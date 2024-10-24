В 2024 году Apple представила iPad mini 7, который стал следующим шагом в развитии линейки компактных планшетов. Это обновление произошло спустя три года после выпуска iPad mini 6, что соответствует традиционной для этого устройства многолетней частоте обновлений. В отличие от iPad Pro и iPad Air, которые обновляются практически каждый год, iPad mini остается устройством с более медленным циклом обновления, что делает каждую новую модель событием.

Несмотря на схожий внешний вид и сохранение многих функций, в новом iPad mini 7 есть несколько значительных улучшений, которые касаются производительности, возможностей подключения и поддержки аксессуаров. В этой статье мы рассмотрим, что именно изменилось по сравнению с предыдущей версией.

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Дизайн и экран: минимальные изменения

Внешний вид iPad mini 7 практически не изменился по сравнению с предшественником. Основными видимыми отличиями между двумя поколениями планшетов являются: отсутствие слота для физической SIM-карты в версии iPad mini 7 с поддержкой сотовой связи (используется только eSIM), а также эксклюзивные цвета: для iPad mini 6 — розовый, у iPad mini 7 — голубой.

Цвета iPad mini 6: «серый космос», «сияющая звезда», фиолетовый и розовый.

Цвета iPad mini 7: «серый космос», «сияющая звезда», фиолетовый и голубой.

iPad mini 7 сохраняет тот же дизайн с 8,3-дюймовым дисплеем Liquid Retina, разрешением 2 266 × 1 488 пикселей и плотностью пикселей 326 ppi. Это по-прежнему один из лучших дисплеев среди компактных планшетов, благодаря поддержке технологии True Tone, широкого цветового охвата P3 и антибликовому покрытию.

Однако, как и в предыдущей версии, iPad mini 7 не получил экрана с частотой обновления 120 Гц (ProMotion), которая доступна только в моделях iPad Pro. Это может разочаровать пользователей, которые рассчитывали на более плавную работу интерфейса и приложений, особенно при прокрутке страниц и взаимодействии с графикой. Тем не менее экран устройства остается на высоком уровне по качеству отображения и отзывчивости.

Одним из значимых улучшений стало добавление поддержки Apple Pencil Pro. Эта версия стилуса предлагает больше возможностей для пользователей, включая функцию «Hover» (работа стилуса вблизи экрана), тактильную обратную связь, поддержку жестов и возможность отслеживания через приложение «Локатор».

Демонстрация функции «Apple Pencil hover»:

Кроме того, iPad mini 7 поддерживает и бюджетное цифровое перо Apple Pencil 3 USB-C.

В свою очередь, iPad mini 6 также поддерживает два вида стилуса: Apple Pencil 2 и Apple Pencil 3 USB-C.

Производительность: новый уровень с A17 Pro

Наибольшие изменения в iPad mini 7 коснулись «начинки» устройства. В новой модели установлен чип A17 Pro, который также используется в iPhone 15 Pro. Этот чип предлагает значительное увеличение производительности по сравнению с предыдущим процессором A15 Bionic, установленным в iPad mini 6. В частности, прирост производительности центрального процессора составляет 30%, а графического процессора — 25%.

Кроме того, iPad mini 7 получил 8 ГБ оперативной памяти, что вдвое больше по сравнению с 4 ГБ в предыдущей версии. Увеличение объема ОЗУ особенно важно для тех, кто активно использует планшет для работы с несколькими приложениями одновременно, редактирования фото и видео или запуска сложных графических программ.

С новым чипом A17 Pro устройство также поддерживает функции Apple Intelligence — это позволяет планшету выполнять более сложные задачи с использованием искусственного интеллекта, например, улучшенную обработку изображений, распознавание текста и улучшение производительности в играх.

Порты и подключение: обновление USB-C и новые стандарты

С переходом на порт USB-C в iPad mini 6 пользователи получили возможность подключать к устройству больше аксессуаров и внешних устройств, таких как флешки, внешние мониторы и другие периферийные устройства. В iPad mini 7 этот порт был обновлен до стандарта USB 3.2, что увеличило скорость передачи данных вдвое — до 10 Гбит/с. Это особенно полезно для пользователей, которые работают с большими объемами данных, например, при передаче видеофайлов высокого разрешения или при использовании планшета в качестве устройства для редактирования фото и видео.

Кроме того, iPad mini 7 поддерживает новые стандарты беспроводной связи, включая Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Wi-Fi 6E обеспечивает более стабильное и быстрое подключение к сети, особенно в условиях высокой нагрузки на сеть, что важно для тех, кто активно использует планшет для стриминга видео, работы в облачных сервисах или онлайн-игр. Bluetooth 5.3, в свою очередь, улучшает качество беспроводного подключения к наушникам и другим устройствам, обеспечивая более низкое энергопотребление и лучшую стабильность связи.

Камеры: улучшения программного уровня

С точки зрения аппаратной части, камеры в iPad mini 7 практически не изменились. Устройство по-прежнему оснащено 12-мегапиксельной основной камерой и 12-мегапиксельной фронтальной камерой с ультраширокоугольным объективом. Оба модуля поддерживают съемку видео в 4K и обладают расширенным динамическим диапазоном для создания качественных снимков и видеороликов.

Однако Apple внесла несколько программных улучшений в камеры нового планшета. В частности, основная и фронтальная камеры теперь поддерживают технологию Smart HDR 4, которая улучшает качество фотографий за счет более точной обработки светлых и темных участков изображения. Это особенно заметно при съемке в условиях сложного освещения, таких как закаты или сцены с ярким фоновым светом.

Память и цена: больше объема за те же деньги

Одним из ключевых улучшений в iPad mini 7 стало увеличение объема встроенной памяти. Если в предыдущей модели минимальная конфигурация предлагала 64 ГБ памяти, то в iPad mini 7 базовая версия уже оснащена 128 ГБ. Это значительное улучшение, особенно для тех, кто хранит на устройстве много приложений, файлов и мультимедийных данных. Максимальная конфигурация теперь предлагает 512 ГБ памяти, что также вдвое больше по сравнению с iPad mini 6, где верхний предел составлял 256 ГБ.

Ценовая политика Apple также приятно удивляет. Новая модель iPad mini 7 стоит столько же, сколько и предыдущая версия, но при этом предлагает больше памяти.

Батарея и автономность

Что касается времени автономной работы, iPad mini 7 сохраняет тот же уровень автономности, что и предыдущая модель — до 10 часов при веб-серфинге или просмотре видео по Wi-Fi. Это типичный показатель для планшетов Apple, и пользователи могут рассчитывать на полноценный рабочий день без необходимости подзарядки.

Дополнительные возможности и аксессуары

iPad mini 7 поддерживает все те же аксессуары, что и предыдущая версия, включая Apple Pencil 2-го поколения и Smart Folio Cover.

Однако поддержка Apple Pencil Pro открывает новые возможности для профессиональных пользователей, работающих с графикой и дизайном. В числе новых функций стилуса — возможность выполнять действия с помощью жестов (например, прокрутка контента), тактильная обратная связь и другие.

Также следует учесть, что в комплекте iPad mini 7, выпущенных для рынка стран Европейского союза, а также Великобритании, отсутствует адаптер питания 20 Вт.

Сравнение iPad mini 7 и iPad mini 6 (таблица)

iPad mini 6 (2021) iPad mini 7 (2024) Цвета «серый космос», «сияющая звезда», фиолетовый и розовый «серый космос», «сияющая звезда», фиолетовый и голубой Ёмкость﻿ 64 ГБ

256 ГБ

128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

Размеры и вес Размеры:

195,4 × 134,8 × 6,3 мм

Вес:

Модели Wi-Fi - 293 г Модели Wi-Fi + Cellular - 297 г Размеры:

195,4 × 134,8 × 6,3 мм



Вес:

Модели Wi-Fi - 293 г

Модели Wi-Fi + Cellular - 297 г Комплект пост﻿авки

iPad mini 6

Зарядный кабель USB-C (1 метр)

Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт iPad mini 7

Зарядный кабель USB-C (1 метр)

Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт

Примечание. В комплекте iPad mini 7 для рынка Великобритании, а также некоторых других европейских стран адаптер питания отсутствует Дисплей 8,3-дюймовый дисплей Liquid Retina (IPS)

Разрешение 2 266 × 1 488 пикселей при 326 ppi

Wide color (P3)

