Сравнение iPad mini 7 (2024) и iPad mini 6 (2021): Стоит ли обновляться?

24 октября 2024 |

В 2024 году Apple представила iPad mini 7, который стал следующим шагом в развитии линейки компактных планшетов. Это обновление произошло спустя три года после выпуска iPad mini 6, что соответствует традиционной для этого устройства многолетней частоте обновлений. В отличие от iPad Pro и iPad Air, которые обновляются практически каждый год, iPad mini остается устройством с более медленным циклом обновления, что делает каждую новую модель событием.

Сравнение iPad mini 7 (2024) и iPad mini 6 (2021)

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Несмотря на схожий внешний вид и сохранение многих функций, в новом iPad mini 7 есть несколько значительных улучшений, которые касаются производительности, возможностей подключения и поддержки аксессуаров. В этой статье мы рассмотрим, что именно изменилось по сравнению с предыдущей версией.

 

Содержание статьи

  1. Дизайн и экран: минимальные изменения
  2. Производительность: новый уровень с A17 Pro
  3. Порты и подключение: обновление USB-C и новые стандарты
  4. Камеры: улучшения программного уровня
  5. Память и цена: больше объема за те же деньги
  6. Батарея и автономность
  7. Дополнительные возможности и аксессуары
  8. Сравнение iPad mini 7 и iPad mini 6 (таблица)

 

Дизайн и экран: минимальные изменения

Внешний вид iPad mini 7 практически не изменился по сравнению с предшественником. Основными видимыми отличиями между двумя поколениями планшетов являются: отсутствие слота для физической SIM-карты в версии iPad mini 7 с поддержкой сотовой связи (используется только eSIM), а также эксклюзивные цвета: для iPad mini 6 — розовый, у iPad mini 7 — голубой.

Цвета iPad mini 6: «серый космос», «сияющая звезда», фиолетовый и розовый.

Цвета iPad mini 6

 

Цвета iPad mini 7: «серый космос», «сияющая звезда», фиолетовый и голубой.

Цвета ipad mini 7

iPad mini 7 сохраняет тот же дизайн с 8,3-дюймовым дисплеем Liquid Retina, разрешением 2 266 × 1 488 пикселей и плотностью пикселей 326 ppi. Это по-прежнему один из лучших дисплеев среди компактных планшетов, благодаря поддержке технологии True Tone, широкого цветового охвата P3 и антибликовому покрытию.

ipad mini 7 design

Однако, как и в предыдущей версии, iPad mini 7 не получил экрана с частотой обновления 120 Гц (ProMotion), которая доступна только в моделях iPad Pro. Это может разочаровать пользователей, которые рассчитывали на более плавную работу интерфейса и приложений, особенно при прокрутке страниц и взаимодействии с графикой. Тем не менее экран устройства остается на высоком уровне по качеству отображения и отзывчивости.

Одним из значимых улучшений стало добавление поддержки Apple Pencil Pro. Эта версия стилуса предлагает больше возможностей для пользователей, включая функцию «Hover» (работа стилуса вблизи экрана), тактильную обратную связь, поддержку жестов и возможность отслеживания через приложение «Локатор».

ipad mini 7 apple pencil

Демонстрация функции «Apple Pencil hover»:

Кроме того, iPad mini 7 поддерживает и бюджетное цифровое перо Apple Pencil 3 USB-C.

В свою очередь, iPad mini 6 также поддерживает два вида стилуса: Apple Pencil 2 и Apple Pencil 3 USB-C.

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Производительность: новый уровень с A17 Pro

Наибольшие изменения в iPad mini 7 коснулись «начинки» устройства. В новой модели установлен чип A17 Pro, который также используется в iPhone 15 Pro. Этот чип предлагает значительное увеличение производительности по сравнению с предыдущим процессором A15 Bionic, установленным в iPad mini 6. В частности, прирост производительности центрального процессора составляет 30%, а графического процессора — 25%.

Процессор в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Кроме того, iPad mini 7 получил 8 ГБ оперативной памяти, что вдвое больше по сравнению с 4 ГБ в предыдущей версии. Увеличение объема ОЗУ особенно важно для тех, кто активно использует планшет для работы с несколькими приложениями одновременно, редактирования фото и видео или запуска сложных графических программ.

Производительность ipad mini 7

С новым чипом A17 Pro устройство также поддерживает функции Apple Intelligence — это позволяет планшету выполнять более сложные задачи с использованием искусственного интеллекта, например, улучшенную обработку изображений, распознавание текста и улучшение производительности в играх.

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Порты и подключение: обновление USB-C и новые стандарты

ipad mini 7 buttons interfaces

С переходом на порт USB-C в iPad mini 6 пользователи получили возможность подключать к устройству больше аксессуаров и внешних устройств, таких как флешки, внешние мониторы и другие периферийные устройства. В iPad mini 7 этот порт был обновлен до стандарта USB 3.2, что увеличило скорость передачи данных вдвое — до 10 Гбит/с. Это особенно полезно для пользователей, которые работают с большими объемами данных, например, при передаче видеофайлов высокого разрешения или при использовании планшета в качестве устройства для редактирования фото и видео.

USB-C iPad mini 6

Кроме того, iPad mini 7 поддерживает новые стандарты беспроводной связи, включая Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Wi-Fi 6E обеспечивает более стабильное и быстрое подключение к сети, особенно в условиях высокой нагрузки на сеть, что важно для тех, кто активно использует планшет для стриминга видео, работы в облачных сервисах или онлайн-игр. Bluetooth 5.3, в свою очередь, улучшает качество беспроводного подключения к наушникам и другим устройствам, обеспечивая более низкое энергопотребление и лучшую стабильность связи.

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Камеры: улучшения программного уровня

Камеры iPad mini 7

С точки зрения аппаратной части, камеры в iPad mini 7 практически не изменились. Устройство по-прежнему оснащено 12-мегапиксельной основной камерой и 12-мегапиксельной фронтальной камерой с ультраширокоугольным объективом. Оба модуля поддерживают съемку видео в 4K и обладают расширенным динамическим диапазоном для создания качественных снимков и видеороликов.

Однако Apple внесла несколько программных улучшений в камеры нового планшета. В частности, основная и фронтальная камеры теперь поддерживают технологию Smart HDR 4, которая улучшает качество фотографий за счет более точной обработки светлых и темных участков изображения. Это особенно заметно при съемке в условиях сложного освещения, таких как закаты или сцены с ярким фоновым светом.

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Память и цена: больше объема за те же деньги

Одним из ключевых улучшений в iPad mini 7 стало увеличение объема встроенной памяти. Если в предыдущей модели минимальная конфигурация предлагала 64 ГБ памяти, то в iPad mini 7 базовая версия уже оснащена 128 ГБ. Это значительное улучшение, особенно для тех, кто хранит на устройстве много приложений, файлов и мультимедийных данных. Максимальная конфигурация теперь предлагает 512 ГБ памяти, что также вдвое больше по сравнению с iPad mini 6, где верхний предел составлял 256 ГБ.

Ценовая политика Apple также приятно удивляет. Новая модель iPad mini 7 стоит столько же, сколько и предыдущая версия, но при этом предлагает больше памяти.

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Батарея и автономность

Что касается времени автономной работы, iPad mini 7 сохраняет тот же уровень автономности, что и предыдущая модель — до 10 часов при веб-серфинге или просмотре видео по Wi-Fi. Это типичный показатель для планшетов Apple, и пользователи могут рассчитывать на полноценный рабочий день без необходимости подзарядки.

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Дополнительные возможности и аксессуары

iPad mini 7 поддерживает все те же аксессуары, что и предыдущая версия, включая Apple Pencil 2-го поколения и Smart Folio Cover.

iPad mini 6

Однако поддержка Apple Pencil Pro открывает новые возможности для профессиональных пользователей, работающих с графикой и дизайном. В числе новых функций стилуса — возможность выполнять действия с помощью жестов (например, прокрутка контента), тактильная обратная связь и другие.

Также следует учесть, что в комплекте iPad mini 7, выпущенных для рынка стран Европейского союза, а также Великобритании, отсутствует адаптер питания 20 Вт.

Комплект поставки iPad mini 7

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Сравнение iPad mini 7 и iPad mini 6 (таблица)

iPad mini 6 (2021)

iPad mini 7 (2024)

Цвета

«серый космос», «сияющая звезда», фиолетовый и розовый

«серый космос», «сияющая звезда», фиолетовый и голубой

Ёмкость﻿

64 ГБ
256 ГБ

128 ГБ
256 ГБ
512 ГБ

Размеры и вес

Размеры:
195,4 × 134,8 × 6,3 мм


Вес:
Модели Wi-Fi - 293 г

Модели Wi-Fi + Cellular - 297 г

Размеры:
195,4 × 134,8 × 6,3 мм

Вес:
Модели Wi-Fi - 293 г

Модели Wi-Fi + Cellular - 297 г

Комплект пост﻿авки

iPad mini 6
Зарядный кабель USB-C (1 метр)
Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт

iPad mini 7
Зарядный кабель USB-C (1 метр)
Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт


