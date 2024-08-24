12 способов быстро создать заметку на iPhone или iPad, о которых вы могли не знать

24 августа 2024 |

В этой статье мы расскажем вам аж о 12 способах создать новую заметку на iPhone или iPad, чтобы вы могли максимально быстро записать свои мысли или другую информацию.

Как быстро создать заметку на iPhone и iPad

Как включить диктофон в заметках на iPhone.

Не всегда есть время на то, чтобы разблокировать устройство, найти приложение «Заметки», открыть его, создать заметку, а только потом начать вводить текст. К счастью, есть множество более быстрых способов.

 

С помощью Siri

Достаточно просто сказать что-то вроде: «Привет, Siri, создай заметку с текстом Поездка на выходные».

Как создать заметку при помощи Siri

Длинные заметки создавать через Siri не очень удобно. Тем не менее, вы можете решить эту проблему, заставив Siri слушать вас дольше или используя диктовку.

 

Значок заметок на экране блокировки

Начиная с iOS 18 можно менять значки камеры и фонарика на значки других действий и приложений. Если вы каждый день создаёте много заметок, можете заменить кнопку камеры на кнопку создания заметки. Тем более кнопка камеры по сути бесполезна, ведь её можно открыть свайпом влево по экрану блокировки.

Как разместить значок заметок на экране блокировки iPhone

 

Виджет заметок на экране блокировки

Если добавить виджет заметок на экран блокировки, для создания новой заметки будет достаточно одного касания, а не зажатия значка, как в способе выше.

Как создать заметку при помощи виджета заметок на экране блокировки iPhone

 

1. Откройте приложение «Команды» и нажмите значок плюс для создания новой команды.

2. При помощи строки поиска найдите и выберите действие «Создать заметку».

Как создать заметку при помощи виджета заметок на экране блокировки iPhone

 

3. Нажмите «Папка», выберите папку для сохранения созданных через команду заметок и нажмите «Готово».

Как создать заметку при помощи виджета заметок на экране блокировки iPhone

 

4. Теперь зайдите в режим редактирования экрана блокировки и добавьте виджет приложения «Команды».

5. Выберите виджет команд, а затем созданную только что команду.

Как создать заметку при помощи виджета заметок на экране блокировки iPhone

 

Теперь, коснувшись добавленного на экран блокировки виджета, вы сможете сразу начать записывать свои мысли и не только.

Как создать заметку при помощи виджета заметок на экране блокировки iPhone

 

Касание iPad с помощью Apple Pencil

Просто коснитесь экрана своего заблокированного iPad с помощью стилуса Apple Pencil и начните писать заметку.

Общие заметки на iPhone, iPad и Mac: как создавать и пользоваться.

 

Сочетание клавиши с глобусом + Q

Зажмите клавишу с глобусом + Q на физической клавиатуре своего iPad, чтобы создать заметку.

 

Свайп от угла экрана iPad

Ещё один способ быстро создать заметку на iPad – с помощью свайпа по диагонали от правого нижнего угла экрана пальцем или стилусом Apple Pencil.

Как использовать специальный жест для запуска «Коротких заметок» на iPad?

Как использовать специальный жест для запуска «Коротких заметок» на iPad?

Настроить эти жесты можно следующим образом:

  • «Настройки»→ «Заметки» → «Жесты, начинаемые из угла» → «Смахивание пальцем из угла»
  • «Настройки» → «Apple Pencil» → «Жесты» → «Нижний левый/правый угол»

Как быстро создать заметку на iPad

Как быстро создать заметку на iPad

 

Пункт управления

Зайдите в настройки пункта управления на своём устройстве и добавьте туда значок заметок. После этого вы сможете быстро создавать заметки через Пункт управления.

Как содать заметку на iPhone или iPad через Пункт управления

 

Панель Dock

Если у вас много страниц домашнего экрана, найти нужное приложение не всегда бывает просто. Вы можете решить эту проблему, добавив иконку приложения «Заметки» на панель Dock, которая всегда отображается внизу экрана.

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Виджет на домашнем экране

Ещё один способ быстро создать заметку – добавив виджет заметок на домашний экран iPhone. Виджет можно добавить даже на несколько страниц домашнего экрана сразу, если есть необходимость.

Как создать заметку на iPhone и iPad при помощи виджета

Как добавить цветной текст в приложение «Заметки» на iPhone, iPad и Mac.

 

Через поиск Spotlight

Откройте поиск Spotlight свайпом вниз по домашнему экрану и начните вводить слово «Заметка». Вы увидите действие «Новая заметка».

Как создать заметку на iPhone или iPad через поиск Spotlight

 

Зажатие иконки

Зажмите иконку приложения «Заметки» на домашнем экране, в Библиотеке приложений или на экране поиска Spotlight. Выберите опцию «Новая заметка», «Новый контрольный список», «Новое фото» или «Сканирование документа».

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Меню «Поделиться»

Не нужно открывать приложение «Заметки», если вам нужно сохранить что-то из другого приложения. К примеру, если нужно сохранить в заметку ссылку, вы можете просто использовать меню «Поделиться» вместо того, чтобы копировать её и вручную вставлять в заметку. Просто нажмите значок «Поделиться» и выберите в списке приложение «Заметки».

Как добавить контент в заметку на iPhone или iPad из меню «Поделиться»

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