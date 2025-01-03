Когда Apple выпустит iOS 18.3?

03 января 2025 |

Первая бета-версия iOS 18.3 для разработчиков увидела свет в декабре 2024 года. Попробуем спрогнозировать дату публичного релиза этого обновления на основе опыта прошлого года.

iOS 18.3

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Предполагаемая дата выхода iOS 18.3

График распространения тестовых сборок iOS 18.3 наверняка будет напоминать расписание выхода iOS 17.3 в начале 2024 года. Напомним о нем.

  • iOS 17.3 бета 1: 13 декабря 2023 г.
  • iOS 17.3 бета 2: 3 января 2024 г.
  • iOS 17.3 бета 3: 9 января 2024 г.
  • iOS 17.3 Release Candidate (RC): 17 января 2024 г.
  • iOS 17.3 Публичный релиз: 22 января 2024 г.

Если следовать этому плану, то предположительно Apple выпустит iOS 18.3 бета 2 до 10 января 2025 года, после чего, через неделю выйдет третья тестовая сборка, а затем «Release Candidate». Соответственно, публичный релиз iOS 18.3 состоится в последнюю неделю января 2025 года.

 

Что нового в iOS 18.3?

Так как релизы iOS 18.2 и iOS 18.3 завязаны в большей степени на новые функции Apple Intelligence, а также на повышение их производительности и исправление ошибок, то, к сожалению, для русскоязычного пользователя iPhone эти обновления будут являться почти незаметными с точки зрения новых функций.

Напомним, что поддержка функций Apple Intelligence на русском языке не входила в планы Apple на 2025 год. При желании, вы можете опробовать ИИ от Apple на iPhone 15 Pro и более новых «яблочных» смартфонах, установив английский язык в качестве системного.

Вот какие новые функции ожидаются в iOS 18.3:

  • Поддержка роботов-пылесосов в приложении «Дом».
  • Измененная иконка приложения Image Playground.
  • Исправление ошибок в API Writing Tools и Genmoji.
  • Поддержка темного режима для значка меню «Контроллер камеры» в разделе настроек «Универсальный доступ».

Ожидается, что следующий крупный релиз обновления iOS 18.4, Apple выпустит ближе к апрелю 2025 года.

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Дмитрий Михневич
Дмитрий Михневич
Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто

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