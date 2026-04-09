Apple выпустила минорное обновление iOS 26.4.1 с исправлением критического бага синхронизации iCloud, который блокировал обновление данных на iPhone и iPad. Обновление затронуло также приложение «Пароли» от Apple и множество приложений третьих разработчиков, использующих CloudKit. Если ваши приложения не синхронизируют данные между устройствами, вам срочно нужно обновиться.
Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.
Содержание статьи
Какой баг исправлен в iOS 26.4.1
В iOS 26.4 был зафиксирован сбой в синхронизации iCloud, который была скрыт в официальных заметках об обновлении.
iPhone на iOS 26.4 перестали получать уведомления об изменениях iCloud. На практике это означало, что если вы добавили контакт в iPhone, он не появлялся на iPad. Отредактировали пароль в приложении «Пароли» на MacBook — на смартфоне он не обновлялся.
Сторонние разработчики также сообщали, что любое приложение, которое использует CloudKit — фреймворк для облачной синхронизации — начало работать нестабильно. Пострадали популярные заметочные сервисы, органайзеры и другие инструменты, которые синхронизируют данные между девайсами.
Подписаться на Яблык в Max — инструкции и новости для пользователей iPhone, iPad и Mac — max.ru/yablyk.
Самое неприятное: разработчики не могли ничего сделать. Ошибка была в самой операционной системе, а не в их коде. Они могли только отправлять багрепорты в Apple и ждать.
Обновление iOS 26.4.1 восстанавливает полноценную работу iCloud уведомлений. Теперь CloudKit снова отправляет нотификации об изменениях, и данные синхронизируются как надо.
Интересный факт: баг был характерен для iPhone и iPad на iOS 26.4 / iPadOS 26.4, но на macOS Tahoe 26.4 его почему-то не было. Судя по всему, это специфичная для мобильных девайсов проблема.
Что еще в iOS 26.4.1
Официально Apple сообщила только про исправление бага. Никаких новых функций в 26.4.1 нет — это исключительно багфиксовое обновление.
Но вот обновление iOS 26.4, которое вышло в конце марта, принесло немало интересного: улучшения в Apple Music, новые функции в приложениях «Подкасты» и «Напоминания», а также новые эмодзи.
Как обновиться до iOS 26.4.1
Процесс стандартный:
1. Откройте приложение «Настройки» на iPhone.
2. Нажмите «Основные».
3. Выберите «Обновление ПО».
4. Если обновление еще не загружено автоматически, нажмите на iOS 26.4.1 и выберите «Установить».
Обновление небольшое, поэтому установится за несколько минут.
Нужно ли обновляться
Если вы заметили, что данные не синхронизируются между вашими устройствами Apple — обновляйтесь прямо сейчас. Баг именно это и блокирует.
Если синхронизация работает нормально и вы не испытываете проблем с облачными сервисами, можно подождать. Но я бы обновился в течение дня — это исправление важное, и стоит исключить потенциальные проблемы с данными.
Тем, кто уже установил бета-версию iOS 26.5, можно не торопиться: в свежей версии 26.5 баг уже исправлен.
