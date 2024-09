Выбор между поколениями iPhone — это всегда непростая задача, особенно с каждым новым релизом. iPhone 15 и iPhone 15 Plus, представленные в 2023 году, стали одними из самых успешных моделей Apple, предложив значительные улучшения по сравнению с предыдущими версиями. В 2024 году Apple выпустила iPhone 16 и iPhone 16 Plus, которые, по заявлению компании, содержат более 35 улучшений. В этой статье мы подробно рассмотрим все ключевые изменения между двумя поколениями, включая внешний вид, дисплей, производительность, камеры, водонепроницаемость, аккумулятор и другие особенности.

Содержание статьи

Внешние отличия между iPhone 16 /16 Plus и iPhone 15 / 15 Plus

Оба поколения смартфонов имеют одинаковые размеры и вес, однако есть некоторые различия в дизайне.

Одним из наиболее заметных внешних изменений в iPhone 16 и iPhone 16 Plus стало расположение камер на задней панели. Если в iPhone 15 / 15 Plus камеры были размещены по диагонали, то в iPhone 16 и iPhone 16 Plus они расположены вертикально.

Это не просто стилистическое изменение — оно связано с новой функцией пространственной фото-видеосъемки, которая позволяет записывать видео в 3D-формате для устройств дополненной реальности, таких как Apple Vision Pro.

К тому же, линейка iPhone 16 получила новое поколение защитного стекла «Ceramic Shield», которое на 50% прочнее, чем у iPhone 15. Это особенно важно для пользователей, которые хотят максимально защитить свой смартфон от падений и других механических повреждений.

Еще одно важное нововведение — замена традиционного переключателя «Звонок/Тишина» на кнопку «Действия», которая впервые появилась в iPhone 15 Pro. Этот элемент управления можно настроить на выполнение различных функций, таких как активация камеры, включение фонарика, запуск избранного приложения и многое другое. Таким образом, пользователи получили больше возможностей для персонализации своих устройств.

Кроме того, Apple добавила новую кнопку управления камерой. Эта емкостная кнопка с сапфировым покрытием позволяет мгновенно запускать камеру, делать снимки или записывать видео одним касанием. Она также интегрирована с системой искусственного интеллекта «Apple Intelligence», что позволяет быстро получать информацию об объектах, которые распознаются через камеру.

Цветовые решения iPhone 16 также изменились. Теперь устройства доступны в новых цветах: бирюзовый, ультрамариновый, розовый, черный и белый.

В то время как iPhone 15 был доступен в зеленом, синем, розовом, черном и желтом цветах.

Дисплей iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 15 / 15 Plus

Хотя размеры экранов остались прежними — 6,1 дюйма у iPhone 16 и 6,7 дюйма у iPhone 16 Plus, технология дисплеев также претерпела некоторые изменения. В обоих поколениях используется OLED-дисплей Super Retina XDR с поддержкой функции «Dynamic Island», которая позволяет динамически изменять отображение уведомлений и задач в зависимости от контекста.

Однако iPhone 16 получил важное обновление — минимальная яркость дисплея теперь может опускаться до 1 нита, что особенно полезно для использования устройства в полной темноте. В iPhone 15 минимальная яркость экрана составляла 2-4 нита. Это улучшение делает использование устройства более комфортным для глаз в ночное время.

Что касается максимальной яркости, оба поколения обеспечивают до 2 000 нит на улице, 1 600 нит в режиме HDR и 1000 нит в стандартных условиях.

Разрешение экранов также не изменилось: у iPhone 16 — 2556 × 1179 пикселей, у iPhone 16 Plus — 2796 × 1290 пикселей, что соответствует плотности 460 ppi.

Важно отметить, что оба поколения не поддерживают адаптивную частоту обновления «ProMotion» и функцию «Всегда включенный дисплей», которые доступны только в Pro-версиях iPhone.

Производительность и память iPhone 16 /16 Plus и iPhone 15 / 15 Plus

Одним из ключевых улучшений iPhone 16 стало внедрение нового процессора A18, который был разработан с использованием 3-нм техпроцесса. Это позволило добиться значительного прироста производительности по сравнению с процессором A16, который использовался в iPhone 15. Новый чип A18 имеет шестиядерный процессор, который на 30% быстрее, чем у предыдущего поколения. Это особенно важно для пользователей, которые часто запускают ресурсоемкие приложения, такие как игры или программы для редактирования видео.

Графический процессор в A18 также получил значительные улучшения. Он обеспечивает прирост производительности до 40%, а также поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей, что делает игры и визуальные эффекты еще более реалистичными. Для любителей мобильных игр это может стать решающим фактором при выборе устройства.

Также важным обновлением стало увеличение объема оперативной памяти с 6 ГБ в iPhone 15 до 8 ГБ в iPhone 16. Это улучшение обеспечивает лучшую многозадачность, особенно при одновременном запуске нескольких требовательных приложений. Более того, увеличение объема памяти поможет обеспечить поддержку новых функций и приложений, которые могут появиться в ближайшие годы.

Камеры iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 15 / 15 Plus

Камеры всегда были одной из сильных сторон iPhone, и iPhone 16 продолжает эту традицию. Основная камера iPhone 16 (теперь она называется «Fusion») осталась на уровне 48 мегапикселей с диафрагмой ƒ/1.6, но получила поддержку 12-мегапиксельной 2x-телеобъективной съемки: 52 мм, с диафрагмой ƒ / 1.6 и оптической стабилизацией изображения со сдвигом сенсора, которой лишены iPhone 15 / 15 Plus.

