Обзор iPad mini 7 (2024): дизайн, камеры, технические характеристики

Apple продолжает развивать линейку iPad mini, сохраняя свою стратегию создания компактных, но мощных планшетов для пользователей, которым нужен легкий и мобильный гаджет для повседневных задач. В октябре 2024 года компания анонсировала iPad mini 7, который предлагает улучшенную производительность, новые функции и поддержку новейших технологий, сохраняя при этом привычный и узнаваемый дизайн. В этом обзоре мы подробно рассмотрим все аспекты нового iPad mini 7, включая его дизайн, производительность, камеры и другие характеристики.

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Дизайн, размеры и цвета iPad mini 7

Внешний вид iPad mini 7 сохранился практически без изменений по сравнению с предыдущей версией. Размеры устройства также остались прежними, как и 8,3-дюймовый экран Liquid Retina с узкими рамками, обеспечивающий удобный захват одной рукой. Компактные размеры и вес делают iPad mini 7 идеальным спутником для работы и развлечений на ходу, а также для использования в дороге.

Версия iPad mini 7 Wi-Fi + Cellular с поддержкой сотовой связи лишилась слота для физической SIM-карты, теперь доступ к сотовым сетям может осуществляться лишь посредством eSIM.

Размеры iPad mini 7:

195,4 × 134,8 × 6,3 мм. Вес устройства составляет 293 грамма (модель c LTE – 297 грамм).

Что касается цветовой гаммы, Apple предлагает устройство в четырех оттенках: Space Gray (серий), Blue (голубой), Purple (фиолетовый) и Starlight (белый). Эти цвета стали менее яркими, чем в предыдущем поколении (розовый заменен на голубой), что делает их более утонченными и подходящими для пользователей, предпочитающих сдержанные и элегантные оттенки.

Дисплей iPad mini 7

Дисплей iPad mini 7 сохранил диагональ 8,3 дюйма с разрешением 2266 × 1488 пикселей с плотностью 326 ppi и технологию Liquid Retina с поддержкой цветового охвата P3 и технологии True Tone. Пиковая яркость экрана достигает 500 нит, что обеспечивает неплохую видимость даже при ярком дневном свете. Однако Apple не внедрила поддержку частоты обновления 120 Гц (ProMotion), и планшет по-прежнему работает на 60 Гц, что может стать разочарованием для тех, кто ожидал более плавного интерфейса и оптимизации для игр и графических задач.

Одним из ключевых нововведений стала поддержка цифрового пера Apple Pencil Pro с его эксклюзивным жестом сжатия и функцией Apple Pencil Hover, которая позволяет пользователям взаимодействовать с устройством, не касаясь его стилусом. Это полезно для художников и дизайнеров, а также для тех, кто занимается редактированием фото и видео.

Также необходимо отметить, что планшет iPad mini 7-ого поколения поддерживает и более бюджетную модель стилуса Apple Pencil 3 USB-C.

Заряжается стилус от магнитного разъема на правой грани планшета.

Производительность и накопитель iPad mini 7

В то время, когда старшие планшеты Apple семейства «Pro» и «Air» оснащаются чипами серии «M», iPad mini 7 получил «смартфонный» процессор A17 Pro, который использовался в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Этот шестиядерный процессор включает в себя пятиядерный графический ускоритель и 16-ядерный нейронный движок, что делает планшет невероятно мощным в сравнении с iPad mini 6, который работает на чипе A15 Bionic.

Улучшения касаются не только обработки графики и игр, но и задач, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением. Кроме того, благодаря чипу A17 Pro iPad mini 7 получил поддержку функций Apple Intelligence.

Объем оперативной памяти iPad mini 7 составляет 8 ГБ, что в вдвое больше, чем у предыдущего поколения мини-планшета Apple.

Что касается накопителя, то Apple увеличила минимальный объем хранилища до 128 ГБ, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущей версией, где было лишь 64 ГБ. Доступны также варианты на 256 ГБ и 512 ГБ, что позволяет пользователям выбирать конфигурации, подходящие под их нужды, будь то хранение большого количества фильмов, приложений или профессиональных файлов. Этот подход показывает, что Apple адаптируется к потребностям современного пользователя, для которого 64 ГБ уже недостаточно.

Камеры iPad mini 7

В iPad mini 7 камеры остались на уровне предыдущего поколения, но с добавлением нескольких улучшений. Основная камера имеет разрешение 12 МП и апертуру f/1.8, а фронтальная камера — также 12 МП с апертурой f/2.4. В камере была добавлена поддержка технологии Smart HDR 4, которая улучшает детализацию и цветопередачу, особенно в условиях недостаточной освещенности.

Аксессуары, биометрия, аккумулятор и интерфейсы

Одним из главных нововведений iPad mini 7 является поддержка Apple Pencil Pro. Пользователи теперь могут использовать стилус для профессионалов, который поддерживает тактильную обратную связь и распознает сжатие, что позволяет расширить возможности работы с графическими приложениями и текстами. Однако iPad mini 7 не поддерживает Apple Pencil 2, и пользователи, перешедшие с предыдущих версий, будут вынуждены покупать новый аксессуар.

Повторимся, что планшет iPad mini 7-го поколения поддерживает и более доступную модель стилуса — Apple Pencil 3 USB-C.

С точки зрения биометрии, iPad mini 7 продолжает использовать Touch ID, встроенный в кнопку питания. Это решение обеспечивает быструю и безопасную разблокировку устройства, и оно хорошо зарекомендовало себя в предыдущих моделях.

