Как включить диктофон в заметках на iPhone в iOS 18

10 августа 2024 |

С выходом iOS 18 приложение «Заметки» получило новую полезную функцию — возможность добавлять аудиозаписи непосредственно в заметки. Ранее для того чтобы добавить аудиофайл в заметку, приходилось использовать отдельное приложение «Диктофон» и вручную переносить запись в заметки. Это было неудобно и занимало много времени.

Как включить диктофон в заметках на iPhone в iOS

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Теперь же все стало значительно проще: можно записать голос прямо в «Заметках» и тут же получить транскрипт записи (преобразовать голос в текст), который можно редактировать и использовать по своему усмотрению.

Возможность записи аудио непосредственно в приложении «Заметки» делает процесс создания заметок более гибким и удобным. Это особенно полезно для тех, кто записывает лекции, встречи или другие важные события, где важна как аудиозапись, так и ее текстовое представление. Встроенная функция транскрипции позволяет моментально преобразовывать речь в текст, что делает ваши заметки не только более полными, но и легко доступными для поиска и редактирования.

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Содержание статьи

  1. Как включить диктофон в заметках на iPhone или iPad в iOS 18 и записать голос?
  2. Как конвертировать голос в текст в заметках на iPhone и iPad?
  3. Дополнительные опции для голосовой заметки
  4. Преимущества и недостатки

 

Как включить диктофон в заметках на iPhone или iPad в iOS 18 и записать голос?

Первым шагом нужно открыть заметку, в которую вы хотите добавить аудиозапись. После этого выполните следующие действия:

1. Выберите иконку вложения на панели инструментов внизу или над открытой виртуальной клавиатурой. Значок вложения выглядит как скрепка.

Как включить диктофон в заметках на iPhone или iPad в iOS и записать голос

 

3. Во всплывающем меню нажмите на пункт «Записать аудио». После того как вы выбрали опцию записи аудио, перед вами откроется экран записи.

Как включить диктофон в заметках на iPhone или iPad в iOS и записать голос

4. Нажмите на большую красную кнопку, чтобы начать запись.

Как включить диктофон в заметках на iPhone или iPad в iOS и записать голос

 

5. Нажмите на эту же кнопку снова, чтобы остановить запись.

6. Если запись вас устраивает, нажмите «Готово».

Как включить диктофон в заметках на iPhone или iPad в iOS и записать голос

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Как конвертировать голос в текст в заметках на iPhone и iPad?

Примечание. В настоящее время преобразование голоса в текст на iPhone и iPad не поддерживает русский язык и работает только на английском языке. Если вы хотите опробовать эту функцию, откройте приложение «Настройки», перейдите по пути «Основные» → «Язык и регион» и выберите «English» в качестве языка по умолчанию.

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Настройки «Язык и регион» на iPhoneПри записи аудио вы можете воспользоваться функцией транскрипции в реальном времени, нажав на значок кавычек, расположенный слева на экране. Это позволит вам сразу увидеть текстовый вариант того, что было сказано.

Как конвертировать голос в текст в заметках на iPhone и iPad

После завершения записи в заметке появится аудиофайл с указанием даты записи, ее длительности и несколькими строками транскрипта.

1. Для того чтобы просмотреть полный транскрипт вашей записи, выполните следующие действия:

2. Нажмите на аудиоблок в заметке.

Как конвертировать голос в текст в заметках на iPhone и iPad

3. Откроется новое окно с полным текстом транскрипта.

Совет: при просмотре преобразованного текста вы можете нажать на определенное слово в тексте, и аудиозапись начнет воспроизводиться из этого места.

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Дополнительные опции для голосовой заметки

При просмотре голосовой заметки нажмите на значок меню с тремя точками, чтобы открыть дополнительное меню со следующими действиями:

Переименовать: опция позволяет изменить наименование аудиозаписи.

Добавьте расшифровку в заметки: опция позволяет вставить преобразованный текст в тело заметки. Это позволит редактировать расшифрованный текст прямо в заметке. Это полезно, если распознавание речи не сработало идеально, особенно если запись была сделана в условиях шума или если говорящий говорил слишком быстро.

Копировать расшифровку: опция позволяет скопировать преобразованный текст в буфер обмена вашего устройства, чтобы вставить его в других приложениях.

Найти в расшифровке: поиск конкретного слова или фразы в преобразованном тексте.

Сохранить аудио в «Файлы»: опция позволяет экспортировать аудиозапись в приложение «Файлы».

Поделиться аудио: опция позволяет отправить аудиозапись при помощи меню «Поделиться». Вы можете выбрать AirDrop, Сообщения, Почту, Telegram или другие приложения, отображаемые в меню «Поделиться».

Удалить: опция позволяет удалить аудиозапись.

Как конвертировать голос в текст в заметках на iPhone и iPad

 

Кроме того, вы можете зажать расшифрованный текст и воспользоваться опциями из контекстного меню, такими как «Скопировать», «Поиск», «Перевести», «Найти в Интернете», «Поделиться» и т.д..

Как конвертировать голос в текст в заметках на iPhone и iPad

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Преимущества и недостатки

Преимущества

Удобство: все необходимые функции — запись, транскрипция, редактирование — находятся в одном приложении;

Скорость: возможность моментального получения текста из аудиозаписи;

Поиск: преобразование голоса в текст позволяет легко находить нужные моменты в записи.

 

Недостатки

Отсутствие поддержки русского языка. На данный момент функция преобразования голоса в текст не поддерживает русский язык.

Функция записи аудио в «Заметках» iOS 18 — это шаг вперед в удобстве использования мобильных устройств для ведения текстовых заметок. Теперь вам не нужно переключаться между приложениями, чтобы добавить аудиозапись и ее текстовый вариант. Все стало проще, быстрее и доступнее.

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