В 2024 году Apple представила iPad mini 7, который стал следующим шагом в развитии линейки компактных планшетов. Это обновление произошло спустя три года после выпуска iPad mini 6, что соответствует традиционной для этого устройства многолетней частоте обновлений. В отличие от iPad Pro и iPad Air, которые обновляются практически каждый год, iPad mini остается устройством с более медленным циклом обновления, что делает каждую новую модель событием.
Несмотря на схожий внешний вид и сохранение многих функций, в новом iPad mini 7 есть несколько значительных улучшений, которые касаются производительности, возможностей подключения и поддержки аксессуаров. В этой статье мы рассмотрим, что именно изменилось по сравнению с предыдущей версией.
Содержание статьи
- Дизайн и экран: минимальные изменения
- Производительность: новый уровень с A17 Pro
- Порты и подключение: обновление USB-C и новые стандарты
- Камеры: улучшения программного уровня
- Память и цена: больше объема за те же деньги
- Батарея и автономность
- Дополнительные возможности и аксессуары
- Сравнение iPad mini 7 и iPad mini 6 (таблица)
Дизайн и экран: минимальные изменения
Внешний вид iPad mini 7 практически не изменился по сравнению с предшественником. Основными видимыми отличиями между двумя поколениями планшетов являются: отсутствие слота для физической SIM-карты в версии iPad mini 7 с поддержкой сотовой связи (используется только eSIM), а также эксклюзивные цвета: для iPad mini 6 — розовый, у iPad mini 7 — голубой.
Цвета iPad mini 6: «серый космос», «сияющая звезда», фиолетовый и розовый.
Цвета iPad mini 7: «серый космос», «сияющая звезда», фиолетовый и голубой.
iPad mini 7 сохраняет тот же дизайн с 8,3-дюймовым дисплеем Liquid Retina, разрешением 2 266 × 1 488 пикселей и плотностью пикселей 326 ppi. Это по-прежнему один из лучших дисплеев среди компактных планшетов, благодаря поддержке технологии True Tone, широкого цветового охвата P3 и антибликовому покрытию.
Однако, как и в предыдущей версии, iPad mini 7 не получил экрана с частотой обновления 120 Гц (ProMotion), которая доступна только в моделях iPad Pro. Это может разочаровать пользователей, которые рассчитывали на более плавную работу интерфейса и приложений, особенно при прокрутке страниц и взаимодействии с графикой. Тем не менее экран устройства остается на высоком уровне по качеству отображения и отзывчивости.
Одним из значимых улучшений стало добавление поддержки Apple Pencil Pro. Эта версия стилуса предлагает больше возможностей для пользователей, включая функцию «Hover» (работа стилуса вблизи экрана), тактильную обратную связь, поддержку жестов и возможность отслеживания через приложение «Локатор».
Демонстрация функции «Apple Pencil hover»:
Кроме того, iPad mini 7 поддерживает и бюджетное цифровое перо Apple Pencil 3 USB-C.
В свою очередь, iPad mini 6 также поддерживает два вида стилуса: Apple Pencil 2 и Apple Pencil 3 USB-C.
Производительность: новый уровень с A17 Pro
Наибольшие изменения в iPad mini 7 коснулись «начинки» устройства. В новой модели установлен чип A17 Pro, который также используется в iPhone 15 Pro. Этот чип предлагает значительное увеличение производительности по сравнению с предыдущим процессором A15 Bionic, установленным в iPad mini 6. В частности, прирост производительности центрального процессора составляет 30%, а графического процессора — 25%.
Кроме того, iPad mini 7 получил 8 ГБ оперативной памяти, что вдвое больше по сравнению с 4 ГБ в предыдущей версии. Увеличение объема ОЗУ особенно важно для тех, кто активно использует планшет для работы с несколькими приложениями одновременно, редактирования фото и видео или запуска сложных графических программ.
С новым чипом A17 Pro устройство также поддерживает функции Apple Intelligence — это позволяет планшету выполнять более сложные задачи с использованием искусственного интеллекта, например, улучшенную обработку изображений, распознавание текста и улучшение производительности в играх.
Порты и подключение: обновление USB-C и новые стандарты
С переходом на порт USB-C в iPad mini 6 пользователи получили возможность подключать к устройству больше аксессуаров и внешних устройств, таких как флешки, внешние мониторы и другие периферийные устройства. В iPad mini 7 этот порт был обновлен до стандарта USB 3.2, что увеличило скорость передачи данных вдвое — до 10 Гбит/с. Это особенно полезно для пользователей, которые работают с большими объемами данных, например, при передаче видеофайлов высокого разрешения или при использовании планшета в качестве устройства для редактирования фото и видео.
