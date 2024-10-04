Аналитики считают, что производство iPhone 16 и iPhone 16 Pro стоит для Apple немного дороже, чем производство iPhone 15 / 15 Pro. Связано это с растущей стоимостью деталей.

Вместе с разборами внутренностей новых моделей iPhone в сети стали появляться разборы с анализом стоимости деталей. Согласно одному из них, из-за выросшей стоимости некоторых деталей выросла и общая стоимость производства моделей iPhone 16.

Неудивительно, ведь и производство iPhone 15 Pro Max стоило на 12% дороже, чем iPhone 14 Pro Max.

Аналитики компании TD Cowen утверждают, что производство iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ стоит около $485, включая детали, коробку и процесс сборки. Для сравнения, производство iPhone 15 Pro Max стоило $453 – на 32 доллара дешевле новой модели.

Производство не Pro моделей тоже подорожало – чек за iPhone 16 поднялся до $416, а за iPhone 15 составлял $395 – на 21 доллар дешевле.

Если брать модель iPhone 16 Pro Max, то больше всего в выросшей стоимости производства виноваты дисплей и основная камера, которые стоят 80 долларов, т.е. 16% от всей стоимости смартфона. Камера подорожала больше всего – на 10 долларов по сравнению с предыдущим поколением.

Модули оперативной памяти и ёмкости в модели Pro Max подорожали на 5 долларов – до 17 и 22 долларов соответственно.

Что касается производства iPhone 16, самая дорогая деталь – дисплей за 65 долларов, который составляет 16% всей стоимости смартфона. Также выросла и стоимость модулей памяти: с 9 долларов за 6 ГБ в iPhone 15 до 17 долларов за 8 ГБ в новой модели.

Процессор A18 в iPhone 16 стоит 45 долларов, а процессор A16 стоил 35 долларов. Кнопка управления камерой и кнопка «Действие» добавили в чек всего 3 доллара.

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