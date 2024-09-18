Apple довольно долгое время работала над возможностью восстанавливать систему устройств беспроводным способом. Впервые функция появилась для Apple Watch в iOS 15.4 и watchOS 8.5, а затем стала доступна и для Apple TV в iOS 17 и tvOS 17. Теперь в iOS 18 такая же возможность наконец-то доступна и для линейки iPhone 16.

Как заметило издание 9to5Mac, версия iOS 18 на iPhone 16 и iPhone 16 Pro содержит тот же инструмент «RecoveryOS», который позволяет восстанавливать прошивку Apple Watch и Apple TV через iPhone.

Когда iPhone 16 входит в режим восстановления, его можно просто разместить рядом с другим iPhone или iPad, чтобы начать восстановление системы. Другое устройство скачает новую версию iOS и перенесёт его на смартфон, нуждающийся в восстановлении. Теперь не нужно использовать Mac или ПК.

Любое устройство с iOS 18 можно использовать для восстановления iPhone 16, но восстановить таким способом другие модели нельзя. Новые смартфоны содержат специальный раздел восстановления, который управляет всем процессом вне зависимости от того, работает ли основной раздел iOS.

Неизвестно, планирует ли Apple добавить данную функцию на предыдущие модели iPhone в будущем, или она останется эксклюзивной для новых смартфонов. Тем не менее, новость всё равно прекрасная.

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