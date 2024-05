Samsung высмеяла рекламу iPad Pro (M4)

На презентации «Let Loose», посвящённой новым моделям iPad, Apple сделала упор на то, как новую технику можно использовать для творчества. Однако рекламу нового iPad Pro многие восприняли так, будто компания хочет уничтожить традиционные творческие инструменты, заменив их на свой планшет.

Спустя два дня Apple извинилась и убрала рекламу «Crush» из телеэфира. Теперь же Samsung попыталась высмеять ситуацию, выпустив свою рекламу «UnCrush», которая является сиквелом рекламы маркетологов из Купертино.

На видео девушка играет на сломанной гитаре, сидя на покрытом брызгами краски гидравлическом прессе в окружении обломков. На планшете Samsung Galaxy Tab S9 просто отображаются ноты.

В конце становится ясно, что это реклама планшета «с Galaxy AI». Возможно, если бы компания не добавила эту приписку в конце, видео смотрелось бы убедительнее. Однако получилось так, что реклама Samsung просто ещё раз напомнила об угрозах, которые ИИ несёт для творческих людей.

We would never crush creativity. #UnCrush pic.twitter.com/qvlUqbRlnE

— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) May 15, 2024