RCS на Айфоне, что это и как включить?

С выходом iOS 18, пользователи iPhone теперь могут взаимодействовать с устройствами Android с поддержкой RCS (Rich Communication Services). Эта фича стала одним из ключевых обновлений, обещанных Apple в новой операционной системе. Несмотря на то, что во время Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC) 2024 будущая поддержка RCS был упомянута лишь мельком, данная функция принесет на iPhone улучшенные возможности обмена сообщениями с Android-устройствами.

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Что такое RCS и почему это важно?

Rich Communication Services (RCS) – это протокол обмена сообщениями нового поколения, призванный заменить SMS и MMS. Он поддерживает множество функций, которые пользователи мессенджеров, таких как WhatsApp или Telegram, уже давно принимают как должное: уведомления о доставке и прочтении, индикаторы набора текста, передача изображений и видео высокого качества, а также обмен геопозициями и документами. Однако основной плюс RCS заключается в том, что эти функции работают в стандартном приложении для сообщений на телефоне, без необходимости установки сторонних приложений.

Для примера, до выхода iOS 18 пользователи iPhone не могли использовать стандартное приложение «Сообщения» для переписки с владельцами Android-устройств. Вернее могли, но только для отправки сообщения посредством SMS и MMS.

С поддержкой RCS на iPhone, пользователи смогут полноценно общаться с владельцами Android-устройств используя интернет-трафик, избегая традиционных ограничений SMS, таких как платная отправка, низкое качество передаваемых мультимедийных файлов и отсутствие информации о доставке сообщений.

Протокол RCS поддерживают не все сотовые операторы

Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами RCS на iPhone, необходимо выполнить несколько простых шагов. Однако стоит отметить, что эту возможность поддерживают далеко не все операторы связи. Надеемся, что связь по протоколу RCS на iPhone смогут обеспечить все крупные операторы уже в ближайшее время.

Как включить RCS на iPhone?

Итак, чтобы включить RCS на вашем iPhone, следуйте этим инструкциям:

1. Откройте приложение «Настройки» на iPhone.

2. Прокрутите вниз и выберите раздел «Приложения».

3. Перейдите в меню «Сообщения».

4. Коснитесь пункта «Сообщения RCS» и установите переключатель «Сообщения RCS» в положение «Включено».

После этого обмен сообщениями с Android-устройствами станет гораздо более комфортным: появятся индикаторы доставки, статусы сообщений и высокое качество отправляемых мультимедиа. Однако, зеленые текстовые пузыри, которые традиционно используются для SMS-сообщений, сохранятся.

Как определить, что вы используете RCS на iPhone?

Как только вы откроете беседу с тем, кто не использует устройство Apple вы увидите надпись «RCS» в верхней части окна, а также в поле для ввода сообщения.

В заключение

Поддержка RCS в iOS 18 – это важный шаг в сторону унификации технологий обмена сообщениями между различными платформами. Хотя Apple по-прежнему не планирует полностью отказаться от своей системы iMessage, интеграция RCS позволит пользователям iPhone лучше взаимодействовать с владельцами Android-устройств, что особенно актуально в современном мире, где пользователи различных платформ общаются между собой каждый день.

С развитием этой технологии можно ожидать, что в будущем Apple еще больше улучшит функционал RCS, сделав его более стабильным и интегрированным в экосистему iOS.

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