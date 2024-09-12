В 2024 году Apple выпустила Apple Watch Series 10, юбилейную модель своих умных часов. Новинка привлекает внимание своим обновленным дизайном, увеличенным дисплеем, новыми функциями для здоровья, улучшенным процессором и целым рядом других усовершенствований. В этом обзоре мы рассмотрим все ключевые аспекты Apple Watch Series 10, от цены и дизайна до времени автономной работы и функциональности.

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Цена Apple Watch Series 10

Как и в предыдущие годы, Apple сохранила ценовую политику на свои умные часы в пределах предыдущих поколений. Стоимость Apple Watch Series 10 (GPS) в алюминиевом корпусе составляет от 399 до 429 долларов в зависимости от размера — 42 или 46 мм. За сотовую связь придётся доплатить 100 долларов.

Вместо версии из нержавеющей стали, в 2024 году Apple предложила альтернативу часам в корпусе из полированного титана. Цена моделей с титановым корпусом начинается от 699 и 749 долларов за размеры 42 и 46 мм соответственно. Стоимость может увеличиться при выборе определённых ремешков для Apple Watch.

Стоит отметить, что в России функция eSIM, которая необходима для работы сотовой связи на Apple Watch, официально не поддерживается, поэтому версия с GPS остается наиболее востребованной на местном рынке.

В зависимости от региона, стоимость новых часов может значительно варьироваться. В России ожидаемая цена Apple Watch Series 10 с GPS будет начинаться от 45-46 тысяч рублей. Версия с поддержкой сотовой связи, если она вообще поступит в продажу в России, обойдется значительно дороже.

Дизайн Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 10 — самые тонкие часы Apple в истории с самым большим дисплеем. Одной из главных особенностей Watch 2024 года стал их новый дизайн. Впервые с момента выпуска Apple Watch Series 4 внешний вид устройства претерпел значительные изменения. Основное внимание было уделено увеличению дисплея и уменьшению толщины корпуса на 10%, что сразу делает эти часы выделяющимися на фоне предыдущих моделей.

Экран Apple Watch Series 10 стал на 30% больше по сравнению с Apple Watch Series 6, что делает его самым крупным в истории линейки.

Несмотря на такое увеличение дисплея, габариты устройства остались практически неизменными, что стало возможным благодаря уменьшению рамок вокруг экрана. Устройства доступны в двух размерах — 42 мм и 46 мм, что также делает их интересными как для любителей больших экранов, так и для тех, кто предпочитает более компактные устройства.

Габаритные размеры Apple Watch Series 10 (42 мм)

Высота : 42 мм

: 42 мм Ширина : 36 мм

: 36 мм Толщина : 9,7 мм

: 9,7 мм Разрешение дисплея : 374 × 446 пикселей

: 374 × 446 пикселей Площадь дисплея : 989 мм²

: 989 мм² Вес (алюминиевый корпус, GPS) : 30 грамм

: 30 грамм Вес (алюминиевый корпус, GPS + сотовая связь) : 29,3 грамма

: 29,3 грамма Вес (титановый корпус) : 34,4 грамма

: 34,4 грамма Подходят для запястий диаметром 130-200 мм

Габаритные размеры Apple Watch Series 10 (46 мм)

Высота : 46 мм

: 46 мм Ширина : 39 мм

: 39 мм Толщина : 9,7 мм

: 9,7 мм Разрешение дисплея : 416 × 496 пикселей

: 416 × 496 пикселей Площадь дисплея : 1220 мм²

: 1220 мм² Вес (алюминиевый корпус, GPS) : 36,4 грамма

: 36,4 грамма Вес (алюминиевый корпус, GPS + сотовая связь) : 35,3 грамма

: 35,3 грамма Вес (титановый корпус) : 41,7 грамма

: 41,7 грамма Подходят для запястий диаметром 140-245 мм

Цвета Apple Watch Series 10

Алюминиевые часы десятой серии доступны в трёх цветовых вариантах: серебристый, розовое золото и чёрный.

Последний цвет является эксклюзивным для текущей линейки – это глубокий чёрный глянцевый оттенок.

Версия с титановым корпусом также получила три цвета: золотой титан, натуральный титан и сланцевый титан (темно серый).

Железо и производительность Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 10 оснащены новым процессором Apple S10, который стал еще быстрее и энергоэффективнее. Хотя предыдущий чип S9 уже показывал отличную производительность, Apple всегда стремится к повышению мощностей своих устройств. Новый процессор обеспечивает высокую скорость работы устройства и позволяет плавно переключаться между приложениями, виджетами и уведомлениями.

Одним из ключевых преимуществ процессора S10 является встроенный Neural Engine, который отвечает за функции на основе искусственного интеллекта. Например, часы теперь способны лучше распознавать жест «Double Tap». Также улучшена система шумоподавления, что особенно важно при звонках, когда окружающий шум автоматически приглушается для более четкой передачи голоса.

Apple Watch Series 10 оснащены дисплеем, изготовленным по новейшей технологии. Это первый дисплей для часов Apple с широким углом обзора. Каждый пиксель оптимизирован для яркого свечения под широким углом. Благодаря этому он может обеспечить на 40% больше яркости, если смотреть на него под углом.

Кроме того, благодаря повышенной энергоэффективности дисплея, экран в режиме «Всегда включенный дисплей» может обновляться каждые две секунды, а не один раз в минуту, как в прошлых версиях Apple Watch.

Watch Series 10 получили датчики глубины и температуры воды. Приложение для измерения глубины запускается автоматически при погружении, позволяя отображать глубину до 6 метров.

Температура воды отображается в приложении «Тренировка» во время заплыва в бассейне или открытой воде.

Объем накопителя в Apple Watch Series 10 составляет 64 ГБ.

Новые функции Apple Watch Series 10

Одним из главных достоинств Apple Watch всегда были их возможности по мониторингу состояния здоровья. В Apple Watch Series 10 этот аспект был еще больше усовершенствован, добавив новые полезные функции.

Apple Watch Series 10 — это первые часы Apple, в которых можно слушать музыку, подкасты и т.д. прямо через динамик устройства без использования наушников.

Одной из самых интересных программных новинок стало обнаружение апноэ во сне. Эта функция позволяет отслеживать задержку дыхания во время сна с помощью встроенного акселерометра, который анализирует малейшие движения запястья, связанные с дыханием. В случае выявления проблем часы уведомляют пользователя, предлагая обратиться к врачу для дальнейшего обследования. Эта функция особенно важна, поскольку апноэ часто остается незамеченным, а ранняя диагностика может предотвратить серьезные последствия для здоровья.

При апноэ во сне дыхание прекращается на 5 секунд и более, из-за чего организм не получает достаточно кислорода. Выявить это состояние непросто, поскольку оно проявляется во время сна. По оценкам Apple, от апноэ во сне страдают более 1 миллиарда человек по всему миру и 80% из них не знают о своем заболевании.

Также обновилось приложение для мониторинга сна. Часы теперь собирают данные на протяжении 30 дней, анализируют их и выдают подробные отчеты о качестве сна. В дополнение к этому, пользователи могут видеть общие данные о своих дыхательных нарушениях каждую ночь. Apple также утверждает, что эта функция будет доступна и в Apple Watch Series 9 и Ultra 2, что делает ее неэксклюзивной для десятой модели.

Кроме мониторинга сна, Apple Watch Series 10 предлагают и другие функции для поддержания здоровья. Они продолжают измерять пульс, уровень кислорода в крови и даже могут делать электрокардиограмму (ЭКГ), что делает их незаменимым помощником для тех, кто следит за своим здоровьем. Также обновлено приложение для тренировок, которое теперь показывает более точные данные даже при плавании.

Время автономной работы и зарядка Apple Watch Series 10

Одной из главных претензий пользователей к Apple Watch всегда было время работы от одного заряда. К сожалению, в Apple Watch Series 10 не произошло революционных изменений в этом аспекте. Часы по-прежнему работают около 18 часов в активном режиме, что позволяет покрыть один полный день использования. Это ставит Apple Watch позади некоторых конкурентов, которые предлагают более длительное время автономной работы.

Однако Apple нашла способ улучшить процесс зарядки. Новая система быстрой зарядки позволяет зарядить устройство до 80% всего за 30 минут. Это значит, что даже при активном использовании часы можно быстро подзарядить во время коротких перерывов, что значительно упрощает их использование в течение дня. Например, пока вы принимаете душ или занимаетесь утренними делами, устройство может зарядиться на весь оставшийся день.

Заключение

Apple Watch Series 10 представляют собой значительное обновление по сравнению с предыдущими моделями. Новый дизайн с увеличенным дисплеем, улучшенные функции для отслеживания здоровья и мониторинга сна, а также высокопроизводительный процессор S10 делают эти часы одними из лучших на рынке. Однако вопросы к автономности устройства остаются актуальными, что может отпугнуть некоторых пользователей, особенно тех, кто ищет более длительное время работы от одного заряда.

Тем не менее Apple Watch Series 10 — это идеальный выбор для тех, кто ценит премиальный дизайн, точные функции мониторинга здоровья и глубокую интеграцию с экосистемой Apple. С улучшенной системой быстрой зарядки, новыми функциями и надежным процессором, Apple Watch Series 10 являются отличным решением для активных пользователей, стремящихся держать свое здоровье под контролем и всегда быть на связи.

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