В iPhone 16 установлена ультраширокая камера с диафрагмой ƒ/2.2, что улучшает качество съемки при низком освещении по сравнению с ƒ/2.4 в iPhone 15. Это особенно заметно при съемке ночных сцен или в условиях слабого освещения.

Кроме того, iPhone 16 поддерживает макрофотографию и макровидеозапись, чего не было в iPhone 15. Это позволяет пользователям снимать объекты с очень близкого расстояния, запечатлевая мельчайшие детали.

Еще одной значимой функцией стала поддержка пространственного фото и видео, которое можно использовать с устройствами виртуальной реальности, такими как Apple Vision Pro. Эта функция позволяет записывать видео в формате 3D, что добавляет глубину и реализм при просмотре.

Кроме того, линейка iPhone 16 теперь предлагает уникальную функцию «Audio Mix», которая позволяет настраивать звук голоса в готовом сохраненном видео. Пользователи могут выбирать из трех режимов: «В кадре», «Студия» и «Кинематографический». При использовании первого режима внимание акцентируется только на голосах участников, находящихся в кадре; второй режим имитирует звучание, характерное для профессиональной звукозаписи в студии; третий же режим выделяет голоса всех записанных участников по середине, как это делается при создании кино.

Не менее важным нововведением является кнопка управления камерой, которая обеспечивает более удобное управление камерой. Эта кнопка позволяет мгновенно запускать приложение камеры, делать снимки и записывать видео.

Более того, она поддерживает распознавание усилия нажатия и свайпы (жесты), которые используются для настройки параметров съемки, таких как зум, экспозиция, фильтры и т.д.

Водонепроницаемость iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 15 / 15 Plus

Оба поколения устройств сохраняют высокий уровень защиты от воды и пыли по стандарту IP68. Это означает, что iPhone 16 и iPhone 15 можно погружать в воду на глубину до 6 метров на срок до 30 минут. Этот уровень водонепроницаемости остается неизменным, что гарантирует надежную защиту в любых условиях — будь то дождь, случайное погружение в воду или другие экстремальные условия.

Аккумулятор iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 15 / 15 Plus

Хотя Apple не раскрывает точные емкости аккумуляторов своих устройств, она заявляет, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus получили значительные улучшения в автономности по сравнению с iPhone 15. Например, iPhone 16 теперь поддерживает до 22 часов воспроизведения видео, тогда как iPhone 15 предлагает 20 часов. В свою очередь, iPhone 16 Plus предлагает до 27 часов работы по сравнению с 26 часами у iPhone 15 Plus.

Еще одно важное обновление касается скорости беспроводной зарядки. В iPhone 16 поддерживается беспроводная зарядка MagSafe мощностью до 25 Вт, в то время как iPhone 15 ограничен мощностью в 15 Вт. Это новшество, при использовании адаптера мощностью 30 Вт, позволяет зарядить устройство от 0 до 50% за 30 минут.

Другие отличия

Одним из самых значительных нововведений iPhone 16 стало внедрение системы искусственного интеллекта «Apple Intelligence». Эта система предоставляет ряд новых функций, таких как приоритетные уведомления, генерация уведомлений, работа с текстами и многое другое. Благодаря этому устройству становится возможным более эффективно взаимодействовать с контентом и задачами.

Также интересной функцией является Visual Intelligence, которая позволяет камере распознавать объекты и сцены, предоставляя контекстную информацию, такую как данные о ресторанах или продуктах. Например, при наведении камеры на здание ресторана устройство может автоматически предложить его рейтинг, меню и другие полезные сведения.

К сожалению, поддержка русского языка в «Apple Intelligence» не запланирована компанией Apple даже на 2025 год.

Кроме того, линейка iPhone 16 получила поддержку Wi-Fi 7 и технологии Thread, которая улучшает работу с умными устройствами для дома. Это обеспечивает более высокую скорость передачи данных и улучшенную совместимость с устройствами интернета вещей. В iPhone 15, в свою очередь, поддерживался только Wi-Fi 6.

Что в коробке iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 15 / 15 Plus?

Как и в случае с iPhone 15, новые iPhone 16 и 16 Plus поставляются без зарядного устройства в комплекте. В коробке пользователи найдут только кабель USB-C и сам смартфон. Для быстрой зарядки Apple рекомендует использовать адаптер мощностью не менее 20 Вт, который необходимо приобрести отдельно. Это решение остается неизменным с момента, когда Apple отказалась от включения зарядных устройств в комплект своих смартфонов, начиная с iPhone 12, чтобы сократить электронные отходы.

Цена

Цены на iPhone 16 и iPhone 16 Plus стартуют с 799 и 899 долларов соответственно за базовую версию с 128 ГБ памяти. Это такие же цены, как и у iPhone 15 и iPhone 15 Plus на момент их релиза. Версии с 256 ГБ и 512 ГБ памяти доступны за дополнительные 100 и 200 долларов соответственно.

Заключение

iPhone 16 и iPhone 16 Plus предлагают ряд значительных улучшений по сравнению с iPhone 15 и iPhone 15 Plus, особенно в плане производительности, камер и новых функций, таких как кнопка «Действия», кнопка управления камерой и «Apple Intelligence». Однако для тех, кто уже владеет iPhone 15, обновление может показаться необязательным, если новые функции, такие как искусственный интеллект (функция недоступна на русском языке) и макросъемка, не являются важными. Тем не менее пользователи, которые стремятся получить более мощное устройство с улучшенными возможностями для работы с контентом и фотосъемкой, найдут в iPhone 16 достаточное количество причин для перехода на новое поколение.

