Бывший глава Windows протестировал MacBook Neo и рассказал о впечатлениях

Бывший президент подразделения Windows в Microsoft Стивен Синофски купил себе MacBook Neo — и пришел в такой восторг, что написал об этом развернутый пост в соцсетях. По его словам, ноутбук за $599 настолько хорош, что полностью заменит ему MacBook Air. А заодно Синофски признал: Apple сделала с ARM-чипами именно то, что Microsoft не смогла провернуть со своим Surface.

Бывший глава Windows хвалит MacBook Neo

MacBook Neo поступил в продажу 11 марта 2026 года и сразу стал самым доступным ноутбуком Apple — всего $599. Внутри стоит чип A18 Pro, тот самый, что дебютировал в iPhone 16 Pro. Решение использовать мобильный процессор вместо привычного M-серии вызвало немало споров. 8 ГБ оперативной памяти тоже добавили скепсиса. Многие заранее записали новинку в «урезанные» устройства.

Стивен Синофски — человек, который когда-то руководил всем подразделением Windows в Microsoft и стоял за запуском оригинального Surface, — решил проверить лично. Он купил MacBook Neo в цвете Citrus с расширенным накопителем на 512 ГБ, перенес на него все приложения и файлы с MacBook Air… и был приятно шокирован.

В развернутом посте в соцсети X Синофски написал, что MacBook Neo уже сейчас настолько хорош, что его даже не нужно улучшать. «Ему просто нужно оставаться отличным», — резюмировал бывший топ-менеджер Microsoft, добавив, что MacBook Air и Pro по-прежнему существуют для тех, кому нужно больше мощности.

«Компромиссы», которые никто не заметил

Перед запуском MacBook Neo многие переживали из-за ограничений: зарядка только через USB-C, отсутствие HDMI, «всего» 8 ГБ памяти. Синофски разобрался с каждым пунктом.

Память. По данным стандартного приложения «Мониторинг системы», в первые часы работы MacBook Neo использовал менее 7 ГБ из 8 доступных. Никаких тормозов, никаких проблем. Система просто работает — и работает быстро.

Зарядка через USB-C. Синофски честно признался: он и свой MacBook Air всегда заряжал по USB-C, а не через MagSafe. Так что для него лично ничего не изменилось.

Отсутствие HDMI. По словам Синофски, к любому внешнему монитору, которым он пользуется, и так уже подключен переходник. Одним словом, те самые «компромиссы», которыми пугали покупателей, на практике оказались совершенно незаметными.

Урок для Microsoft: как надо было делать ARM-переход

Синофски — не просто фанат Apple. Он человек, который лучше, чем кто-либо, понимает, каково это — запускать ARM-устройство на рынке, привыкшем к x86. Именно его команда выпустила Microsoft Surface в 2012 году — один из первых массовых ARM-ноутбуков.

x86 — это архитектура процессоров Intel и AMD, под которую написано практически все программное обеспечение для Windows за последние 40 лет. ARM — энергоэффективная архитектура из мира смартфонов, на которую Microsoft пытается перевести Windows, но большинство привычных программ на ней либо работают через эмуляцию с потерей производительности, либо не работают вовсе.

И вот тут начинается самое интересное. Синофски считает, что идея Surface была правильной. Его команда двигалась в верном направлении. Но Microsoft допустила фатальную ошибку в реализации — и Apple спустя годы показала, как нужно было делать с самого начала.

Разница в подходах — колоссальная. Microsoft попыталась поддерживать параллельно две архитектуры: старую x86 и новую ARM. Это привело к путанице. Покупатели не понимали, какие приложения будут работать на их устройстве, а какие — нет. ARM-версии Windows воспринимались как второсортные. Surface получил клеймо «недоноутбука», от которого не может избавиться до сих пор.

Apple поступила ровно наоборот. Когда компания решила перевести Mac на собственные ARM-чипы Apple Silicon (серии «M»), она не стала предлагать пользователям «выбор» между старым и новым. Она просто сказала: все — теперь ARM. Точка.

Но при этом Apple прекрасно понимала, что нельзя заставить людей выбросить привычные приложения. И нельзя ждать, пока все разработчики перепишут свой софт. Решением стала Rosetta — технология эмуляции, которая позволяла старым x86-приложениям работать на новых чипах прозрачно для пользователя. Купил новый Mac, запустил старые программы — все просто работает. Никаких вопросов, никакой путаницы.

Почему Surface так и не выстрелил

Синофски в своем посте фактически признает: Surface опередил свое время. Это было устройство, которое пыталось принести ARM-вычисления в массы слишком рано — когда ни экосистема, ни пользователи к этому не были готовы.

Но дело не только во времени. Главная проблема Microsoft — огромная база пользователей, намертво привязанных к x86-софту. Корпоративные приложения, профессиональные инструменты, игры — все это годами создавалось под x86. Попросить людей перейти на новые ARM-приложения оказалось невозможно. Пользователи просто отказались.

Добавьте сюда решение Microsoft держать x86 и ARM как две отдельные платформы внутри одной ОС — и получите рецепт провала. Surface дебютировал в 2012 году, а проблема двухуровневой экосистемы Windows преследует Microsoft и в 2026-м.

Apple же, начав переход на Apple Silicon в 2020 году, за пару лет полностью перевела всю линейку Mac на ARM. Rosetta обеспечила плавный переход. Разработчики постепенно адаптировали свои приложения. А пользователи даже не заметили, что под капотом сменилась архитектура. Это и есть разница между «давайте попробуем» и «мы идем ва-банк».

В заключение

Пост Синофски — это, по сути, признание поражения от человека, который когда-то пытался сделать для Windows то, что Apple в итоге сделала для Mac. MacBook Neo за $599 — это не просто дешевый ноутбук. Это живое доказательство того, что стратегия Apple по переходу на ARM оказалась верной. Настолько верной, что даже бывший глава Windows покупает себе Mac и публично восхищается им.

А для обычных покупателей вывод еще проще: если вам нужен легкий, быстрый и недорогой ноутбук для повседневных задач — MacBook Neo, похоже, именно то, что нужно. Даже человек из Microsoft это подтверждает.

