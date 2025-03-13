Каждый раз, когда компания Apple выпускает новый смартфон, Себастьян де Вит, разработчик популярного приложения Halide для iPhone, тестирует их камеры. На этот раз его внимание привлекла основная 48-мегапиксельная камера iPhone 16e. Он решил сравнить ее с камерой iPhone 16 Pro.

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Сравнение технических характеристик основной 48 Мп камеры Fusion в линейке iPhone 16

При ознакомлении с техническими характеристиками камер линейки смартфонов iPhone 16, на первый взгляд покажется, что все четыре смартфона оснащены идентичной основной 48-мегапиксельной Fusion-камерой с двукратным зумом. Однако при детальном рассмотрении обнаруживаются различия. iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получили камеру с диафрагмой f/1.78, а iPhone 16 и 16e — с диафрагмой f/1.6. Кроме того, iPhone 16e лишен оптической стабилизации изображения со сдвигом сенсора, которая имеется в iPhone 16, что явно указывает на различия в аппаратной части. Здесь же необходимо отметить, что в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max обладают улучшенной оптической стабилизацией изображения со сдвигом сенсора второго поколения.

По мнению де Вита, камера iPhone 16e объединяет программную обработку изображений, обеспечиваемую чипом A18 (хоть и урезанной его версией), с более компактным и устаревшим сенсором. Однообъективная широкоугольная камера «бюджетного iPhone 2025 года» не получила ни макрорежима, ни возможности съемки пространственных фото и видео, ни портретных снимков в условиях низкого освещения. Также смартфон лишен режимов «Киноэффект» и «Экшн» при съёмке видео, а также поддержки ProRAW.

Сравнение полученных фото

На снимках, сделанных Себастьяном де Вита видно, что iPhone 16e выдает более теплые и розоватые оттенки. Кроме того, угол обзора камеры iPhone 16e не такой широкий, как у iPhone 16 Pro — разница составляет около 2 мм (26 мм против 24 мм в эквиваленте).

Также стоит напомнить, что iPhone 16e лишен стабилизации с помощью сдвига сенсора. Именно это, а не меньший размер сенсора, становится главным ограничением для этой модели. Снимки, которые на Pro-версии iPhone получаются четкими и детализированными, на iPhone 16e могут выйти слегка размытыми, особенно в условиях слабого освещения.

На примере выше — типичная ситуация съемки «на ходу» при тусклом свете. iPhone 16e, в отличие от iPhone 16 Pro, не сможет гарантировать достаточную резкость на фото из-за отсутствия стабилизации со сдвигом сенсора. Снимок ниже — тот же iPhone 16e, но с более устойчивым положением, что позволяет добиться более четкого кадра.

Де Вит также отметил, что двукратный зум иногда использует агрессивную интеллектуальную обработку, что может привести к получению изображений невысокого качества.

По мнению разработчика, камера iPhone 16e не дотягивает до уровня iPhone 16 Pro или даже iPhone 16, но сравнима с iPhone 15 и iPhone 14 Pro. Отсутствие стабилизации с о сдвигом сенсора стало главным ограничением, снижающим качество снимков в условиях низкой освещенности.

В заключение

Apple выпустила iPhone 16e, который отличается от модного тренда увеличения размеров и количества камер. Вместо этого устройство предлагает упрощенный, но достаточно мощный подход к съемке. Основной акцент сделан не на аппаратных, а на программных улучшениях.

Этот смартфон станет отличным выбором для тех, кто ценит простоту и атмосферные кадры, но не стремится к профессиональному качеству.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто