Когда Apple выпустит iOS 18.3?

Первая бета-версия iOS 18.3 для разработчиков увидела свет в декабре 2024 года. Попробуем спрогнозировать дату публичного релиза этого обновления на основе опыта прошлого года.

Предполагаемая дата выхода iOS 18.3

График распространения тестовых сборок iOS 18.3 наверняка будет напоминать расписание выхода iOS 17.3 в начале 2024 года. Напомним о нем.

iOS 17.3 бета 1: 13 декабря 2023 г.

iOS 17.3 бета 2: 3 января 2024 г.

iOS 17.3 бета 3: 9 января 2024 г.

iOS 17.3 Release Candidate (RC): 17 января 2024 г.

iOS 17.3 Публичный релиз: 22 января 2024 г.

Если следовать этому плану, то предположительно Apple выпустит iOS 18.3 бета 2 до 10 января 2025 года, после чего, через неделю выйдет третья тестовая сборка, а затем «Release Candidate». Соответственно, публичный релиз iOS 18.3 состоится в последнюю неделю января 2025 года.

Что нового в iOS 18.3?

Так как релизы iOS 18.2 и iOS 18.3 завязаны в большей степени на новые функции Apple Intelligence, а также на повышение их производительности и исправление ошибок, то, к сожалению, для русскоязычного пользователя iPhone эти обновления будут являться почти незаметными с точки зрения новых функций.

Напомним, что поддержка функций Apple Intelligence на русском языке не входила в планы Apple на 2025 год. При желании, вы можете опробовать ИИ от Apple на iPhone 15 Pro и более новых «яблочных» смартфонах, установив английский язык в качестве системного.

Вот какие новые функции ожидаются в iOS 18.3:

Поддержка роботов-пылесосов в приложении «Дом».

Измененная иконка приложения Image Playground.

Исправление ошибок в API Writing Tools и Genmoji.

Поддержка темного режима для значка меню «Контроллер камеры» в разделе настроек «Универсальный доступ».

Ожидается, что следующий крупный релиз обновления iOS 18.4, Apple выпустит ближе к апрелю 2025 года.

🔥 Смотрите также:

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто