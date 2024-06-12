Как установить macOS Sequoia 15 бета

Apple уже выпустила первую бета-версию macOS Sequoia 15 для зарегистрированных разработчиков. Обновление содержит много новых функций и изменений для Mac, включая зеркалирование с iPhone, функции Apple Intelligence, отдельное приложение «Пароли», улучшения Safari и «Фото» и многое другое. Первая бета-версия уже содержит несколько из этих изменений, но не все.

Необходимо учесть, что бета-версии системы могут содержать баги и проблемы со стабильностью и производительностью системы. Мы не рекомендуем устанавливать бету на ваш основной Mac. Лучше дождаться хотя бы выхода публичной бета-версии, которая выйдет в июле.

Поддерживает ли ваш Mac установку обновления macOS Sequoia?

Вот какие модели Mac совместимы с macOS Seqouia:

MacBook Pro 2018 и новее

MacBook Air 2020 и новее

Mac Studio 2022 и новее

iMac Pro 2017 и новее

Mac mini 2018 и новее

Mac Pro 2019 и новее

iMac 2019 и новее

Как скачать и установить macOS Sequoia 15 Beta 1

Перед тем, как приступать к процессу, обязательно сохраните резервную копию своих данных на Mac.

1. Откройте приложение «Системные настройки» и перейдите в раздел «Основные».

2. Выберите меню «Обновление ПО».

3. Нажмите значок «i» рядом с пунктом «Бета-обновления» и выберите «macOS Sequoia Developer Beta» в списке доступных обновлений.

Нажмите «Готово».

Если вы не зарегистрировали свой Apple ID в программе тестирования на сайте разработчиков, то этот пункт может быть недоступен. Зарегистрироваться вы можете на сайте developer.apple.com во вкладке «Acount».

4. Нажмите «Обновить сейчас», чтобы скачать и установить бета-версию macOS Sequoia.

Чтобы завершить процесс установки, ваш Mac сделает перезагрузку. В будущем последующие бета-обновления тоже можно будет устанавливать через раздел «Обновление ПО» приложения «Системные настройки».

IPSW-файл macOS Sequoia 15

Вы также можете скачать установщик бета-версии macOS Sequoia по прямой ссылке или IPSW-файл обновления.

Эти файлы полезны, если вам нужно обновить несколько Mac или Mac без доступа к интернету. Также можно создать загрузочную USB-флешку и установить/обновить виртуальную машину.

IPSW-файлы прошивок можно использовать для восстановления Apple Silicon Mac или настройки виртуальной машины в таких программах, как UTM, Parallels, VMWare, VirtualBuddy и т.п.

Уже сейчас вы также можете скачать и установить первые бета-версии iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, watchOS 11 и visionOS 2.

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