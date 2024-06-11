Согласно информации Apple, прозвучавшей на презентации WWDC 2024, популярный чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT будет интегрирован в фирменный голосовой ассистент Siri начиная с iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia.

Apple сотрудничает с компанией OpenAI, благодаря чему ChatGPT будет доступен бесплатно в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia.

Хоть Apple и добавила на свои платформы свою версию искусственного интеллекта Apple Intelligence, пользователи смогут использовать ChatGPT вместе с Siri. Когда вы зададите Siri вопрос, с которым она не сможет справиться самостоятельно, она автоматически обратится к ChatGPT. Доступ к чат-боту также будет предоставляться при использовании «Инструментов для письма» (Writing Tools) для написании текстов с помощью ИИ.

У пользователей Apple будет бесплатный доступ к GPT-4 без необходимости создавать учётную запись. Они также смогут подключить свою учётную запись с платной подпиской для доступа к дополнительным функциям. Больше не придётся использовать приложение GPT.

Переживать о своей конфиденциальности необходимости нет, поскольку ваши запросы и данные не будут сохраняться.

Apple также намекнула на то, что в будущем появится доступ и к другим моделям, вроде Google Gemini.

Первые бета-версии iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia для разработчиков можно установить уже сейчас. Интеграция с ChatGPT станет доступна только после публичного выхода обновлений осенью. Причем, функционал Apple Intelligence вместе с ChatGPT сначала появится только в США и только на английском языке. Поддержку новых регионов и языков Apple обещает внедрить лишь в 2025 году.

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