Обзор iPad mini 7 (2024): дизайн, камеры, технические характеристики

Apple продолжает развивать линейку iPad mini, сохраняя свою стратегию создания компактных, но мощных планшетов для пользователей, которым нужен легкий и мобильный гаджет для повседневных задач. В октябре 2024 года компания анонсировала iPad mini 7, который предлагает улучшенную производительность, новые функции и поддержку новейших технологий, сохраняя при этом привычный и узнаваемый дизайн. В этом обзоре мы подробно рассмотрим все аспекты нового iPad mini 7, включая его дизайн, производительность, камеры и другие характеристики.
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Дизайн, размеры и цвета iPad mini 7
Внешний вид iPad mini 7 сохранился практически без изменений по сравнению с предыдущей версией. Размеры устройства также остались прежними, как и 8,3-дюймовый экран Liquid Retina с узкими рамками, обеспечивающий удобный захват одной рукой. Компактные размеры и вес делают iPad mini 7 идеальным спутником для работы и развлечений на ходу, а также для использования в дороге.
Версия iPad mini 7 Wi-Fi + Cellular с поддержкой сотовой связи лишилась слота для физической SIM-карты, теперь доступ к сотовым сетям может осуществляться лишь посредством eSIM.
Размеры iPad mini 7:
195,4 × 134,8 × 6,3 мм. Вес устройства составляет 293 грамма (модель c LTE – 297 грамм).
Что касается цветовой гаммы, Apple предлагает устройство в четырех оттенках: Space Gray (серий), Blue (голубой), Purple (фиолетовый) и Starlight (белый). Эти цвета стали менее яркими, чем в предыдущем поколении (розовый заменен на голубой), что делает их более утонченными и подходящими для пользователей, предпочитающих сдержанные и элегантные оттенки.
Дисплей iPad mini 7
Дисплей iPad mini 7 сохранил диагональ 8,3 дюйма с разрешением 2266 × 1488 пикселей с плотностью 326 ppi и технологию Liquid Retina с поддержкой цветового охвата P3 и технологии True Tone. Пиковая яркость экрана достигает 500 нит, что обеспечивает неплохую видимость даже при ярком дневном свете. Однако Apple не внедрила поддержку частоты обновления 120 Гц (ProMotion), и планшет по-прежнему работает на 60 Гц, что может стать разочарованием для тех, кто ожидал более плавного интерфейса и оптимизации для игр и графических задач.
Одним из ключевых нововведений стала поддержка цифрового пера Apple Pencil Pro с его эксклюзивным жестом сжатия и функцией Apple Pencil Hover, которая позволяет пользователям взаимодействовать с устройством, не касаясь его стилусом. Это полезно для художников и дизайнеров, а также для тех, кто занимается редактированием фото и видео.
Также необходимо отметить, что планшет iPad mini 7-ого поколения поддерживает и более бюджетную модель стилуса Apple Pencil 3 USB-C.
Заряжается стилус от магнитного разъема на правой грани планшета.
Производительность и накопитель iPad mini 7
В то время, когда старшие планшеты Apple семейства «Pro» и «Air» оснащаются чипами серии «M», iPad mini 7 получил «смартфонный» процессор A17 Pro, который использовался в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.
Этот шестиядерный процессор включает в себя пятиядерный графический ускоритель и 16-ядерный нейронный движок, что делает планшет невероятно мощным в сравнении с iPad mini 6, который работает на чипе A15 Bionic.
Улучшения касаются не только обработки графики и игр, но и задач, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением. Кроме того, благодаря чипу A17 Pro iPad mini 7 получил поддержку функций Apple Intelligence.
Объем оперативной памяти iPad mini 7 составляет 8 ГБ, что в вдвое больше, чем у предыдущего поколения мини-планшета Apple.
Что касается накопителя, то Apple увеличила минимальный объем хранилища до 128 ГБ, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущей версией, где было лишь 64 ГБ. Доступны также варианты на 256 ГБ и 512 ГБ, что позволяет пользователям выбирать конфигурации, подходящие под их нужды, будь то хранение большого количества фильмов, приложений или профессиональных файлов. Этот подход показывает, что Apple адаптируется к потребностям современного пользователя, для которого 64 ГБ уже недостаточно.
Камеры iPad mini 7
В iPad mini 7 камеры остались на уровне предыдущего поколения, но с добавлением нескольких улучшений. Основная камера имеет разрешение 12 МП и апертуру f/1.8, а фронтальная камера — также 12 МП с апертурой f/2.4. В камере была добавлена поддержка технологии Smart HDR 4, которая улучшает детализацию и цветопередачу, особенно в условиях недостаточной освещенности.