Время работы аккумулятора остается на уровне 10 часов при обычной эксплуатации, что соответствует стандартам Apple. Планшет оснащен портом USB-C с поддержкой передачи данных до 10 Гбит/с, что в два раза быстрее по сравнению с предыдущей версией. Это позволяет ускорить процесс передачи данных и подключения аксессуаров.

Комплект поставки iPad mini 7

Apple в iPad mini 7, в соответствии с законодательством ЕС, не включает зарядное устройство в комплекте для европейских стран, таких как Франция, Германия и Великобритания. Это связано с политикой по снижению электронных отходов. Однако в других регионах, таких как США, Япония и Австралия, зарядное устройство все еще поставляется в комплекте. В дополнение, Apple добавила плетеный кабель USB-C для повышения его долговечности, что является приятным улучшением по сравнению с предыдущими версиями.

Технические характеристики iPad mini 7

iPad mini 7 (2024) Цвета Space Gray (серий), Blue (голубой), Purple (фиолетовый) и Starlight (белый) Ёмкость﻿ 128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

Размеры и вес Размеры:

195,4 × 134,8 × 6,3 мм



Вес:

Модели Wi-Fi - 293 г

Модели Wi-Fi + Cellular - 297 г Комплект пост﻿авки

iPad mini 7

Зарядный кабель USB-C (1 метр)

Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт

Примечание. В комплекте iPad mini 7 для рынка Великобритании, а также некоторых других европейских стран адаптер питания отсутствует Дисплей 8,3-дюймовый дисплей Liquid Retina (IPS)

Разрешение 2 266 × 1 488 пикселей при 326 ppi

Wide color (P3)

True Tone

Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев

Полностью ламинированный

Антибликовое покрытие

Яркость 500 нит

Поддерживает Apple Pencil Pro

Поддерживает Apple Pencil (USB-C) Чип Чип A17 Pro

6-ядерный процессор (2 производительных и 4 энергоэффективных)

5-ядерный графический процессор

16-ядерный нейронный процессор

Камера Основная камера 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8

Цифровой зум до 5 раз

Smart HDR 4

Вспышка True Tone

Видеозапись Запись видео 4K с частотой 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду



Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду



Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду



3-кратный видеозум



Поддержка замедленного видео 1080p со скоростью 120 кадров в секунду или 240 кадров в секунду



Покадровое видео со стабилизацией

Фронтальная камера 12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера, диафрагма ƒ/2.4



Smart HDR 4



Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду



Таймлапс-видео со стабилизацией



Функция "В центре внимания"



Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду



Кинематографическая стабилизация видео (1080p и 720p)



Вспышка Retina Flash



Автоматическая стабилизация изображения



Режим серийной съёмки Микрофоны Двойные микрофоны для звонков, видеозаписи и аудиозаписи SIM﻿-карта Только eSIM



iPad mini 7 использует технологию eSIM и не совместим с физическими SIM-картами Датчики﻿ Touch ID

Трёхосевой гироскоп

Акселерометр

Барометр

Датчик внешней освещённости Зарядка и возможности расширения Порт USB-C с поддержкой:

Зарядки

USB 3 (до 10 Гбит/с) Питание и аккумулятор До 10 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi или просмотра видео



Модели Wi-Fi + Cellular:

До 9 часов просмотра веб-страниц с использованием сотовой сети передачи данных



Связь и коммуникации с iPad mini 7

iPad mini 7 поддерживает новейший стандарт Wi-Fi 6E, что обеспечивает повышенную скорость и стабильность соединения при использовании совместимых роутеров. Для моделей с поддержкой сотовых сетей доступен 5G, что дает возможность использовать высокоскоростной интернет практически в любом месте. Стоит отметить, что в США и других регионах устройства поставляются только с поддержкой eSIM, без возможности установки физической SIM-карты, что может ограничивать некоторых пользователей.

Планшет также поддерживает Bluetooth 5.3, который улучшает соединение с беспроводными аксессуарами, такими как наушники и клавиатуры.

Цена iPad mini 7

Цена на iPad mini 7 начинается с $499 за версию с объемом памяти 128 ГБ и Wi-Fi. Модель с аналогичным объемом памяти и поддержкой сотовой связи стоит $649. Стоимость планшета с увеличенной памятью следующая:

iPad mini 256 ГБ Wi-Fi: $599;

iPad mini 256 ГБ Wi-Fi + Cellular: $749;

iPad mini 512 ГБ Wi-Fi: $799;

iPad mini 512 ГБ Wi-Fi + Cellular: $949.

В России iPad mini 7 будет стоить от 65 тысяч рублей, и цена может изменяться в зависимости от курса валют и политики розничных продавцов.

iPad mini 7 — это достойное минорное обновление, которое сохраняет лучшие черты линейки, добавляя мощный чипсет A17 Pro и улучшенную поддержку аксессуаров, таких как Apple Pencil Pro. Несмотря на отсутствие значительных изменений в дизайне и дисплее, iPad mini 7 остается отличным выбором для тех, кому нужен мощный, но компактный планшет.

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Алексей Дулуб Страстный исследователь мира технологий, увлеченный изучением новейших гаджетов и научных достижений. Очень люблю делиться знаниями и интересной информацией через свои статьи. Гейминг и техноблогинг — это те две вещи, которым посвящаю каждую свободную минуту Задать вопрос