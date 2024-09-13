Сравнение iPhone 16 (16 Plus) и iPhone 16 Pro (16 Pro Max)

Каждый год выпуск новой линейки iPhone вызывает массу обсуждений среди поклонников Apple и тех, кто просто следит за технологическими новинками. В 2024 году компания Apple выпустила долгожданную линейку iPhone 16, которая включает четыре модели: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Разделение на стандартные и Pro-версии сохраняется, однако в этом году границы между ними стали еще менее заметны. Оба сегмента получили значительные обновления, которые способны удовлетворить самых требовательных пользователей.
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В этом подробном сравнении мы рассмотрим все ключевые характеристики каждой модели: от дизайна и дисплея до производительности и камер. Мы также обсудим особенности аккумуляторов и сравним цены, чтобы помочь вам определить, стоит ли переплачивать за Pro-модели или лучше остановить выбор на более доступных iPhone 16 и 16 Plus.
Сравнение дизайна, размеров и расцветок iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 16 Pro / 16 Pro Max
Дизайн и материалы
Одним из главных отличий между стандартными моделями (iPhone 16 и iPhone 16 Plus) и их Pro-версиями (iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max) является дизайн и материалы корпуса. Модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus выполнены в алюминиевом корпусе, который, несмотря на свою легкость, обеспечивает высокую прочность. Задняя панель покрыта цветным стеклом, что придает устройствам стильный внешний вид.
Цветовая палитра стандартных моделей предлагает пять ярких оттенков: черный, белый, розовый, бирюзовый и ультрамариновый, что делает выбор еще более индивидуальным.
Модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, напротив, выполнены из более прочного и легкого титана, что делает их ощущение в руке более премиальным.
Цвета Pro-версий более сдержанные и элегантные: черный титан, пустынный титан, натуральный титан и белый титан. Эти цвета подчеркивают статус и предназначены для тех, кто предпочитает минимализм и сдержанную роскошь.
Кроме того, стандартная линейка iPhone 16 внешне отличается от «прошек» камерами. На iPhone 16 и 16 Plus установлен блок из двух камер, в то время как на iPhone 16 Pro и 16 Pro Max — три камеры.
Размеры и вес
Размеры устройств также различаются. iPhone 16 имеет диагональ экрана в 6,1 дюйма и весит всего 170 грамм, что делает его компактным и легким. iPhone 16 Plus, с диагональю 6,7 дюйма и весом 199 грамм, подойдет тем, кто предпочитает более крупные устройства, но не готов тратиться на Pro-модели.
С другой стороны, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max немного больше: диагональ экрана у меньшей Pro-модели составляет 6,3 дюйма, а вес 199 грамм, что чуть тяжелее стандартного iPhone 16. 16 Pro Max — это настоящий гигант с 6,9-дюймовым экраном и весом в 232 грамма, что делает его самым большим и тяжелым в модельном ряду смартфонов Apple 2024 года.
|Высота, мм
|Ширина, мм
|Толщина, мм
|Вес, г
|iPhone 16
|147,6
|71,6
|7,8
|170
|iPhone 16 Pro
|149,6
|71,5
|8,25
|199
|iPhone 16 Plus
|160,9
|77,8
|7,8
|199
|iPhone 16 Pro Max
|163
|77,6
|8,25
|227
Все остальные элементы дизайна, включая кнопки, динамический остров и порт USB-C, идентичны.
Сравнение дисплеев iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 16 Pro / 16 Pro Max
Технологии дисплея
Все модели линейки iPhone 16 оснащены дисплеями Super Retina XDR OLED, что гарантирует высокую яркость, отличную цветопередачу и глубокие черные оттенки. Тем не менее есть существенные отличия между дисплеями стандартных и Pro-моделей.
iPhone 16 и 16 Plus оснащены экранами с частотой обновления 60 Гц, что до сих пор остается стандартом для многих смартфонов, но Pro-модели получили поддержку технологии ProMotion с частотой обновления 120 Гц. Эта особенность позволяет экрану адаптировать частоту обновления в зависимости от того, что происходит на экране: от плавного прокручивания интерфейса до высоких скоростей в играх. Для профессионалов, занимающихся графикой или видеомонтажом, это важное преимущество.