Примечание. В комплекте iPad mini 7 для рынка Великобритании, а также некоторых других европейских стран адаптер питания отсутствует

Дисплей

8,3-дюймовый дисплей Liquid Retina (IPS)
Разрешение 2 266 × 1 488 пикселей при 326 ppi
Wide color (P3)
True Tone
Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев
Полностью ламинированный
Антибликовое покрытие
Яркость 500 нит
Поддерживает Apple Pencil Pro
Поддерживает Apple Pencil (USB-C)

8,3-дюймовый дисплей Liquid Retina (IPS)
Разрешение 2 266 × 1 488 пикселей при 326 ppi
Wide color (P3)
True Tone
Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев
Полностью ламинированный
Антибликовое покрытие
Яркость 500 нит
Поддерживает Apple Pencil Pro
Поддерживает Apple Pencil (USB-C)

Чип

Чип A15 Bionic
6-ядерный процессор (2 производительных и 4 энергоэффективных)
5-ядерный графический процессор
16-ядерный нейронный процессор

Чип A17 Pro
6-ядерный процессор (2 производительных и 4 энергоэффективных)
5-ядерный графический процессор
16-ядерный нейронный процессор

Камера

Основная камера 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8
Цифровой зум до 5 раз
Smart HDR 3
Вспышка True Tone

Основная камера 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8
Цифровой зум до 5 раз
Smart HDR 4
Вспышка True Tone

Видеозапись

Запись видео 4K с частотой 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду


Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду


Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду


3-кратный видеозум


Поддержка замедленного видео 1080p со скоростью 120 кадров в секунду или 240 кадров в секунду


Покадровое видео со стабилизацией

Запись видео 4K с частотой 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду

Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду

Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду

3-кратный видеозум

Поддержка замедленного видео 1080p со скоростью 120 кадров в секунду или 240 кадров в секунду

Покадровое видео со стабилизацией

Фронтальная камера

12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера, диафрагма ƒ/2.4


Smart HDR 3


Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду


Таймлапс-видео со стабилизацией


Функция "В центре внимания"


Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду


Кинематографическая стабилизация видео (1080p и 720p)


Вспышка Retina Flash


Автоматическая стабилизация изображения


Режим серийной съёмки

12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера, диафрагма ƒ/2.4

Smart HDR 4

Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду

Таймлапс-видео со стабилизацией

Функция "В центре внимания"

Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду

Кинематографическая стабилизация видео (1080p и 720p)

Вспышка Retina Flash

Автоматическая стабилизация изображения

Режим серийной съёмки

Микрофоны

Двойные микрофоны для звонков, видеозаписи и аудиозаписи

Двойные микрофоны для звонков, видеозаписи и аудиозаписи

SIM﻿-карта

Nano SIM

eSIM

Только eSIM

iPad mini 7 использует технологию eSIM и не совместим с физическими SIM-картами

Датчики﻿

Touch ID
Трёхосевой гироскоп
Акселерометр
Барометр
Датчик внешней освещённости

Touch ID
Трёхосевой гироскоп
Акселерометр
Барометр
Датчик внешней освещённости

Зарядка и возможности расширения

Порт USB-C с поддержкой:
Зарядки
USB 3

Порт USB-C с поддержкой:
Зарядки
USB 3 (до 10 Гбит/с)

Питание и аккумулятор

До 10 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi или просмотра видео


Модели Wi-Fi + Cellular:
До 9 часов просмотра веб-страниц с использованием сотовой сети передачи данных

До 10 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi или просмотра видео

Модели Wi-Fi + Cellular:
До 9 часов просмотра веб-страниц с использованием сотовой сети передачи данных

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Заключение

iPad mini 7 — это логичное продолжение линейки, которое предлагает несколько значительных улучшений по сравнению с iPad mini 6. Новый чип A17 Pro, увеличенный объем оперативной памяти, более быстрый порт USB-C и поддержка Apple Pencil Pro делают его мощным инструментом для работы и творчества. Однако, если вас устраивает производительность вашего iPad mini 6 и вы не нуждаетесь в новых возможностях, обновление может не быть обязательным. Для тех же, кто покупает iPad mini впервые или использует более старую модель, iPad mini 7 станет отличным выбором.

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Алексей Дулуб
Алексей Дулуб
Страстный исследователь мира технологий, увлеченный изучением новейших гаджетов и научных достижений. Очень люблю делиться знаниями и интересной информацией через свои статьи. Гейминг и техноблогинг — это те две вещи, которым посвящаю каждую свободную минуту
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