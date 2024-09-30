Чувствуете себя не очень хорошо, или впереди предстоит целый день в поездке? Если у вас watchOS 11 или более новая версия операционной системы для Apple Watch, вы можете приостановить статистику колец активности или изменить свои цели всего в пару касаний.

Для чего это нужно?

Если вы активно тренируетесь с часами Apple Watch, то, вероятно, знаете, что такое «Кольца активности». Этот элемент приложения «Фитнес» помогает вам оставаться активными, мотивируя вас выполнять поставленные цели. В свою очередь постоянное закрытие колец приводит к получению виртуальных наград каждую неделю, месяц и даже год.

Хотите сделать паузу в достижении своих ежедневных целей активности, но боитесь потерять прогресс?

В более ранних версиях watchOS пользователи не могли приостанавливать ежедневные кольца активности. Многих расстраивало, что их многодневный прогресс в достижении целей прерывался из-за таких событий, как госпитализация, длительная поездка или даже рождение ребёнка.

С выходом watchOS 11 в Apple Watch появилась долгожданная функция, позволяющая ставить на паузу кольца активности на Apple Watch на необходимое время.

Как поставить на паузу кольца активности в Apple Watch

1. Для начала вам нужно скачать и установить версию watchOS 11 или более новую версию ОС.

2. Откройте приложение «Активность» на Apple Watch и коснитесь колец активности.

3. Откроется меню с двумя опциями. Можно поставить кольца на паузу или изменить цели. Выберите опцию «Приостановить кольца» и пролистайте вниз, чтобы выбрать её длительность. Доступно три варианта: день, неделя или до конца месяца. Также можно установить собственный срок на любое количество дней.

4. Чтобы изменить свои цели, вернитесь назад и выберите соответствующую опцию. Теперь вы можете поменять свои цели.

Эту же процедуру можно сделать и на iPhone в приложении «Фитнес» — нажмите на кольца активности, перейдите на сегодняшнюю дату, пролистайте вниз и нажмите кнопку «Приостановить кольца».

Теперь вам не нужно переживать о том, что ваша статистика будет испорчена из-за болезни или других обстоятельств. Иногда нужно просто дать себе отдохнуть.

Как возобновить закрытие колец активности на Apple Watch или iPhone

1. Откройте приложение «Активность» и коснитесь колец активности.

2. Выберите вариант «Возобновить закрытие колец».

На iPhone нажмите кнопку «Возобновить кольца».

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