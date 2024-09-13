Сравнение iPhone 16 (16 Plus) и iPhone 16 Pro (16 Pro Max)

Каждый год выпуск новой линейки iPhone вызывает массу обсуждений среди поклонников Apple и тех, кто просто следит за технологическими новинками. В 2024 году компания Apple выпустила долгожданную линейку iPhone 16, которая включает четыре модели: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Разделение на стандартные и Pro-версии сохраняется, однако в этом году границы между ними стали еще менее заметны. Оба сегмента получили значительные обновления, которые способны удовлетворить самых требовательных пользователей.

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В этом подробном сравнении мы рассмотрим все ключевые характеристики каждой модели: от дизайна и дисплея до производительности и камер. Мы также обсудим особенности аккумуляторов и сравним цены, чтобы помочь вам определить, стоит ли переплачивать за Pro-модели или лучше остановить выбор на более доступных iPhone 16 и 16 Plus.

Сравнение дизайна, размеров и расцветок iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 16 Pro / 16 Pro Max

Дизайн и материалы

Одним из главных отличий между стандартными моделями (iPhone 16 и iPhone 16 Plus) и их Pro-версиями (iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max) является дизайн и материалы корпуса. Модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus выполнены в алюминиевом корпусе, который, несмотря на свою легкость, обеспечивает высокую прочность. Задняя панель покрыта цветным стеклом, что придает устройствам стильный внешний вид.

Цветовая палитра стандартных моделей предлагает пять ярких оттенков: черный, белый, розовый, бирюзовый и ультрамариновый, что делает выбор еще более индивидуальным.

Модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, напротив, выполнены из более прочного и легкого титана, что делает их ощущение в руке более премиальным.

Цвета Pro-версий более сдержанные и элегантные: черный титан, пустынный титан, натуральный титан и белый титан. Эти цвета подчеркивают статус и предназначены для тех, кто предпочитает минимализм и сдержанную роскошь.

Кроме того, стандартная линейка iPhone 16 внешне отличается от «прошек» камерами. На iPhone 16 и 16 Plus установлен блок из двух камер, в то время как на iPhone 16 Pro и 16 Pro Max — три камеры.

Размеры и вес

Размеры устройств также различаются. iPhone 16 имеет диагональ экрана в 6,1 дюйма и весит всего 170 грамм, что делает его компактным и легким. iPhone 16 Plus, с диагональю 6,7 дюйма и весом 199 грамм, подойдет тем, кто предпочитает более крупные устройства, но не готов тратиться на Pro-модели.

С другой стороны, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max немного больше: диагональ экрана у меньшей Pro-модели составляет 6,3 дюйма, а вес 199 грамм, что чуть тяжелее стандартного iPhone 16. 16 Pro Max — это настоящий гигант с 6,9-дюймовым экраном и весом в 232 грамма, что делает его самым большим и тяжелым в модельном ряду смартфонов Apple 2024 года.

Высота, мм Ширина, мм Толщина, мм Вес, г iPhone 16 147,6 71,6 7,8 170 iPhone 16 Pro 149,6 71,5 8,25 199 iPhone 16 Plus 160,9 77,8 7,8 199 iPhone 16 Pro Max 163 77,6 8,25 227

Все остальные элементы дизайна, включая кнопки, динамический остров и порт USB-C, идентичны.

Сравнение дисплеев iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 16 Pro / 16 Pro Max

Технологии дисплея

Все модели линейки iPhone 16 оснащены дисплеями Super Retina XDR OLED, что гарантирует высокую яркость, отличную цветопередачу и глубокие черные оттенки. Тем не менее есть существенные отличия между дисплеями стандартных и Pro-моделей.

iPhone 16 и 16 Plus оснащены экранами с частотой обновления 60 Гц, что до сих пор остается стандартом для многих смартфонов, но Pro-модели получили поддержку технологии ProMotion с частотой обновления 120 Гц. Эта особенность позволяет экрану адаптировать частоту обновления в зависимости от того, что происходит на экране: от плавного прокручивания интерфейса до высоких скоростей в играх. Для профессионалов, занимающихся графикой или видеомонтажом, это важное преимущество.

Оба дисплея Pro-версий также поддерживают технологию «Всегда включенный дисплей» (Always-On), позволяющую отображать важную информацию (время, уведомления) даже при выключенном экране. Дисплеи iPhone 16 и 16 Plus такой функциональностью не обладают.

