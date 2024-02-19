Современные социальные сети настолько быстро обрастают дополнительным функционалом, что за ним просто невозможно уследить. Нам может казаться, что там уже есть всё, что только может понадобиться пользователю. Тем не менее в том же Instagram регулярно выходят все новые и новые обновления. Они, конечно же, делают работу в этой социальной сети еще более простой, интересной и эффективной.

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В Instagram имеются инструменты, позволяющие людям и компаниям продвигать свои товары и услуги. Аккаунты стали делиться на два вида: на личный и на бизнес (профессиональный). Второй вариант как раз и направлен был на деловую активность, но у него оказался очевидный недостаток. Бизнес-аккаунт нельзя было закрывать от посторонних глаз. И некоторые пользователи, прельстившиеся на инструменты такого рода учетной записи и перешедшие к ней, вдруг захотели вернуться на личный аккаунт в Instagram.

Какие причины переключения на личный аккаунт в Instagram? Преимущества и недостатки

Как и у любого решения, может быть сразу несколько причин сменить один вид аккаунта в Instagram на другой. Сперва давайте все же уточним, что собой представляет этот самый личный аккаунт.

Личный аккаунт в Instagram предназначен для вашей личной жизни. В нем вы сами управляете тем, что будет там выложено, кто сможет это видеть, а кто – нет. А вот бизнес-аккаунт выставляет все свое содержимое наружу. Этот профиль не получится закрыть от постороннего обзора – предполагается максимальная его публичность.

Какие есть плюсы у персональной страницы в Instagram

Продажи с личного профиля всё еще могут положительно повлиять на численность покупателей – они будут видеть в продавце реального человека. Это явно повысит доверие к нему и лояльность. Ведь будет понятно, кто именно является стороной сделки, его интересы, увлечения и возможности. Личный контакт всегда располагает к доверию.

В личном аккаунте вы можете выкладывать любые материалы по своему усмотрению. Это могут быть семейные фотографии, снимки ваших путешествий. И ничто не мешает смешивать это в любых сочетаниях с предложениями ваших товаров. Но и об эстетической стороне забывать не стоит, чтобы не сбивать с толку потенциального клиента.

В любой момент аккаунт можно сделать закрытым от постороннего доступа, а вот в бизнес-аккаунте такой возможности нет.

Недостатки личных страниц в Instagram

Отсутствие подробной статистики не позволит анализировать свои данные. Вы не узнаете ничего о посещаемости своего профиля, об охвате и других параметрах. Этот аккаунт будет ограничен в возможностях связи с вами – некоторых специфических кнопок контактов просто не будет.

Невозможность запуска промоакций и продвижения ваших публикаций.

Как в Instagram переключиться с бизнес-аккаунта на личный?

Вернуться с бизнес-аккаунт на личный можно без особого труда. Для этого:

1. Зайдите в свою учетную запись, нажмите на иконку «гамбургер» (три горизонтальные линии) и в появившемся меню выберите раздел «Настройки и конфиденциальность».

2. Выберите раздел «Для профессиональных аккаунтов» и перейдите в меню «Инструменты и настройки для авторов».

3. Нажмите «Переключить тип аккаунта».

3. Выберите опцию «Переключиться на личный аккаунт», после чего подтвердите своё намерение.

Вот и все, аккаунт теперь только ваш, вы можете заняться настройками его показа вашим друзьям и посторонним.

Можно ли совместить личный и бизнес аккаунты в Инстаграм?

И все же давайте поговорим о главном отличии бизнес-аккаунт и личного. Instagram изначально задумывался, как сеть для обмена фотографиями между близкими людьми. Если вы преследуете именно такую цель, если вам принципиально держать свой профиль для кого-то открытым, а для кого-то – нет, то удобнее работать будет с личный аккаунтом. Ведь профессиональная учетная запись лишит вас в полной мере такой возможности. С ней вы и все ваши записи будут постоянно на виду. На вас будут подписываться даже те, кто вам неинтересен и не нужен, анализируя вашу активность. К сожалению, совместить приятное с полезным не получится – надо выбрать какой-то один вариант. Смешивать личное и рабочее – не лучшая идея. Ведь если в бизнес-аккаунт начать выкладывать и посты о своем бизнесе, и фотографии семьи и детей, то профиль станет ужасным. Так что же делать в случае, если требуется и приватность сохранить, и бизнесом в Instagram заниматься?

Тут есть простое решение – надо создать пару аккаунтов. Instagram довольно демократичная в этом отношении платформа, она позволяет иметь до пяти учетных записей с одного телефона. Так что и жертвовать одним в угоду другого вам не придется. Один аккаунт будет рабочим, другой же профиль можно будет посвятить своей личной жизни, оставив его открытым для близких. Для этого потребуется лишь завести новый электронный ящик, все остальные же поля при регистрации можно оставить прежними.

Почему не удается переключиться на личный аккаунт?

Некоторые пользователи сталкиваются с проблемой невозможности переключения на личный аккаунт. И тому могут быть разные причины:

Проверьте свой бизнес-аккаунт в Facebook. Вам надо уточнить, не подверглась ли блокировка ваша там страница. Если это произошло, то надо отвязать этот аккаунт от Instagram (инструкция ниже).

Существует вероятность, что вы не завершили свои промоакции и рекламную деятельность, что тоже не позволит осуществить переход на личный аккаунт.

Возможна некорректная работа вашего приложения – попробуйте его перегрузить.

Если эти варианты вам не помогли, то остается лишь обратиться за помощью к технической поддержке.

Как отвязать страницу в Инстаграме от бизнес-страницы Фейсбука

1. Откройте приложение Instagram, перейдите на страницу своей учетной записи и нажмите на иконку «гамбургер» (три горизонтальные линии).

2. В появившемся меню выберите раздел «Настройки и конфиденциальность».

3. Перейдите в раздел «Для профессиональных аккаунтов» и выберите меню «Инструменты и настройки для авторов».

4. Нажмите кнопку-ссылку «Редактировать профиль».

5. На странице редактирования профиля выберите «Страница» и в появившемся меню нажмите «Отменить связь со Страницей».

Часто задаваемые вопросы:

Что делать, если перейти на личный аккаунт не удается – надо остановить продвижение? Вот только промоакций не осуществлялось.

Сперва стоит отвязать свою учетную запись от Facebook (инструкция выше) и попробовать снова переключиться на личный аккаунт.

После перехода на личный аккаунт прежняя статистика останется доступной?

После перехода информацию со статистикой вы потеряете – в профиле исчезнет соответствующий раздел.

Как можно перейти на личный профиль, но при этом не потерять данные статистики?

Стандартных инструментов для этого нет. Но можно посоветовать разве что сделать скриншот раздела статистики, а потом уже переключаться на личный аккаунт и работать затем уже со статичной картинкой с данными.