Кроме того, iPad mini 7 поддерживает новые стандарты беспроводной связи, включая Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Wi-Fi 6E обеспечивает более стабильное и быстрое подключение к сети, особенно в условиях высокой нагрузки на сеть, что важно для тех, кто активно использует планшет для стриминга видео, работы в облачных сервисах или онлайн-игр. Bluetooth 5.3, в свою очередь, улучшает качество беспроводного подключения к наушникам и другим устройствам, обеспечивая более низкое энергопотребление и лучшую стабильность связи.
Камеры: улучшения программного уровня
С точки зрения аппаратной части, камеры в iPad mini 7 практически не изменились. Устройство по-прежнему оснащено 12-мегапиксельной основной камерой и 12-мегапиксельной фронтальной камерой с ультраширокоугольным объективом. Оба модуля поддерживают съемку видео в 4K и обладают расширенным динамическим диапазоном для создания качественных снимков и видеороликов.
Однако Apple внесла несколько программных улучшений в камеры нового планшета. В частности, основная и фронтальная камеры теперь поддерживают технологию Smart HDR 4, которая улучшает качество фотографий за счет более точной обработки светлых и темных участков изображения. Это особенно заметно при съемке в условиях сложного освещения, таких как закаты или сцены с ярким фоновым светом.
Память и цена: больше объема за те же деньги
Одним из ключевых улучшений в iPad mini 7 стало увеличение объема встроенной памяти. Если в предыдущей модели минимальная конфигурация предлагала 64 ГБ памяти, то в iPad mini 7 базовая версия уже оснащена 128 ГБ. Это значительное улучшение, особенно для тех, кто хранит на устройстве много приложений, файлов и мультимедийных данных. Максимальная конфигурация теперь предлагает 512 ГБ памяти, что также вдвое больше по сравнению с iPad mini 6, где верхний предел составлял 256 ГБ.
Ценовая политика Apple также приятно удивляет. Новая модель iPad mini 7 стоит столько же, сколько и предыдущая версия, но при этом предлагает больше памяти.
Батарея и автономность
Что касается времени автономной работы, iPad mini 7 сохраняет тот же уровень автономности, что и предыдущая модель — до 10 часов при веб-серфинге или просмотре видео по Wi-Fi. Это типичный показатель для планшетов Apple, и пользователи могут рассчитывать на полноценный рабочий день без необходимости подзарядки.
Дополнительные возможности и аксессуары
iPad mini 7 поддерживает все те же аксессуары, что и предыдущая версия, включая Apple Pencil 2-го поколения и Smart Folio Cover.
Однако поддержка Apple Pencil Pro открывает новые возможности для профессиональных пользователей, работающих с графикой и дизайном. В числе новых функций стилуса — возможность выполнять действия с помощью жестов (например, прокрутка контента), тактильная обратная связь и другие.
Также следует учесть, что в комплекте iPad mini 7, выпущенных для рынка стран Европейского союза, а также Великобритании, отсутствует адаптер питания 20 Вт.
Сравнение iPad mini 7 и iPad mini 6 (таблица)
iPad mini 6 (2021)
iPad mini 7 (2024)
Цвета
«серый космос», «сияющая звезда», фиолетовый и розовый
«серый космос», «сияющая звезда», фиолетовый и голубой
Ёмкость
64 ГБ
128 ГБ
Размеры и вес
Размеры:
Модели Wi-Fi + Cellular - 297 г
Размеры:
Модели Wi-Fi + Cellular - 297 г
Комплект поставки
iPad mini 6
iPad mini 7
Примечание. В комплекте iPad mini 7 для рынка Великобритании, а также некоторых других европейских стран адаптер питания отсутствует
Дисплей
8,3-дюймовый дисплей Liquid Retina (IPS)
8,3-дюймовый дисплей Liquid Retina (IPS)
Чип
Чип A15 Bionic
Чип A17 Pro
Камера
Основная камера 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8
Основная камера 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8
Видеозапись
Запись видео 4K с частотой 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду
Запись видео 4K с частотой 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду
Фронтальная камера
12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера, диафрагма ƒ/2.4
12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера, диафрагма ƒ/2.4
Микрофоны
Двойные микрофоны для звонков, видеозаписи и аудиозаписи
Двойные микрофоны для звонков, видеозаписи и аудиозаписи
SIM-карта
Nano SIM
Только eSIM
Датчики
Touch ID
Touch ID
Зарядка и возможности расширения
Порт USB-C с поддержкой:
Порт USB-C с поддержкой:
Питание и аккумулятор
До 10 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi или просмотра видео
До 10 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi или просмотра видео
Заключение
iPad mini 7 — это логичное продолжение линейки, которое предлагает несколько значительных улучшений по сравнению с iPad mini 6. Новый чип A17 Pro, увеличенный объем оперативной памяти, более быстрый порт USB-C и поддержка Apple Pencil Pro делают его мощным инструментом для работы и творчества. Однако, если вас устраивает производительность вашего iPad mini 6 и вы не нуждаетесь в новых возможностях, обновление может не быть обязательным. Для тех же, кто покупает iPad mini впервые или использует более старую модель, iPad mini 7 станет отличным выбором.
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