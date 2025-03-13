Отличаются ли 48 Мп основные камеры в iPhone 16e, iPhone 16 Pro и iPhone 16?

13 марта 2025 |

Каждый раз, когда компания Apple выпускает новый смартфон, Себастьян де Вит, разработчик популярного приложения Halide для iPhone, тестирует их камеры. На этот раз его внимание привлекла основная 48-мегапиксельная камера iPhone 16e. Он решил сравнить ее с камерой iPhone 16 Pro.

Отличаются ли 48 Мп основные камеры в iPhone 16e, iPhone 16 Pro и iPhone 16?

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Сравнение технических характеристик основной 48 Мп камеры Fusion в линейке iPhone 16

При ознакомлении с техническими характеристиками камер линейки смартфонов iPhone 16, на первый взгляд покажется, что все четыре смартфона оснащены идентичной основной 48-мегапиксельной Fusion-камерой с двукратным зумом. Однако при детальном рассмотрении обнаруживаются различия. iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получили камеру с диафрагмой f/1.78, а iPhone 16 и 16e — с диафрагмой f/1.6. Кроме того, iPhone 16e лишен оптической стабилизации изображения со сдвигом сенсора, которая имеется в iPhone 16, что явно указывает на различия в аппаратной части. Здесь же необходимо отметить, что в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max обладают улучшенной оптической стабилизацией изображения со сдвигом сенсора второго поколения.

iphone 16e cameraОсновная камера iPhone 16e

 

По мнению де Вита, камера iPhone 16e объединяет программную обработку изображений, обеспечиваемую чипом A18 (хоть и урезанной его версией), с более компактным и устаревшим сенсором. Однообъективная широкоугольная камера «бюджетного iPhone 2025 года» не получила ни макрорежима, ни возможности съемки пространственных фото и видео, ни портретных снимков в условиях низкого освещения. Также смартфон лишен режимов «Киноэффект» и «Экшн» при съёмке видео, а также поддержки ProRAW.

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Сравнение полученных фото

На снимках, сделанных Себастьяном де Вита видно, что iPhone 16e выдает более теплые и розоватые оттенки. Кроме того, угол обзора камеры iPhone 16e не такой широкий, как у iPhone 16 Pro — разница составляет около 2 мм (26 мм против 24 мм в эквиваленте).

camera iphone 16eСнимок на камеру iPhone 16e (кадр более узкий и «теплый»)

 

camera iphone 16 proСнимок на камеру iPhone 16 Pro (кадр более широкий и менее «теплый»)

 

Также стоит напомнить, что iPhone 16e лишен стабилизации с помощью сдвига сенсора. Именно это, а не меньший размер сенсора, становится главным ограничением для этой модели. Снимки, которые на Pro-версии iPhone получаются четкими и детализированными, на iPhone 16e могут выйти слегка размытыми, особенно в условиях слабого освещения.

Съемка на iPhone 16e в ночном режиме

На примере выше — типичная ситуация съемки «на ходу» при тусклом свете. iPhone 16e, в отличие от iPhone 16 Pro, не сможет гарантировать достаточную резкость на фото из-за отсутствия стабилизации со сдвигом сенсора. Снимок ниже — тот же iPhone 16e, но с более устойчивым положением, что позволяет добиться более четкого кадра.

Съемка на iPhone 16e в ночном режиме

Де Вит также отметил, что двукратный зум иногда использует агрессивную интеллектуальную обработку, что может привести к получению изображений невысокого качества.

Съемка на iPhone 16e в режиме двукратного увеличения

По мнению разработчика, камера iPhone 16e не дотягивает до уровня iPhone 16 Pro или даже iPhone 16, но сравнима с iPhone 15 и iPhone 14 Pro. Отсутствие стабилизации с о сдвигом сенсора стало главным ограничением, снижающим качество снимков в условиях низкой освещенности.

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В заключение

Apple выпустила iPhone 16e, который отличается от модного тренда увеличения размеров и количества камер. Вместо этого устройство предлагает упрощенный, но достаточно мощный подход к съемке. Основной акцент сделан не на аппаратных, а на программных улучшениях.

Этот смартфон станет отличным выбором для тех, кто ценит простоту и атмосферные кадры, но не стремится к профессиональному качеству.

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Дмитрий Михневич
Дмитрий Михневич
Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто

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