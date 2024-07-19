Обзор UGREEN HiTune Max5c: качественные недорогие беспроводные наушники с шумоподавлением

Компания Ugreen сделала себе имя на производстве качественных и при этом недорогих аксессуаров. Каждый раз этот производитель находит определенные решения, которые выгодно выделяют продукт от аналогов. На этот раз речь пойдет о беспроводных наушниках Ugreen Max5c. Производитель отказался от бессмысленного сражения с дорогими топовыми продуктами, решив показать, что дешево не всегда означает плохо. Ugreen Max5c — это бюджетные (всего 3 500 рублей) полноразмерные беспроводные наушники с поддержкой модных стандартов, шумоподавлением и 40-мм драйверами.

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Технические характеристики Ugreen Max5c

Диаметр динамиков: 40 мм

Выходная мощность (макс) — 4dBm

Диапазон частот: 20 Гц – 40 000 Гц

Подключение: радиоканал 2,4 ГГц / Bluetooth 5.4 / проводное USB

Кодеки Bluetooth: SBC/AAC/LDAC

Микрофон: есть

Емкость аккумулятора: 600 мАч

Время автономной работы: 75 ч (без шумоподавления) / 45 ч (с шумоподавлением)

Время зарядки: 1,5 ч (есть быстрая зарядка)

Порт зарядки: USB TYPE-C

Дополнительно: шумодав с регулируемым уровнем, прозрачный режим, пространственный звук для иммерсивного прослушивания, приложение для управления и настройки.

Упаковка и комплектация Ugreen Max5c

Наушники упакованы в непримечательную коробку темно-серого цвета. Сам картон довольно тонкий, что может привести к появлению на нем вмятин при неосторожной транспортировке. Впрочем, упаковка и нужна для защиты содержимого внутри. На лицевой стороне коробки видны сами наушники, поверх которых белым цветом нанесено их название. Выбранная цветовая гамма оформления – белый цвет на темном фоне, довольно удачная. Текст хорошо читаем и не раздражает. Сзади имеется цветное изображение наушников в условиях реального использования, ниже картинки детально перечислены технические характеристики устройства.

Внутри коробки располагается тонкий пластиковый лоток. Можно без сомнения констатировать, что и на этом элементе производитель сэкономил. Впрочем, так ли это важно, если само устройство окажется качественным? В углублениях лотка лежат сами наушники и пара кабелей к ним. USB-C – USB-A потребуется для подключения к источнику звука, а USB-C – USB-C нужны для подзарядки. Не стоит удивляться кабелям в комплекте с беспроводными наушниками. Производитель позиционирует свое устройство, как универсальное. Даже если аккумулятор наушников разрядится, можно будет продолжить ими пользоваться, подключившись кабелем к звуковому источнику. Также внутри можно найти небольшую инструкцию и прочие документы, которыми, будем честными, мало кто пользуется.

Внешний вид Ugreen Max5c

Производитель предлагает наушники в двух цветах: черном и белом. Овальные чаши с помощью держателей и металлического поворотного механизма «под золото» крепятся к дуге. С помощью механизма можно повернуть чаши на 90 градусов, сложив их в компактное состояние для переноски. Но вот в чем переносить устройство – пользователю придется решать самому, в комплекте никаких кейсов или мешочков нет.

На чашечках золотистыми буквами нанесено название производителя. Сочетание желтого цвета с черным (белым) – беспроигрышный вариант. Чаши выполнены из матового пластика. Он прочным не кажется – все же следы от контакта с другими предметами на нем появляются быстро. На правой чашке располагаются кнопки управления устройством. Это пара кнопок управления громкостью, клавиша включения питания и кнопка активации шумоподавления. Все кнопки нетрудно нащупать пальцем, они хорошо нажимаются с явным звуком клика. Рядом имеется разъем USB-C и пара индикаторов. На задней стороне чаши есть небольшие вентиляционные решетки, а микрофоны для шумоподавления расположены внизу на каждой чашке.

Внутри мягких амбушюр с отделкой из кожзама находится некий похожий на пену материал, обладающий эффектом памяти. Он же находится внутри оголовья. Сами чашки внутри помечены буквами «R» и «L», чтобы не перепутать правую сторону с левой. Ugreen Max5c являются полноразмерными, чаша полностью закрывает ухо, делая длительное ношение наушников комфортным и обеспечивая дополнительную естественную звукоизоляцию. Оголовье можно раздвигать по металлическому каркасу, подбирая размер головы пользователя.

Подключение Ugreen Max5c

Наушники могут быть подключены как по Bluetooth, так и с помощью кабеля USB-C. Второй вариант – дополнительная опция, которая никогда лишней не будет. Все же беспроводные устройства имеют свойство разряжаться в самый неудобный момент и вдали от зарядки. А вот возможностей подключаться к аналоговому порту 3,5-мм наушники не получили. Все же такой способ коммуникации отходит в прошлое, все реже с ним появляются смартфоны. Да и качество звука в данном ценовом сегменте все равно будет сопоставимое.

Для подключения наушников к вашему устройству надо ненадолго прижать кнопку питания. Раздастся звуковой сигнал, индикатор рядом с кнопкой ненадолго загорится белым светом, а потом начнет постоянно мигать. Остается в списке доступных Bluetooth-устройств найти Ugreen HiTune Max5c и выполнить сопряжение. Если требуется принудительно активировать режим сопряжения, то для этого надо быстро трижды нажать на клавишу питания.