Яркость и контрастность

Яркость экрана важна для комфортного использования устройства на улице при ярком солнечном свете, и все модели iPhone 16 показывают отличные результаты. Пиковая яркость у всех моделей составляет 2 000 нит, что является лучшим показателем на рынке смартфонов. Однако, в обычном режиме яркость всех смартфонов Apple 2024 года достигает 1 000 нит.

Контрастность у всех моделей остаётся на высоком уровне благодаря OLED-технологии — 2 000 000:1. Это обеспечивает превосходное качество изображения, где каждый пиксель может быть полностью отключён для достижения идеального чёрного цвета.

Сравнение процессоров и производительности iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 16 Pro / 16 Pro Max

A18 и A18 Pro: в чем разница?

Вся линейка iPhone 16 получила новое поколение собственного чипа Apple — A18, который был создан с использованием 3-нм техпроцесса. Это позволяет ему быть не только более мощным, но и более энергоэффективным по сравнению с предыдущими поколениями. Тем не менее iPhone 16 и 16 Plus оснащены стандартным A18 с 5-ядерным графическим процессором, тогда как Pro-модели получили A18 Pro с 6-ядерным GPU, который предоставляет дополнительную мощность для графических приложений и игр.

A18 Pro также отличается увеличенной пропускной способностью памяти, что важно для задач, связанных с машинным обучением и обработкой видео. Это делает Pro-модели предпочтительными для профессионалов, работающих с графикой и видео на своих устройствах.

Оперативная память и хранилище

Все модели линейки iPhone 16 оснащены 8 ГБ оперативной памяти. Однако в плане внутреннего хранилища различия заметны: стандартные модели предлагаются с накопителями объемом 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ памяти, в то время как Pro-версии можно приобрести с объемом 128 ГБ (только для iPhone 16 Pro), 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Это делает Pro-модели более подходящими для тех, кто работает с большими файлами, такими как видео или профессиональные фото.

Сравнение камер в iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 16 Pro / 16 Pro Max

Камеры всегда были одним из ключевых факторов при выборе iPhone, и в линейке смартфонов 2024 года Apple продолжает уделять этому аспекту особое внимание.

iPhone 16 и iPhone 16 Plus оснащены двумя камерами:

Основная . 48-мегапиксельная камера «Fusion» с диафрагмой ƒ/1.6, которая также включает в себя 12-мегапиксельный телефото объектив: 52 мм, с диафрагмой ƒ/1.6 и двукратным оптическим зумом.

. 48-мегапиксельная камера «Fusion» с диафрагмой ƒ/1.6, которая также включает в себя 12-мегапиксельный телефото объектив: 52 мм, с диафрагмой ƒ/1.6 и двукратным оптическим зумом. Сверхширокоугольная. 12-мегапиксельная камера с диафрагмой ƒ/2.2 и углом обзора в 120 градусов для пейзажной съемки или съемки в ограниченных пространствах.

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max оснащены тремя камерами и датчиком LIDAR:

Основная . 48-мегапиксельная камера «Fusion» с диафрагмой ƒ/1.78, которая также включает в себя 12-мегапиксельный телефото объектив: 52 мм, с диафрагмой ƒ/1.6 и двукратным оптическим зумом.

. 48-мегапиксельная камера «Fusion» с диафрагмой ƒ/1.78, которая также включает в себя 12-мегапиксельный телефото объектив: 52 мм, с диафрагмой ƒ/1.6 и двукратным оптическим зумом. Сверхширокоугольная . 48-мегапиксельная камера, 13 мм, с диафрагмой ƒ/2.2 и углом обзора в 120 градусов для пейзажной съемки или съемки в ограниченных пространствах.

. 48-мегапиксельная камера, 13 мм, с диафрагмой ƒ/2.2 и углом обзора в 120 градусов для пейзажной съемки или съемки в ограниченных пространствах. Телефото . 12-мегапиксельный телеобъектив: 120 мм, диафрагма ƒ/2.8 и пятикратный оптический зум;

. 12-мегапиксельный телеобъектив: 120 мм, диафрагма ƒ/2.8 и пятикратный оптический зум; Датчик LiDAR.

Преимущества камер в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max

поддержка формата ProRAW и ProRes для профессиональной работы с фотографией и видео;

пятикратный оптический зум (в iPhone 16 / 16 Plus — 2x);

возможность макросъёмки с разрешением 48 МП (в iPhone 16 / 16 Plus — 12 МП);

поддержка портретной съемки в ночном режиме (благодаря датчику LiDAR);

поддержка записи видео в формате 4K Dolby Vision со скоростью 24, 25, 30, 60, 100 кадров в секунду или 120 кадров в секунду (в iPhone 16 / 16 Plus запись ограничена 24, 25, 30 или 60 кадрами в секунду);

поддержка записи видео в формате Dolby Vision 1080p со скоростью 25, 30, 60 или 120 кадров в секунду (в iPhone 16 / 16 Plus запись ограничена 25, 30 или 60 кадрами в секунду);

поддержка записи видео до 4K со скоростью 120 кадров в секунду на внешний накопитель;

поддержка замедленного воспроизведения видео с разрешением 4K Dolby Vision со скоростью до 120 кадров в секунду;

Блок из четырех микрофонов студийного качества.