True Tone

Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев

Полностью ламинированный

Антибликовое покрытие

Яркость 500 нит

Поддерживает Apple Pencil Pro

Поддерживает Apple Pencil (USB-C) 8,3-дюймовый дисплей Liquid Retina (IPS)

Разрешение 2 266 × 1 488 пикселей при 326 ppi

Wide color (P3)

True Tone

Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев

Полностью ламинированный

Антибликовое покрытие

Яркость 500 нит

Поддерживает Apple Pencil Pro

Поддерживает Apple Pencil (USB-C) Чип Чип A15 Bionic

6-ядерный процессор (2 производительных и 4 энергоэффективных)

5-ядерный графический процессор

16-ядерный нейронный процессор Чип A17 Pro

6-ядерный процессор (2 производительных и 4 энергоэффективных)

5-ядерный графический процессор

16-ядерный нейронный процессор

Камера Основная камера 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8

Цифровой зум до 5 раз

Smart HDR 3

Вспышка True Tone Основная камера 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8

Цифровой зум до 5 раз

Smart HDR 4

Вспышка True Tone

Видеозапись Запись видео 4K с частотой 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду

Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду

Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду

3-кратный видеозум

Поддержка замедленного видео 1080p со скоростью 120 кадров в секунду или 240 кадров в секунду

Покадровое видео со стабилизацией Запись видео 4K с частотой 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду



Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду



Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду



3-кратный видеозум



Поддержка замедленного видео 1080p со скоростью 120 кадров в секунду или 240 кадров в секунду



Покадровое видео со стабилизацией

Фронтальная камера 12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера, диафрагма ƒ/2.4

Smart HDR 3

Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду

Таймлапс-видео со стабилизацией

Функция "В центре внимания"

Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду

Кинематографическая стабилизация видео (1080p и 720p)

Вспышка Retina Flash

Автоматическая стабилизация изображения

Режим серийной съёмки 12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера, диафрагма ƒ/2.4



Smart HDR 4



Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду



Таймлапс-видео со стабилизацией



Функция "В центре внимания"



Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду



Кинематографическая стабилизация видео (1080p и 720p)



Вспышка Retina Flash



Автоматическая стабилизация изображения



Режим серийной съёмки Микрофоны Двойные микрофоны для звонков, видеозаписи и аудиозаписи Двойные микрофоны для звонков, видеозаписи и аудиозаписи SIM﻿-карта Nano SIM



eSIM Только eSIM



iPad mini 7 использует технологию eSIM и не совместим с физическими SIM-картами Датчики﻿ Touch ID

Трёхосевой гироскоп

Акселерометр

Барометр

Датчик внешней освещённости Touch ID

Трёхосевой гироскоп

Акселерометр

Барометр

Датчик внешней освещённости Зарядка и возможности расширения Порт USB-C с поддержкой:

Зарядки

USB 3 Порт USB-C с поддержкой:

Зарядки

USB 3 (до 10 Гбит/с) Питание и аккумулятор До 10 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi или просмотра видео

Модели Wi-Fi + Cellular:

До 9 часов просмотра веб-страниц с использованием сотовой сети передачи данных До 10 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi или просмотра видео



Модели Wi-Fi + Cellular:

До 9 часов просмотра веб-страниц с использованием сотовой сети передачи данных



Заключение

iPad mini 7 — это логичное продолжение линейки, которое предлагает несколько значительных улучшений по сравнению с iPad mini 6. Новый чип A17 Pro, увеличенный объем оперативной памяти, более быстрый порт USB-C и поддержка Apple Pencil Pro делают его мощным инструментом для работы и творчества. Однако, если вас устраивает производительность вашего iPad mini 6 и вы не нуждаетесь в новых возможностях, обновление может не быть обязательным. Для тех же, кто покупает iPad mini впервые или использует более старую модель, iPad mini 7 станет отличным выбором.

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Алексей Дулуб Страстный исследователь мира технологий, увлеченный изучением новейших гаджетов и научных достижений. Очень люблю делиться знаниями и интересной информацией через свои статьи. Гейминг и техноблогинг — это те две вещи, которым посвящаю каждую свободную минуту Задать вопрос