В интернете существует множество бесплатных ресурсов, где можно найти красивые и качественные обои для iPhone, iPad и Mac. В этой статье мы расскажем, как и где скачать отличные обои, чтобы вы могли персонализировать свои устройства Apple по своему вкусу.

Как скачать обои на iPhone, iPad и Mac?

Так как все рассматриваемые ресурсы являются веб-сайтами, то для скачивания изображений используйте следующие шаги:

На Mac: нажмите кнопку «Скачать» (Download), если она имеется или кликните по изображению правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите пункт «Сохранить изображение как».

Изображение будет сохранено в указанную папку Finder. Для установки обоев в macOS воспользуйтесь нашей инструкцией.

На iPhone и iPad: нажмите и удерживайте палец на изображении до появления контекстного меню, в котором выберите пункт «Сохранить в Фото». Для установки и настройки обоев в iOS и iPadOS воспользуйтесь нашей подробной инструкцией.

Яндекс Картинки и Google Картинки

Самый простой способ найти обои — это воспользоваться поисковой выдачей. Просто введите поисковый запрос «обои для iPhone» (iPhone wallpapers) и перейдите на вкладку «Картинки» — вам предложат массу вариантов.

Unsplash

Unsplash — это один из самых популярных сайтов для бесплатных стоковых фотографий. На сайте также есть платная версия, но вы легко можете найти бесплатные изображения, используя фильтр «License» и установив его на «Free». Unsplash не является специализированным сайтом для обоев, но там представлены коллекции, которые отлично подойдут для ваших устройств Apple. На сайте можно сортировать изображения по ориентации (портретная или ландшафтная), что поможет подобрать подходящее для вашего устройства.

Pexels

Pexels — еще один сайт, предоставляющий бесплатные стоковые изображения. Здесь вы тоже найдете отличные варианты для обоев.

Picorn

Хотя Picorn изначально предназначен для продажи настенных картин, на сайте доступна большая галерея качественных обоев для бесплатного скачивания. Варианты здесь разбиты на категории, такие как «Природа», «Закат», «Космос», «Горы», «Современные» и т.д., что облегчает поиск нужного стиля. Если вам нравятся высококачественные изображения, Picorn может стать отличным источником вдохновения.

Pixabay

Pixabay также заслуживает внимания. Это бесплатный стоковый ресурс, где вы можете найти множество красивых изображений, подходящих для обоев на iPhone, iPad и Mac. Как и на Pexels, здесь присутствуют платные результаты от iStock, но они появляются только на странице загрузки, так что их легко игнорировать.

Pinterest

Pinterest — это еще один отличный источник для поиска обоев, особенно если вы любите просматривать красивые изображения и сохранять понравившиеся. Здесь вы можете найти множество красивых обоев для iPhone, хотя иногда может оказаться, что выбранное изображение доступно только в низком разрешении. Поиск по фразе вроде «iPhone wallpapers» поможет вам сузить круг результатов.

Reddit

Reddit — это настоящий кладезь удивительных изображений, но будьте готовы потратить некоторое время на поиск нужного. Например, на форуме r/wallpapers можно найти отличные обои для Mac, а на r/iphonewallpapers — для iPhone. Однако на последнем форуме много пользователей, которые показывают свои обои, не предоставляя ссылки для скачивания, или спрашивают, где можно найти конкретное изображение. Тем не менее, если вы готовы провести небольшое исследование, Reddit может стать ценным ресурсом.

Советы по выбору обоев

Учитывайте разрешение и ориентацию. Убедитесь, что выбранные обои соответствуют разрешению и ориентации вашего устройства, чтобы они смотрелись максимально качественно.

Следите за стилем. Если вы хотите, чтобы ваш iPhone, iPad и Mac выглядели гармонично, подберите обои, которые будут сочетаться по стилю.

Попробуйте разные ключевые слова. Если вам не удалось найти что-то интересное с первого раза, попробуйте другие ключевые слова или обратитесь к списку популярных поисковых фраз на выбранном сайте.

Неважно, какое устройство Apple у вас есть — iPhone, iPad или Mac, — обои могут стать отличным способом выразить свою индивидуальность. Надеемся, что с помощью наших советов вы сможете легко найти идеальные обои, которые украсят ваши устройства и будут радовать глаз каждый день.

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