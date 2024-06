Илон Макс заявил, что запретит iPhone, если Apple внедрит ChatGPT в iOS

Компании Маска, такие как Tesla, SpaceX, Neuralink и X, могут оказаться под угрозой значительных операционных изменений, если этот запрет вступит в силу. На данный момент, по данным Counterpoint Research, Apple удерживает около 52% рынка смартфонов в США, что означает, что около 80 000 из 155 000 сотрудников Маска могут быть затронуты этим решением, если статистика по владению устройствами верна. Особую сложность это создаст для Tesla, где работают примерно 140 000 человек.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation.

Маск конечно широко известен своими резкими заявлениями, часто вызывающими противоречия, но редко выливающимися в реальные действия. Однако его нынешняя угроза может стать серьезным вызовом для его компаний. Ведь Apple – это не просто бренд, это экосистема устройств, которая используется не только для личных, но и для профессиональных целей, взять тот же Mac и iPad.

В своих дальнейших заявлениях Маск также подчеркнул, что он удивлен, что Apple, не способна самостоятельно создать надежный искусственный интеллект, а при этом хочет интегрировать технологии OpenAI, что, по словам Маска, представляет угрозу безопасности и конфиденциальности данных пользователей. Он призвал своих последователей задуматься о том, что Apple «продает вас с потрохами», передавая ваши данные OpenAI.

It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy!

Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river.

— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024