Оба дисплея Pro-версий также поддерживают технологию «Всегда включенный дисплей» (Always-On), позволяющую отображать важную информацию (время, уведомления) даже при выключенном экране. Дисплеи iPhone 16 и 16 Plus такой функциональностью не обладают.
Яркость и контрастность
Яркость экрана важна для комфортного использования устройства на улице при ярком солнечном свете, и все модели iPhone 16 показывают отличные результаты. Пиковая яркость у всех моделей составляет 2 000 нит, что является лучшим показателем на рынке смартфонов. Однако, в обычном режиме яркость всех смартфонов Apple 2024 года достигает 1 000 нит.
Контрастность у всех моделей остаётся на высоком уровне благодаря OLED-технологии — 2 000 000:1. Это обеспечивает превосходное качество изображения, где каждый пиксель может быть полностью отключён для достижения идеального чёрного цвета.
Сравнение процессоров и производительности iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 16 Pro / 16 Pro Max
A18 и A18 Pro: в чем разница?
Вся линейка iPhone 16 получила новое поколение собственного чипа Apple — A18, который был создан с использованием 3-нм техпроцесса. Это позволяет ему быть не только более мощным, но и более энергоэффективным по сравнению с предыдущими поколениями. Тем не менее iPhone 16 и 16 Plus оснащены стандартным A18 с 5-ядерным графическим процессором, тогда как Pro-модели получили A18 Pro с 6-ядерным GPU, который предоставляет дополнительную мощность для графических приложений и игр.
A18 Pro также отличается увеличенной пропускной способностью памяти, что важно для задач, связанных с машинным обучением и обработкой видео. Это делает Pro-модели предпочтительными для профессионалов, работающих с графикой и видео на своих устройствах.
Оперативная память и хранилище
Все модели линейки iPhone 16 оснащены 8 ГБ оперативной памяти. Однако в плане внутреннего хранилища различия заметны: стандартные модели предлагаются с накопителями объемом 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ памяти, в то время как Pro-версии можно приобрести с объемом 128 ГБ (только для iPhone 16 Pro), 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Это делает Pro-модели более подходящими для тех, кто работает с большими файлами, такими как видео или профессиональные фото.
Сравнение камер в iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 16 Pro / 16 Pro Max
Камеры всегда были одним из ключевых факторов при выборе iPhone, и в линейке смартфонов 2024 года Apple продолжает уделять этому аспекту особое внимание.
iPhone 16 и iPhone 16 Plus оснащены двумя камерами:
- Основная. 48-мегапиксельная камера «Fusion» с диафрагмой ƒ/1.6, которая также включает в себя 12-мегапиксельный телефото объектив: 52 мм, с диафрагмой ƒ/1.6 и двукратным оптическим зумом.
- Сверхширокоугольная. 12-мегапиксельная камера с диафрагмой ƒ/2.2 и углом обзора в 120 градусов для пейзажной съемки или съемки в ограниченных пространствах.
iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max оснащены тремя камерами и датчиком LIDAR:
- Основная. 48-мегапиксельная камера «Fusion» с диафрагмой ƒ/1.78, которая также включает в себя 12-мегапиксельный телефото объектив: 52 мм, с диафрагмой ƒ/1.6 и двукратным оптическим зумом.
- Сверхширокоугольная. 48-мегапиксельная камера, 13 мм, с диафрагмой ƒ/2.2 и углом обзора в 120 градусов для пейзажной съемки или съемки в ограниченных пространствах.
- Телефото. 12-мегапиксельный телеобъектив: 120 мм, диафрагма ƒ/2.8 и пятикратный оптический зум;
- Датчик LiDAR.
Преимущества камер в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max
- поддержка формата ProRAW и ProRes для профессиональной работы с фотографией и видео;
- пятикратный оптический зум (в iPhone 16 / 16 Plus — 2x);
- возможность макросъёмки с разрешением 48 МП (в iPhone 16 / 16 Plus — 12 МП);
- поддержка портретной съемки в ночном режиме (благодаря датчику LiDAR);
- поддержка записи видео в формате 4K Dolby Vision со скоростью 24, 25, 30, 60, 100 кадров в секунду или 120 кадров в секунду (в iPhone 16 / 16 Plus запись ограничена 24, 25, 30 или 60 кадрами в секунду);
- поддержка записи видео в формате Dolby Vision 1080p со скоростью 25, 30, 60 или 120 кадров в секунду (в iPhone 16 / 16 Plus запись ограничена 25, 30 или 60 кадрами в секунду);
- поддержка записи видео до 4K со скоростью 120 кадров в секунду на внешний накопитель;
- поддержка замедленного воспроизведения видео с разрешением 4K Dolby Vision со скоростью до 120 кадров в секунду;
- Блок из четырех микрофонов студийного качества.