Сравнение фронтальных камер

Все смартфоны линейки 2024 года получили идентичные 12-мегапиксельные камеры TrueDepth с диафрагмой ƒ/1.9. Единственным преимуществом у Pro-версий является поддержка записи видео до 4K со скоростью 60 кадров в секунду на внешний накопитель.

Водонепроницаемость и защита от пыли в iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 16 Pro / 16 Pro Max

Все модели iPhone 16 сертифицированы по стандарту IP68, что обеспечивает защиту от воды и пыли. Это значит, что устройства могут выдерживать погружение в воду на глубину до 6 метров на протяжении 30 минут. Независимо от того, какую модель вы выберете, все они способны справиться с неожиданными погодными условиями или случайным погружением в воду.

Аккумулятор и автономность в iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 16 Pro / 16 Pro Max

Время автономной работы

Одним из самых ожидаемых улучшений для многих пользователей является увеличение времени работы без подзарядки.

iPhone 16 : 22 часа в режиме воспроизведения видео и до 80 часов в режиме аудио.

: 22 часа в режиме воспроизведения видео и до 80 часов в режиме аудио. iPhone 16 Plus: 27 часов в режиме воспроизведения видео и до 100 часов в режиме аудио.

iPhone 16 Pro : 27 часов в режиме воспроизведения видео и до 85 часов в режиме аудио.

: 27 часов в режиме воспроизведения видео и до 85 часов в режиме аудио. iPhone 16 Pro Max: 33 часов в режиме воспроизведения видео и до 105 часов в режиме аудио.

В нашем топе смартфонов Apple с лучшей автономностью iPhone 16 Pro Max занял первое место, iPhone 16 Plus — второе, iPhone 16 Pro — восьмое, а iPhone 16 — девятое.

Быстрая зарядка

Все модели iPhone 2024 года поддерживают более быструю беспроводную зарядку через MagSafe мощностью до 25 Вт, позволяющую зарядить устройство от 0 до 50% за 30 минут.

Кроме того, все смартфоны также получили более быструю проводную зарядку мощностью до 45 Вт. Это позволяет зарядить устройство от 0 до 80% за полчаса.

Коммуникации iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 16 Pro / 16 Pro Max

В плане подключения Apple также сделала шаг вперед. Все модели поддерживают Wi-Fi 7, что обеспечивает более высокую скорость и стабильность подключения в условиях перегруженных сетей. 5G поддерживается на всех устройствах, и благодаря новому модему Snapdragon X75, пользователи могут ожидать более стабильного сигнала и улучшенной скорости передачи данных.

Различие между стандартными и Pro-моделями заключается в скорости передачи данных через USB-C. В то время как iPhone 16 и 16 Plus поддерживают передачу данных на скорости до 480 Мбит/с (USB 2.0), Pro-модели могут передавать данные на скорости до 10 Гбит/с (USB 3.1), что особенно важно для тех, кто часто передает большие файлы.

Сравнение цен

iPhone 16 128 ГБ — $799

iPhone 16 256 ГБ — $899

iPhone 16 512 ГБ — $1099

iPhone 16 Plus 128 ГБ — $899

iPhone 16 Plus 256 ГБ — $999

iPhone 16 Plus 512 ГБ — $1199

iPhone 16 Pro 128 ГБ — $999

iPhone 16 Pro 256 ГБ — $1099

iPhone 16 Pro 512 ГБ — $1299

iPhone 16 Pro 1 ТБ — $1499

iPhone 16 Pro Max 256 ГБ — $1199

iPhone 16 Pro Max 512 ГБ — $1399

iPhone 16 Pro Max 1 ТБ — $1599

Заключение

Линейка iPhone 2024 года представляет собой широкий выбор устройств, подходящих для различных типов пользователей. Если вы ищете надежное устройство с отличной камерой и хорошей производительностью, iPhone 16 и 16 Plus предоставляют все необходимые функции. Однако, если вам нужны дополнительные возможности, такие как улучшенные камеры, дисплей с высокой частотой обновления и более мощный процессор, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max — это идеальный выбор для профессионалов и энтузиастов.

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