Обзор UGREEN Choice H6 Pro: недорогие наушники с шумоподавлением и поддержкой LDAC

Сегодня на рынке TWS-наушников представлено множество моделей, ориентированных на разные предпочтения и бюджеты. Среди них выделяются UGREEN Choice H6 Pro, предлагающие сочетание высоких технологий, удобства и доступной цены. Эти вкладыши предлагают не только активное шумоподавление (ANC), но и поддержку кодека LDAC, что редко встречается в этом ценовом сегменте. В этом обзоре я расскажу, чем именно они заслуживают внимания.

Дизайн и комфорт

UGREEN Choice H6 Pro имеют полуоткрытую конструкцию, которая обеспечивает эргономичное и легкое ношение. Они надежно фиксируются в ушах, не вызывая дискомфорта даже после длительного использования.

Для пользователей, которым не нравятся внутриканальные модели из-за ощущения «затычек», эти наушники станут отличным выбором. Дополнительным плюсом является защита от брызг и пота по стандарту IPX5, что делает их подходящими для использования во время активных тренировок.

Однако, как и все вкладыши, UGREEN Choice H6 Pro уступают внутриканальным моделям в уровне пассивной шумоизоляции. Это компенсируется функцией активного шумоподавления, которая значительно уменьшает низкочастотные шумы и делает прослушивание более комфортным.

По дизайну UGREEN Choice H6 Pro напоминают наушники Apple AirPods 4. Предлагаются в черном и белом исполнении.

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Управление и функции

Наушники оснащены сенсорной площадкой на ножке, обеспечивающей управление воспроизведением и звонками:

Одно нажатие — пауза или ответ/отклонение вызова;

Двойное нажатие — переключение треков;

Тройное нажатие — активация голосового помощника (слева) или игрового режима (справа);

Долгое нажатие — переключение между режимами шумоподавления или управление микрофоном во время звонка.

UGREEN также предусмотрела функцию автоматической паузы: наушники останавливают воспроизведение, когда вы снимаете их, и возобновляют при повторном надевании. Это удобно для тех, кто часто отвлекается от музыки.

Качество звука

Звук UGREEN Choice H6 Pro можно описать как тёплый, с ярким акцентом на басы. Однако, в некоторой степени, восприятие звука зависит от расположения наушников. В целом, эта модель обладает сбалансированным частотным диапазоном и одинаково хорошо подходит для разных музыкальных жанров, что делает её поистине универсальной.

При желании вы можете воспользоваться фирменным эквалайзером, который есть в приложении UGREEN Home. Но лично меня вполне устраивает родное звучание этих наушников, без применения каких-либо дополнительных настроек.

Особенности звучания

LDAC-кодек : обеспечивает высокую детализацию и богатство звука, особенно при использовании с качественными источниками. LDAC (Lossless Digital Audio Codec) представляет собой запатентованную технологию кодирования звука, разработанную компанией Sony. С помощью LDAC пользователи могут наслаждаться высококачественным звуком через Bluetooth со скоростью до 990 килобит в секунду при 32 битах и 96 кГц.

: обеспечивает высокую детализацию и богатство звука, особенно при использовании с качественными источниками. LDAC (Lossless Digital Audio Codec) представляет собой запатентованную технологию кодирования звука, разработанную компанией Sony. С помощью LDAC пользователи могут наслаждаться высококачественным звуком через Bluetooth со скоростью до 990 килобит в секунду при 32 битах и 96 кГц. Пространственное звучание : расширяет виртуальную сцену, добавляя объемности. Однако усиление баса в этом режиме может не подойти для всех жанров музыки.

: расширяет виртуальную сцену, добавляя объемности. Однако усиление баса в этом режиме может не подойти для всех жанров музыки. 13-мм драйверы: многослойная композитная диафрагма с частотным диапазоном до 40 кГц делает звук более насыщенным.

К недостаткам можно отнести отсутствие возможности создания собственных эквалайзерных пресетов через приложение. Это ограничивает возможности тонкой настройки звука.

Подключение и функциональность

UGREEN Choice H6 Pro работают на базе Bluetooth 5.3, обеспечивая стабильное соединение и низкую задержку. Протокол поддерживает кодеки SBC, AAC и LDAC, что делает наушники совместимыми с большинством современных устройств.

Функции подключения

Dual Link: возможность, присутствующая у наушников Apple AirPods, которая позволяет в одно касание переключаться от одного устройства к другому.

Игровой режим: снижает задержку до 0,08 с, что особенно полезно для геймеров.

Приложение UGREEN Home: предоставляет дополнительные возможности, включая управление шумоподавлением, выбор эквалайзера и настройку управления.

Процесс подключения прост: при открытии кейса наушники автоматически переходят в режим сопряжения. Если этого не происходит, достаточно зажать кнопку на кейсе на 3 секунды.

Шумоподавление

Наушники используют адаптивное активное шумоподавление с алгоритмом ИИ, который подстраивает уровень подавления в зависимости от окружения. Это особенно удобно для использования в разных условиях — будь то прогулка по шумной улице или поездка в общественном транспорте.

Режимы шумоподавления

ANC : снижает уровень низкочастотного шума, но оставляет часть среднечастотных звуков, что делает использование безопасным;

: снижает уровень низкочастотного шума, но оставляет часть среднечастотных звуков, что делает использование безопасным; Прозрачность: позволяет слышать окружающую среду, не снимая наушников.

Автономность

UGREEN Choice H6 Pro обеспечивают до 6 часов работы без подзарядки. Включение ANC сокращает время автономной работы до 4–5 часов. Зарядный кейс позволяет полностью зарядить наушники 5 раз, увеличивая общее время использования до 30 часов.

Зарядка занимает около полутора часов, что является стандартом для этого класса устройств.

Приложение и дополнительные возможности

Приложение UGREEN Home открывает доступ к дополнительным функциям:

Переназначение сенсорных команд;

Выбор эквалайзерных пресетов;

Управление шумоподавлением и пространственным звуком;

Настройка игрового режима.

Однако пользователи отмечают, что приложение не поддерживает создание пользовательских эквалайзерных настроек, что может быть ограничением для продвинутых слушателей.

Преимущества и недостатки

Преимущества

Комфортная конструкция без усталости при длительном ношении;

Активное шумоподавление и прозрачный режим;

Поддержка LDAC для высококачественного звука;

Пространственное звучание и игровой режим с низкой задержкой;

Простой процесс подключения;

Стильный дизайн и защита от влаги;

Низкая цена.

Недостатки

Отсутствие возможности создавать собственные пресеты эквалайзера в фирменном приложении;

Умеренная автономность по сравнению с внутриканальными аналогами.

Выводы

UGREEN Choice H6 Pro — это удачное сочетание современных технологий и эргономичного дизайна. Они подойдут пользователям, которые ищут комфортные и функциональные наушники для повседневного использования. При цене около $40 эти TWS-вкладыши предоставляют возможности, которые чаще встречаются в более дорогих моделях. Если вы цените качественный звук, удобство и адаптивное шумоподавление, эти наушники заслуживают вашего внимания.

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Алексей Дулуб Страстный исследователь мира технологий, увлеченный изучением новейших гаджетов и научных достижений. Очень люблю делиться знаниями и интересной информацией через свои статьи. Гейминг и техноблогинг — это те две вещи, которым посвящаю каждую свободную минуту Задать вопрос