Сравнение фронтальных камер
Все смартфоны линейки 2024 года получили идентичные 12-мегапиксельные камеры TrueDepth с диафрагмой ƒ/1.9. Единственным преимуществом у Pro-версий является поддержка записи видео до 4K со скоростью 60 кадров в секунду на внешний накопитель.
Водонепроницаемость и защита от пыли в iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 16 Pro / 16 Pro Max
Все модели iPhone 16 сертифицированы по стандарту IP68, что обеспечивает защиту от воды и пыли. Это значит, что устройства могут выдерживать погружение в воду на глубину до 6 метров на протяжении 30 минут. Независимо от того, какую модель вы выберете, все они способны справиться с неожиданными погодными условиями или случайным погружением в воду.
Аккумулятор и автономность в iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 16 Pro / 16 Pro Max
Время автономной работы
Одним из самых ожидаемых улучшений для многих пользователей является увеличение времени работы без подзарядки.
- iPhone 16: 22 часа в режиме воспроизведения видео и до 80 часов в режиме аудио.
- iPhone 16 Plus: 27 часов в режиме воспроизведения видео и до 100 часов в режиме аудио.
- iPhone 16 Pro: 27 часов в режиме воспроизведения видео и до 85 часов в режиме аудио.
- iPhone 16 Pro Max: 33 часов в режиме воспроизведения видео и до 105 часов в режиме аудио.
В нашем топе смартфонов Apple с лучшей автономностью iPhone 16 Pro Max занял первое место, iPhone 16 Plus — второе, iPhone 16 Pro — восьмое, а iPhone 16 — девятое.
Быстрая зарядка
Все модели iPhone 2024 года поддерживают более быструю беспроводную зарядку через MagSafe мощностью до 25 Вт, позволяющую зарядить устройство от 0 до 50% за 30 минут.
Кроме того, все смартфоны также получили более быструю проводную зарядку мощностью до 45 Вт. Это позволяет зарядить устройство от 0 до 80% за полчаса.
Коммуникации iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 16 Pro / 16 Pro Max
В плане подключения Apple также сделала шаг вперед. Все модели поддерживают Wi-Fi 7, что обеспечивает более высокую скорость и стабильность подключения в условиях перегруженных сетей. 5G поддерживается на всех устройствах, и благодаря новому модему Snapdragon X75, пользователи могут ожидать более стабильного сигнала и улучшенной скорости передачи данных.
Различие между стандартными и Pro-моделями заключается в скорости передачи данных через USB-C. В то время как iPhone 16 и 16 Plus поддерживают передачу данных на скорости до 480 Мбит/с (USB 2.0), Pro-модели могут передавать данные на скорости до 10 Гбит/с (USB 3.1), что особенно важно для тех, кто часто передает большие файлы.
Сравнение цен
- iPhone 16 128 ГБ — $799
- iPhone 16 256 ГБ — $899
- iPhone 16 512 ГБ — $1099
- iPhone 16 Plus 128 ГБ — $899
- iPhone 16 Plus 256 ГБ — $999
- iPhone 16 Plus 512 ГБ — $1199
- iPhone 16 Pro 128 ГБ — $999
- iPhone 16 Pro 256 ГБ — $1099
- iPhone 16 Pro 512 ГБ — $1299
- iPhone 16 Pro 1 ТБ — $1499
- iPhone 16 Pro Max 256 ГБ — $1199
- iPhone 16 Pro Max 512 ГБ — $1399
- iPhone 16 Pro Max 1 ТБ — $1599
Заключение
Линейка iPhone 2024 года представляет собой широкий выбор устройств, подходящих для различных типов пользователей. Если вы ищете надежное устройство с отличной камерой и хорошей производительностью, iPhone 16 и 16 Plus предоставляют все необходимые функции. Однако, если вам нужны дополнительные возможности, такие как улучшенные камеры, дисплей с высокой частотой обновления и более мощный процессор, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max — это идеальный выбор для профессионалов и энтузиастов.
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