывать скорую медицинскую помощь и приступать к проведению сердечно-легочной реанимации.

Если возле вас находятся другие люди, громко обратитесь к конкретному ближайшему к месту происшествия человеку. Ему надо дать четкие, краткие указания, информацию в сжатом и понятном виде: «Человек не дышит. Вызывайте скорую. Скажете мне, когда сделаете это».

Что делать без помощника?

Может так случиться, что помощника рядом не окажется или его не получится привлечь. В таком случае скорую медицинскую надо будет вызывать уже самому. Поможет в этом функция громкой связи в телефоне. Во время звонка диспетчеру надо сообщить место происшествия, суть инцидента, сколько человек пострадало и как именно, а также предпринятые меры. Первым трубку должен положить диспетчер, подтвердив получение информации. Надо помнить, что скорую медицинскую помощь, как и другие специальные службы, можно вызвать по телефону 112. В регионах возможно использование дополнительных номеров, стоит помнить и о популярных номерах 01, 101; 02, 102; 03, 103.

Как делать искусственное дыхание (сердечно-легочную реанимацию)?

Сразу после вызова скорой надо приступить к первым действиям по оказанию помощи. Пострадавший должен лежать на спине на твердой и ровной поверхности.

Необходимо давить руками на его грудину так, чтобы основание ладони одной руки оказалось на середине грудной клетки. Вторая же рука должна лечь сверху первой с расположением кистей рук в замок. Сами руки надо выпрямить в локтях, плечи участника спасения должны оказаться над пострадавшим так, чтобы давление шло строго перпендикулярно плоскости груди.

Давить на грудь надо весом тела спасателя на глубину 5-6 сантиметров, делая это с темпом 100-120 раз в минуту (или около 2 раз в секунду).

Но при этом после каждых 30 надавливаний на грудь требуется переходить к искусственному дыханию рот в рот. Оно требует раскрытия дыхательных путей запрокидыванием головы и подъема подбородка. Нос пострадавшего зажимается двумя пальцами, после чего осуществляется пара вдохов искусственного дыхания.

Спасатель сперва должен вдохнуть обычным образом, а потом герметично обхватить своими губами рот пострадавшего. Затем осуществляется равномерный выдох воздуха на протяжении одной секунды.

При этом необходимо обратить внимание на состояниее грудной клетки пострадавшего. Подаваемого воздуха при выдохе будет достаточно, если грудная клетка визуально начнет подниматься. Это поможет определить требуемый объем вдоха.

Теперь, не забывая сохранять доступность дыхательных путей, пострадавший должен получить возможность пассивно выдохнуть. После чего повторите процедуру искусственного вдоха. Для совершения пары искусственных вдохов должно быть потрачено не более 10 секунд. Больше двух таких попыток в перерывах между давлением на клетку делать не стоит. Если под рукой есть устройство из аптечки для осуществления искусственного дыхания, то это только поможет.

Если не получается делать искусственное дыхание методом рот в рот, но можно прибегнуть к другому методу, рот в нос. Такая ситуация может сложиться, если у пострадавшего повреждены губы. Сама техника выполнения такая же, но спасатель в данном сценарии при запрокидывании головы закрывает уже рот, а губами обхватывает нос.

Дальнейшие спасательные мероприятия заключаются в надавливании 30 раз на грудину, а потом осуществляются 2 вдоха искусственного дыхания. По прошествии каждых пяти циклов сердечно-легочной реанимации (1 цикл = 30 надавливаний + два вдоха) необходимо производить проверку пульса в области сонной артерии.

Если у пострадавшего появился пульс и дыхание, поверните его на бок и дождитесь прибытия скорой помощи.

Подытожим основные моменты при проведении искусственного дыхания:

1. Размещение пострадавшего. Уложить пострадавшего на твердую ровную поверхность.

2. Сила и частота надавливания. Давить на грудь пострадавшего на глубину 5-6 сантиметров с частотой 100-120 раз в минуту.

3. Соотношение надавливаний к исскусственным вдохам. После каждых 30 надавливаний необходимо делать два искусственных вдоха, на которые должно быть потрачено не более 10 секунд.

4. Повторная оценка пульса. После пяти проведенных циклов СЛР необходимо осуществлять проверку пульса на сонной артерии.

5. Размещение пострадавшего на боку в случае появления пульса и дыхания.

Основные этапы проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР) на видео

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Когда можно прекратить сердечно-легочную реанимацию?

Проводить реанимационные действия надо вплоть до прибытия скорой помощи или других подобных ей служб, призванных как раз и осуществлять первую помощь пострадавшему. Сигналом к прекращению может стать распоряжение сотрудников этих органов прекратить спасение пострадавшего. Либо же остановиться можно, если человек стал показывать признаки жизни в виде самостоятельного дыхания, кашля, осознанных движений.

Если реанимационные мероприятия затянулись, и участник банально физически устал, то потребуется сторонняя помощь для продолжения мероприятий. В документированных рекомендациях говорится о том, чтобы в ходе сердечно-легочной реанимации участники менялись каждые 5-6 циклов надавливания / вздоха или каждые 2 минуты.

Также спасательные действия нет смысла осуществлять с пострадавшим, у которого явно отсутствуют признаки жизнеспособности, чья травма несовместима с жизнью или вообще налицо признаки разложения тела. Нет необходимости в реанимационных действиях в случае прекращения жизнедеятельности в результате длительного неизлечимого заболевания.

Наиболее распространенные ошибки при выполнении искусственного дыхания

Неверная последовательность мероприятий сердечно-легочной реанимации.

Ошибочная техника давления на грудину пострадавшего, заключающаяся в неверном положении рук, отсутствия поднятия грудной клетки после каждого надавливания.

Ошибочная техника выполнения искусственного дыхания (плохое открытие дыхательных путей, избыток или недостаток подаваемого в легкие воздуха).

Неверное соотношение между надавливаниями на грудь и вдохами искусственного дыхания.

Давление на грудь осуществляется с частотой менее 100-120 раз в минуту.

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