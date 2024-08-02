Уже август, так что до сезона новых iPhone остаётся всего месяц. Apple уже много лет презентует новые модели своих смартфонов в сентябре. Но когда именно презентуют новинки 2024 года — iPhone 16 и iPhone 16 Pro?
Презентации iPhone в предыдущие года
Вот в какие дни Apple презентовала новые модели iPhone в последние три года:
- 2023: 12 сентября, вторник
- 2022: 7 сентября, среда
- 2021: 14 сентября, вторник
Важно учитывать приближённость дат ко Дню труда в США. Каждый год праздник отмечают в разные дни, но это всегда первый понедельник сентября.
В 2023 году презентация iPhone состоялась спустя 8 дней после праздника. В 2022 году прошло всего два дня, а в 2021 – тоже 8 дней.
Apple предпочитает проводить презентации iPhone по вторникам и средам. Если День труда выпадает на ту же неделю, презентация проходит в среду.
По сути компания хочет, чтобы прошёл полный рабочий день новой недели перед тем, как презентовать iPhone.
Будет ли так же с iPhone 16 в этом году?
Дата презентации iPhone 16?
В 2023 и 2021 году презентации прошли во второй вторник месяца спустя 8 дней после Дня труда.
Если и в этом году применят ту же схему, презентация iPhone 16 состоится во вторник 10 сентября.
В этом году День труда выпадает на 2 сентября – максимально рано. Презентовать iPhone в среду 4 сентября было бы тоже слишком рано. В некоторых городах США ещё даже не начнётся учебный год. В Нью-Йорке, например, первый учебный день будет только 5 сентября.
Apple не станет проводить своё главное мероприятие года, пока многие ещё только пытаются войти в рабочий ритм после лета. Такое происходило раньше, но компания вернулась к более поздним срокам.
В первую неделю сентября презентацию ждать не стоит. Именно поэтому наиболее вероятная дата – 10 сентября.
Когда выйдет iPhone 16?
Если Apple презентует iPhone 16 во вторник 10 сентября, предзаказ откроют уже в пятницу 13 сентября.
В руках первых покупателей линейка iPhone 16 окажется уже в пятницу 20 сентября.
Если верить слухам, смартфоны iPhone 16 Pro и iPhone 16 выйдут в новых цветах. Также ожидаются улучшенные камеры, увеличенные дисплеи для моделей Pro и др.
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