В случае с проводным подключением все еще проще – одним концом USB-C кабель подключается к наушникам, другой же конец вставляется в устройство-источник звука. Правильное соединение отобразится светло-фиолетовой индикацией.

Управление Ugreen Max5c

Клавиш управления немного, их назначение интуитивно понятно. Кнопками «+» и «–» можно не только регулировать громкость коротким нажатием, но и переключать треки вперед-назад, уже с помощью длительного нажатия. Похожим образом действует и кнопка питания. Включение и выключение устройства производится длительным нажатием, тогда как короткое нажатие ставит трек на паузу, принимает звонок или сбрасывает уже принятый. Двойное нажатие этой же клавиши вызывает голосового помощника. Отклонение вызова можно осуществить, прижав клавишу питания на секунду.

Клавиша ANC отвечает за переключение режимов шумоподавления. Ею можно включить, отключить функцию или активировать усиление фоновых звуков. К этой же кнопке через приложение можно привязать функции пространственного звучания и игрового режима.

Приложение UGREEN Home

Для более точной настройки наушников имеется официальное приложение от производителя — UGREEN Home. Версия для iOS доступна в App Store, а Android-приложение можно скачать по QR-коду в руководстве пользователя. Регистрация простая и подразумевает использование электронной почты в качестве аккаунта. Само приложение предназначено для работы с разными устройствами Ugreen, в том числе и для наушников.

Чтобы они были найдены программой, надо перевести их в режим сопряжения, а потом выбрать автоматический поиск. Наушники появятся в приложении, их надо просто выбрать.

Следует отметить, что приложение для Android имеет более расширенный функционал в сравнении с версией для iOS.

В частности в программе для Android имеется три вкладки. Первая, Device, отведена изображению самой гарнитуры, а также управлению ее функциям: режимом шумоподавления, эквалайзером, включения игрового режима, пространственного или высококачественного звука. Эквалайзер предлагает выбрать одну из восьми предустановок, ручной настройки нет. В настройках шумодава можно регулировать его интенсивность.

Настройку HiRes Audio рекомендуем не игнорировать. Ведь под таким названием скрывается активация кодека LDAC. Без приложения и включения этого пункта наушники по умолчанию будут работать с ААС, что не лучшим способом повлияет на звучание.

На второй вкладке Touch Controls имеются настройки функций ANC, тут есть три варианта действий для разного типа нажатий: одиночного, двойного и нажатия с удержанием.

Третья вкладка More отведена системным настройкам, прошивке, сбросу и языку голосового помощника.

Время автономной работы Ugreen Max5c

Этот параметр способен испортить все ощущение от использования беспроводного устройства. Но в случае с Ugreen Max5c все в полном порядке. Наушники без активированного шумодава на громкости в 60% с использованием кодека AAC проработают до 75 часов. Активация LDAC понизит автономность, а включение шумодава сократит ее до 40 часов непрерывной работы. Всего 5 минут подключения к зарядке позволит пополнить заряд аккумулятора наушников на 5 часов прослушивание музыки. От 0 до 100% Ugreen Max5c заряжаются за 1,5 часа

Впечатления от использования

Работа с наушниками не производит впечатления от недорогого устройства. Все же его класс ощущается выше. Посадка довольно комфортная, размера чашек хватает, чтобы охватить уши. Но вот в жару контакт с кожзамом будет уже не самым приятным.

Звучат наушники очень громко – максимальный уровень начисто отсекает все окружающие звуки, тут даже шумоподавление не требуется. Оптимальным кажется уровень громкости в 70-80%, при этом шумодав справляется с основной задачей, как и усиление фоновых звуков.

А вот для прослушивания музыки без кодека LDAC не обойтись, в противном случае звук будет плоским, грязным и неестественно басистым. С включением HiRes появляется нужная детализация и ровная передача частотного диапазона. Хорошо себя проявляет режим пространственного звучания, он действительно передает атмосферу игр и кино.

Наушники поддерживают режим двойного подключения, на ходу переключаясь от одного устройства к другому. Однако в таком режиме нельзя использовать LDAC. Неплохо работают и микрофоны, голос звучит хоть и не отлично, но вполне достойно, если учитывать все же удаленные от рта микрофоны. При этом внешние шумы неплохо отсекаются.

Заключение

Аудиофилы изначально игнорируют вниманием столь недорогой класс устройств. Но при своей стоимости в 3 500 рублей UGREEN HiTune Max5c приятно удивляет. Беспроводное устройство обеспечивает и высокую автономность, и классное, как для своей цены, качество звука. При этом наушники обладают еще и целым рядом «дорогих» флагманских функций, которые улучшают звук и сценарии использования устройства.

Выглядят наушники хорошо, они получили качественную сборку. Управлению помогает приложение, в котором можно еще более тонко настроить UGREEN HiTune Max5c в том числе, что важно, кодек LDAC. С ним беспроводной звук становится еще лучше.

UGREEN HiTune Max5c – недорогое, но классное устройство, в котором трудно так сразу найти значимые недостатки.

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