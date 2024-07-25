В издании The Information появилась новость о работе Apple над складным iPhone. В статье также упомянули функцию iPhone 17, которая очень обрадует фотографов.

По крайней мере у одной модели из линейки будет регулируемая диафрагма, позволяющая управлять глубиной кадра.

Что значит регулируемая диафрагма?

Диафрагма – это название размера отверстия, через которое свет проходит от объектива к сенсору. В традиционных камерах лепестки диафрагмы внутри корпуса объектива позволяют регулировать этот размер, вращая кольцо объектива или выбирая его через настройки.

При одинаковых условиях в более широкую диафрагму попадает больше света, благодаря чему глубина резкости становится ниже.

Управление глубиной резкости

Фотографы сами решают, на что будет обращено внимание зрителя. После композиции глубина резкости – второй по важности инструмент, позволяющий этим управлять.

На некоторых снимках все элементы должны находиться в фокусе. К примеру, когда важен и первый план, и фон. А иногда нужно сфокусировать внимание на объекте съёмки, и в таком случае хорошо помогает размытый фон.

Два подхода на iPhone

У текущих моделей iPhone есть фиксированная диафрагма и есть широкая. Сенсор камеры iPhone намного меньше, чем в полноценных фотоаппаратах. Ему нужно максимальное количество света, чтобы изображения были чёткими.

В теории это означает слабую глубину резкости. Тем не менее, если вы не стоите слишком близко к объекту, всё будет в фокусе. Связано это с маленькими сенсорами смартфонов.

Apple создала два способа создавать малую глубину резкости на фото. Основной – это портретный режим, который использует вычислительную съёмку для создания искусственного размытия. Ранние версии функции были не так хороши, но со временем эффект стал более реалистичным.

Второй способ – использование большого фокусного расстояния. Благодаря объективу с 5-кратным зумом можно лучше отделять объект от фона.

Чего ожидать от iPhone 17?

Вот что пишут в статье The Information:

В следующем году Apple планирует значительно обновить камеру как минимум на одной модели iPhone. Компания добавит возможность управлять размером диафрагмы с помощью механической системы. Об этом рассказали два источника, напрямую знающие о функции.

Может показаться, что это особо ничего не значит. Как мы уже упомянули, маленький сенсор всё ещё ограничивает управление глубиной резкости. Тем не менее, изменение всё равно полезное.

Кроме того, добавить механическую диафрагму не только сложно, но ещё и дорого. Apple не стала бы заниматься бы этим без достойной причины. Возможно, данная функция – это лишь часть общей картины.

Компания также может увеличить размер сенсора. Это тоже непросто, увеличивая маленький размер смартфона, но даже небольшие изменения размера будут иметь значение.

Нет никаких доказательств того, что Apple действительно обновит сенсор iPhone 17, но есть повод надеяться на лучшее.

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