Аксессуары, биометрия, аккумулятор и интерфейсы
Одним из главных нововведений iPad mini 7 является поддержка Apple Pencil Pro. Пользователи теперь могут использовать стилус для профессионалов, который поддерживает тактильную обратную связь и распознает сжатие, что позволяет расширить возможности работы с графическими приложениями и текстами. Однако iPad mini 7 не поддерживает Apple Pencil 2, и пользователи, перешедшие с предыдущих версий, будут вынуждены покупать новый аксессуар.
Повторимся, что планшет iPad mini 7-го поколения поддерживает и более доступную модель стилуса — Apple Pencil 3 USB-C.
С точки зрения биометрии, iPad mini 7 продолжает использовать Touch ID, встроенный в кнопку питания. Это решение обеспечивает быструю и безопасную разблокировку устройства, и оно хорошо зарекомендовало себя в предыдущих моделях.
Время работы аккумулятора остается на уровне 10 часов при обычной эксплуатации, что соответствует стандартам Apple. Планшет оснащен портом USB-C с поддержкой передачи данных до 10 Гбит/с, что в два раза быстрее по сравнению с предыдущей версией. Это позволяет ускорить процесс передачи данных и подключения аксессуаров.
Комплект поставки iPad mini 7
Apple в iPad mini 7, в соответствии с законодательством ЕС, не включает зарядное устройство в комплекте для европейских стран, таких как Франция, Германия и Великобритания. Это связано с политикой по снижению электронных отходов. Однако в других регионах, таких как США, Япония и Австралия, зарядное устройство все еще поставляется в комплекте. В дополнение, Apple добавила плетеный кабель USB-C для повышения его долговечности, что является приятным улучшением по сравнению с предыдущими версиями.
Технические характеристики iPad mini 7
iPad mini 7 (2024)
Цвета
Space Gray (серий), Blue (голубой), Purple (фиолетовый) и Starlight (белый)
Ёмкость
128 ГБ
Размеры и вес
Размеры:
Модели Wi-Fi + Cellular - 297 г
Комплект поставки
iPad mini 7
Примечание. В комплекте iPad mini 7 для рынка Великобритании, а также некоторых других европейских стран адаптер питания отсутствует
Дисплей
8,3-дюймовый дисплей Liquid Retina (IPS)
Чип
Чип A17 Pro
Камера
Основная камера 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8
Видеозапись
Запись видео 4K с частотой 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду
Фронтальная камера
12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера, диафрагма ƒ/2.4
Микрофоны
Двойные микрофоны для звонков, видеозаписи и аудиозаписи
SIM-карта
Только eSIM
Датчики
Touch ID
Зарядка и возможности расширения
Порт USB-C с поддержкой:
Питание и аккумулятор
До 10 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi или просмотра видео
Связь и коммуникации с iPad mini 7
iPad mini 7 поддерживает новейший стандарт Wi-Fi 6E, что обеспечивает повышенную скорость и стабильность соединения при использовании совместимых роутеров. Для моделей с поддержкой сотовых сетей доступен 5G, что дает возможность использовать высокоскоростной интернет практически в любом месте. Стоит отметить, что в США и других регионах устройства поставляются только с поддержкой eSIM, без возможности установки физической SIM-карты, что может ограничивать некоторых пользователей.
Планшет также поддерживает Bluetooth 5.3, который улучшает соединение с беспроводными аксессуарами, такими как наушники и клавиатуры.
Цена iPad mini 7
Цена на iPad mini 7 начинается с $499 за версию с объемом памяти 128 ГБ и Wi-Fi. Модель с аналогичным объемом памяти и поддержкой сотовой связи стоит $649. Стоимость планшета с увеличенной памятью следующая:
- iPad mini 256 ГБ Wi-Fi: $599;
- iPad mini 256 ГБ Wi-Fi + Cellular: $749;
- iPad mini 512 ГБ Wi-Fi: $799;
- iPad mini 512 ГБ Wi-Fi + Cellular: $949.
В России iPad mini 7 будет стоить от 65 тысяч рублей, и цена может изменяться в зависимости от курса валют и политики розничных продавцов.
iPad mini 7 — это достойное минорное обновление, которое сохраняет лучшие черты линейки, добавляя мощный чипсет A17 Pro и улучшенную поддержку аксессуаров, таких как Apple Pencil Pro. Несмотря на отсутствие значительных изменений в дизайне и дисплее, iPad mini 7 остается отличным выбором для тех, кому нужен мощный, но компактный планшет.
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