Илон Макс заявил, что запретит iPhone, если Apple внедрит ChatGPT в iOS

Илон Маск снова привлек внимание своей категоричной позицией в отношении Apple. В ответ на объявление о партнерстве Apple с OpenAI, которое предусматривает интеграцию поддержки ChatGPT в устройства компании, Маск заявил в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter), что запретит устройства Apple в своих компаниях, если эта интеграция произойдет на уровне операционной системы. Это заявление вызвало множество споров и обсуждений в технологическом сообществе.

Компании Маска, такие как Tesla, SpaceX, Neuralink и X, могут оказаться под угрозой значительных операционных изменений, если этот запрет вступит в силу. На данный момент, по данным Counterpoint Research, Apple удерживает около 52% рынка смартфонов в США, что означает, что около 80 000 из 155 000 сотрудников Маска могут быть затронуты этим решением, если статистика по владению устройствами верна. Особую сложность это создаст для Tesla, где работают примерно 140 000 человек.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation. — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024

Маск конечно широко известен своими резкими заявлениями, часто вызывающими противоречия, но редко выливающимися в реальные действия. Однако его нынешняя угроза может стать серьезным вызовом для его компаний. Ведь Apple – это не просто бренд, это экосистема устройств, которая используется не только для личных, но и для профессиональных целей, взять тот же Mac и iPad.

В своих дальнейших заявлениях Маск также подчеркнул, что он удивлен, что Apple, не способна самостоятельно создать надежный искусственный интеллект, а при этом хочет интегрировать технологии OpenAI, что, по словам Маска, представляет угрозу безопасности и конфиденциальности данных пользователей. Он призвал своих последователей задуматься о том, что Apple «продает вас с потрохами», передавая ваши данные OpenAI.

It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy! Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river. — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024

Эти заявления вызвали ответную реакцию со стороны OpenAI. Исполнительный директор компании Мира Муратти заявила, что OpenAI уделяет большое внимание защите конфиденциальности и безопасности пользователей. По ее словам, данные пользователей будут отправляться в OpenAI только с их явного разрешения, и все процессы будут строго контролироваться.

Тем не менее по мнению Маска, интеграция ChatGPT на уровне операционной системы может сделать устройства Apple уязвимыми для утечек данных и других угроз. Между тем представители Apple утверждают, что их партнерство с OpenAI будет осуществляться с максимальной осторожностью, и все данные будут защищены и передаваться только с согласия пользователя.

Новость о партнерстве Apple с OpenAI привела к резкому росту стоимости акций компании, что показывает позитивную реакцию инвесторов на будущие возможности интеграции ИИ. Акции Apple достигли нового рекорда, превысив отметку в 3 триллиона долларов рыночной капитализации, что делает ее одной из самых дорогих компаний в мире. Аналитики отмечают, что эта сделка может существенно усилить позиции Apple в технологической гонке, сделав ее продукты еще более привлекательными для пользователей.

Если же Илон Маск действительно решится на запрет устройств Apple, то этот шаг может привести к значительным затруднениям в работе его компаний, особенно для ИТ-отделов, которые будут вынуждены оперативно искать альтернативы и адаптировать системы под новые условия.

Интересно, что партнерство OpenAI с Microsoft также находится в центре внимания. Microsoft инвестировала значительные средства в OpenAI и уже интегрировала ее технологии в свои продукты и сервисы, что позволяет компании оставаться на передовой позиции в области ИИ. Несмотря на это, CEO Microsoft Сатья Наделла уверяет, что компания готова продолжить инновации в сфере ИИ даже без OpenAI.

В свете всего вышесказанного остается вопрос: действительно ли Маск собирается реализовать свои угрозы или это лишь очередная попытка привлечь внимание и вызвать обсуждение? Независимо от ответа, его действия и заявления продолжают влиять на рынок и формировать общественное мнение о будущем технологий и их взаимодействии с нашими данными и безопасностью. Маск, как всегда, остается фигурой, способной вызвать бурю эмоций и дискуссий, но будет ли он следовать своим заявлениям до конца — покажет время.

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