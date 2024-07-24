Согласно новому отраслевому отчету, первый складной iPhone от Apple может появиться на рынке раньше, чем ожидалось. Ожидается, что он будет выпущен вместе с моделью iPhone 18.

Слухи о том, что Apple работает над складным iPhone, циркулируют уже много лет, примерно столько же, сколько аналогичные устройства появились у конкурентов компании. Недавно появились сообщения о том, что рассматриваются два разных дизайна складного iPhone. Однако, согласно Digitimes, Apple, возможно, уже выбрала окончательный дизайн, и общий график разработки ускоряется.

Если опираться на типичный двухлетний цикл разработки продукта в Apple, то можно предположить, что складной iPhone будет запущен в 2026 году. Следует отметить, что, хотя у Digitimes хорошая репутация поставщика информации из цепочки поставок, эту информацию они не получали от своих собственных источников. Более того, у издания значительно хуже репутация в выводах, которые оно делает на основании своей информации.

Тем не менее второй отчет от The Information подтверждает детали из отчета Digitimes. Он добавляет, что Apple дала складному iPhone кодовое название «v68», и в остальном поддерживает инсайды о двухлетнем временном промежутке до релиза и базовом дизайне устройства.

Говорят, что дизайн будет похож на Samsung Galaxy Flip, то есть устройство будет складываться сверху вниз. Вместо того чтобы открываться, как книга, создавая широкий экран, это будет iPhone обычного размера, который складывается пополам. В отчете также указывается, что размеры будут примерно такими же, как у текущих моделей iPhone. Нет информации о том, будет ли внешняя сторона складного iPhone также иметь экран, как это предусмотрено у сегодняшних складных аппаратов от конкурентов.

The Information также предполагает, что слухи о более тонком дизайне iPhone могут быть реальными. Это основано на том, что обычный iPhone, сложенный пополам, создаст корпус вдвое шире, поэтому возможность сделать более тонкую модель будет преимуществом.

Этот слух получает определенную поддержку только потому, что Apple могла бы представить складной iPhone в любое время за последние пять лет. Явно видно, что подобное устройство находится в разработке, но будет ли оно выпущено в 2026 году или когда-либо вообще — это вопрос, который остается открытым.

Apple давно известна своими инновациями, и внедрение складного iPhone может стать следующей крупной вехой в истории компании. В дополнение к техническим улучшениям, таким как уменьшение толщины и улучшение механизма складывания, Apple может сосредоточиться на создании уникального пользовательского опыта, чтобы выделиться среди конкурентов. Более того, успех устройства будет зависеть от множества факторов, включая производственные технологии, пользовательские предпочтения и рыночные тенденции.

Одним из ключевых аспектов, который может привлечь потребителей к складному iPhone, является улучшение гибкости и долговечности экрана. Текущие складные смартфоны сталкиваются с проблемами, связанными с износом экрана, и Apple, вероятно, будет стремиться решить эту проблему, чтобы предложить надежный продукт. В 2024 году Apple получила патент, в котором как раз и рассказывается о технологии «самолечения» гибкой части складного экрана.

Также важно учитывать, как будет реализована интеграция программного обеспечения для обеспечения бесшовного перехода между различными режимами использования. Возможность использовать устройство в различных формах может значительно повысить продуктивность и удобство использования.

Таким образом, будущее складного iPhone выглядит многообещающе, и, если слухи подтвердятся, его запуск в 2026 году может стать значимым событием в мире мобильных технологий.

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