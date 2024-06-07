Все отличия Windows 11 Pro от Home

Мало того, что существуют различные версии операционной системы Windows, так каждая из них имеет еще и некоторое число редакций. И если с выбором версии все более-менее понятно – самая последняя, скорее всего, является самой безопасной и функциональной, то дополнительные опции вызывают сомнения у неподготовленного к этому пользователя. Ведь редакции явно имеют различные функции, предназначены для определенных сценариев, да и стоят по-разному.

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Зачем нужны Windows 11 Home и Windows 11 Pro?

При установке Windows 11 пользователи обычно выбирают между редакциями Home или Pro. Сами их названия уже намекают на предназначение: Home больше подойдет для домашнего использования, а Pro потребуется уже профессионалам. Но очевидно, что такое разграничение очень размытое. Многие дома активно работают, а нужны ли некие продвинутые функции операционной системы на работе?

Что же говорит сам производитель? Microsoft предлагает использовать свою систему Windows 11 Pro для работы небольших организаций и команд, а также достаточно активным продвинутым пользователям. Эта редакция понадобится всем тем, у кого есть потребность в высоком уровне безопасности, возможностях подстроить под себя систему, а также получить дополнительные сетевые инструменты. Windows 11 Home чуть проще, она подойдет ученикам, домохозяйкам и тем, кто работает дома с несложными программами.

Есть и аппаратные ограничения в использовании систем.

Windows 11 Home: максимум 1 процессор до 64 ядер, не более 128 ГБ ОЗУ

Windows 11 Pro: максимум 2 процессора в сумме до 128 ядер, не более 2 ТБ ОЗУ

Но они лишь доказывают, что в подавляющем большинстве случаев с «железом» справится и Windows 11 Home. 128 ГБ оперативной памяти редко где встретишь на рабочем компьютере, а 2 ТБ – это очень большой объем, который нужен разве что для гипервизоров с виртуальными машинами и высокопроизводительных серверов. Но там и операционные системы ставятся уже другие. Так что с большой вероятностью этот критерий выбора редакции операционной системы вам не пригодится.

Что общего в редакциях Windows 11 Home и Windows 11 Pro?

Редакции операционной системы между собой имеют куда больше общего, чем отличий. Все же фундамент у них одинаковый. Вот какие важные функции можно найти и в Windows 11 Home, и в Windows 11 Pro:

магазин приложений Microsoft Store;

браузер Edge;

встроенный антивирус;

сетевой экран;

биометрия Windows Hello (разблокировка с помощью отпечатка пальцев или сканера лица);

удаленное управление компьютером;

аппаратное шифрование;

несколько рабочих столов;

сенсорный, рукописный и голосовой ввод;

виджеты и игры;

сервис Microsoft Teams для группового общения;

функция Snap Layout для группировки окон в сетку;

родительский контроль;

безопасная загрузка.

Для основных сценариев работы этого вполне хватит. А теперь поговорим об отличиях редакций, которые и определяют выбор конкретной редакции.

Главные отличия между Windows 11 Pro и Windows 11 Home?

Об аппаратных ограничениях мы уже поговорили, вот список действительно профессиональных инструментов, которые отсутствуют в базовой «домашней» редакции.

1. Наличие технологий виртуализации Windows Sandbox и аппаратной виртуализации Hyper-V. Первая технология позволяет создать изолированную «песочницу» для работы подозрительных программ, а вторая помогает гостевым операционным системам получать доступ к оборудованию напрямую.

2. Более продвинутые инструменты безопасности в Windows 11 Pro в виде расширенного числа вариантов шифрования и защиты данных, в том числе с помощью BitLocker для блокировки устройства.

3. Технологии для работы бизнеса:

ограничение доступа пользователей к отдельным приложениям;

групповые политики для управления компьютерами и учетными записями;

поддержка Active Directory;

доступ к облачным сервисам Microsoft для бизнеса;

динамическая подготовка устройства для быстрого его запуска «из коробки»;

управление мобильными устройствами MDM.

Что выбрать Windows 11 Home или Windows 11 Pro?

Дополнительные функции в старшей редакции конечно же требуют ресурсов компьютера. Если вы работаете дома с несложными программами: браузером, офисным пакетом, играете, то вам вполне хватит Windows 11 Home. Все же это довольно стабильная функциональная система, которая и места меньше занимает, и не так сильно потребляет память, и не перегружает процессор.

А вот если вы хотите задействовать упомянутые выше функции безопасности, используется виртуализация, если требуется работа компьютера в составе корпоративной сети и домена, управлять им удаленно и с помощью групповых политик, то тогда стоит обратиться к Windows 11 Pro.

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