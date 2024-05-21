Вышла iOS 17.5.1: Apple признала ошибку с появлением удаленных фото на iPhone

Apple выпустила обновление iOS 17.5.1 для iPhone. Новая версия ПО решает проблему, из-за которой после установки iOS 17.5 возвращались старые удалённые фотографии.

Баг вызвал беспокойство у многих пользователей. Однако важно отметить, что у Apple нет доступа к фотографиям и видео пользователей. Проблема появилась из-за повреждённой записи в базе данных. Именно из-за неё фотографии не удалялись с устройства полностью.

Apple официально признала проблему в приписке к вышедшему обновлению:

Эта версия содержит важные исправления ошибок. В частности устранена причина, по которой в редких случаях удалённые фото, которые были повреждены в базе данных, могли заново отображаться в медиатеке.

Многие решили, что Apple хранит все наши удалённые фотографии, но это не так. Компании наверняка стыдно за этот баг, поскольку она так много говорит о конфиденциальности. В этот раз всё пошло не по плану.

Тем не менее, Apple исправила механизмы базы данных, и теперь удалённые фото восстанавливаться не будут. Когда пользователь удаляет фото, оно отправляется в альбом с недавно удалёнными, где хранится ещё 30 дней перед тем, как исчезнуть окончательно. Пользователи также могут самостоятельно чистить альбом с недавно удалёнными.

Почему возник баг?

Важно знать, что возникший баг касается самих устройств, а не iCloud. Файлы в хранилище NAND не удаляются полностью, когда поступает команда удаления. Вместо этого память, которую они занимали, отмечается как доступная для будущего использования. Сами данные хранятся до тех пор, пока поверх них не запишут новые. Именно поэтому с помощью специальных программ можно восстановить «удалённые» файлы.

Удалённые фотографии всё равно не должны снова появляться в медиатеке. Согласно информации Apple, причиной стали повреждения базы данных, из-за которых некоторые фотографии так и не удалились полностью. К счастью, в версии iOS 17.5.1 проблему уже исправили.

Обновление вышло спустя неделю после выхода iOS 17.5 с новыми обоями, межплатформенными уведомлениями об отслеживании и изменениями работы приложений для Евросоюза. iOS 17.5.1 можно скачать «по воздуху», открыв приложение «Настройки» и выбрав секцию «Основные» → «Обновление ПО».

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