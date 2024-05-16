Samsung высмеяла рекламу iPad Pro (M4)

В рамках весенней презентации 2024 года, Apple выпустила неудачную рекламу нового iPad Pro (M4), после чего компании пришлось извиниться и убрать её из телеэфира. Samsung решила воспользоваться моментом и сняла продолжение истории из нашумевшей «яблочной» рекламы.

На презентации «Let Loose», посвящённой новым моделям iPad, Apple сделала упор на то, как новую технику можно использовать для творчества. Однако рекламу нового iPad Pro многие восприняли так, будто компания хочет уничтожить традиционные творческие инструменты, заменив их на свой планшет.

Спустя два дня Apple извинилась и убрала рекламу «Crush» из телеэфира. Теперь же Samsung попыталась высмеять ситуацию, выпустив свою рекламу «UnCrush», которая является сиквелом рекламы маркетологов из Купертино.

На видео девушка играет на сломанной гитаре, сидя на покрытом брызгами краски гидравлическом прессе в окружении обломков. На планшете Samsung Galaxy Tab S9 просто отображаются ноты.

В конце становится ясно, что это реклама планшета «с Galaxy AI». Возможно, если бы компания не добавила эту приписку в конце, видео смотрелось бы убедительнее. Однако получилось так, что реклама Samsung просто ещё раз напомнила об угрозах, которые ИИ несёт для творческих людей.

Samsung регулярно пытается высмеивать Apple за её решения. Однако часто компания просто подставляет себя, поскольку позже сама поступает так же. Так было с исчезновением разъёма для наушников со смартфонов и с «чёлкой» на экране iPhone X.

В этот раз Samsung прямо в насмешливом видео прорекламировала то, что стало поводом насмешки. По сути компания говорит: «мы на стороне творческих людей», но при этом «они не смогут без наших технологий». Возможно, компании стоит сосредоточиться на работе над своими устройствами вместо того, чтобы осуждать своих конкурентов.

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