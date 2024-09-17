С каждым годом компания Apple выпускает обновления своих популярных флагманов, и iPhone 16 Pro / 16 Pro Max 2024 года не стали исключением. Ожидания поклонников бренда были высоки, но действительно ли новые модели принесли что-то принципиально новое? В этом обзоре мы подробно рассмотрим различия и сходства между этими смартфонами, начиная от дизайна и производительности и заканчивая камерами и батареей.

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Внешние отличия между iPhone 16 Pro / 16 Pro Max и iPhone 15 Pro / 15 Pro Max

Первое из трех внешних отличий между новыми моделями iPhone 16 Pro и их предшественниками — это размеры и вес. Новые iPhone стали чуть больше и тяжелее. Это связано с увеличенной диагональю экрана и небольшими изменениями в корпусе:

iPhone 16 Pro: 149,6 × 71,5 × 8,25 мм, вес 199 гр;

iPhone 16 Pro Max: 163 × 77,6 м 8,25 мм, вес 227 гр.

Для сравнения, прошлогодние модели были чуть компактнее и легче:

iPhone 15 Pro: 146,6 × 70,6 × 8,25 мм, вес 187 гр;

iPhone 15 Pro Max: 159,9 × 76,7 × 8,25 мм, вес 221 гр.

Корпус новых моделей выполнен из того же титана с матовой стеклянной задней панелью и защитным стеклом Ceramic Shield второго поколения на передней панели. Стоит отметить, что на презентации Apple утверждала, что новое защитное покрытие стало прочнее на 50%.

Вторым видимым изменением является цветовая палитра, которая в iPhone 16 Pro / 16 Pro Max немного изменилась. Доступны классические варианты: черный, белый и натуральный титан. Однако синий цвет, который предлагался для iPhone 15 Pro, заменен на новый оттенок «Desert Titanium» (пустынный титан).

Для многих пользователей это изменение может показаться незначительным, но эстетика цвета играет важную роль для тех, кто не использует чехлы или выбирает смартфон с учетом внешнего вида.

Ну и третьим внешним отличием между флагманскими смартфонами Apple выпуска 2023 и 2024 гг, является наличие у линейки iPhone 16 Pro новой кнопки управления камерой. Кнопка «Control Button» размещена на правой грани под «Боковой кнопкой». Она не выступает из корпуса, как другие физические кнопки, а немного утоплена в него.

Таким образом, габариты, новый «пустынный» цвет и кнопка управления камерой стали основным отличием между двумя поколениями.

Сравнение дисплеев iPhone 16 Pro / 16 Pro Max и iPhone 15 Pro / 15 Pro Max

Одним из ключевых изменений в новых моделях является дисплей. Apple увеличила диагональ экрана, впервые за несколько лет изменив привычные размеры:

iPhone 16 Pro получил экран с диагональю 6,3 дюйма, в то время как iPhone 15 Pro имел 6,1 дюйма.

iPhone 16 Pro Max получил экран с диагональю 6,9 дюйма, а у iPhone 15 Pro Max — 6,7 дюйма.

Оба поколения используют технологию Super Retina XDR с поддержкой ProMotion, обеспечивающую частоту обновления до 120 Гц и функцию «Всегда включенный дисплей» (Always-On Display), позволяющую видеть время и уведомления на выключенном экране.

Новые модели имеют немного увеличенное разрешение экрана, что связано с изменением диагонали. Для iPhone 16 Pro Max это 2 868 × 1 320 пикселей, по сравнению с 2 796 × 1 290 пикселей у iPhone 15 Pro Max. Для младшей модели iPhone 16 Pro разрешение экрана также увеличилось с 1 179 × 2 556 пикселей до 1 206 × 2 622 пикселей.

Яркость дисплеев осталась на том же высоком уровне. Оба поколения поддерживают пиковую яркость до 2000 нит и типичную яркость в 1000 нит, что позволяет с комфортом использовать смартфоны даже на ярком солнечном свете. Однако минимальная яркость экрана у iPhone 16 Pro теперь составляет всего 1 нит, что позволяет использовать устройство в условиях почти полной темноты без лишней нагрузки на глаза.

Если для вас важен размер дисплея, то iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max явно выигрывают за счет увеличенной диагонали. Однако другие параметры экрана, такие как качество изображения, контрастность и цветопередача, остались без заметных изменений.

Производительность и память iPhone 16 Pro / 16 Pro Max и iPhone 15 Pro / 15 Pro Max

Процессоры являются важным аспектом любых обновлений смартфонов. В новых моделях iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max установлен новый чип A18 Pro, который стал еще более мощным и энергоэффективным. Этот процессор построен по 3-нанометровому техпроцессу и имеет 6 ядер CPU и 6 ядер GPU. По сравнению с A17 Pro, который был установлен в iPhone 15 Pro, новый чип A18 Pro обеспечивает прирост производительности на 10-20%, в зависимости от задачи.

Однако стоит отметить, что такие улучшения заметны в первую очередь в тестах и графически насыщенных приложениях, таких как игры или программы для редактирования видео.

В повседневных задачах, таких как работа с соцсетями, просмотр видео и браузинг, разница будет минимальной.

Объем оперативной памяти остался на уровне 8 ГБ для всех моделей. Это более чем достаточно для многозадачности и работы с новыми функциями искусственного интеллекта, которые активно развиваются в последних версиях iOS.

Камеры iPhone 16 Pro / 16 Pro Max и iPhone 15 Pro / 15 Pro Max

Камеры — это одна из ключевых особенностей iPhone, и здесь мы также видим несколько значительных изменений. Основное улучшение коснулось сверхширокоугольного объектива, который в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max теперь имеет разрешение 48 МП по сравнению с 12 МП у iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Это особенно полезно для съемки макрофотографий и пейзажей, так как увеличенное разрешение дает больше деталей и четкости.

Основная камера получила название «Fusion». Она осталась на уровне 48 МП (диафрагма ƒ/1.78), но теперь также дополнительно поддерживает режим 12-мегапиксельной 2x-телеобъективной съемки: 48 мм с диафрагмой ƒ/1.78. оптической стабилизацией изображения со сдвигом сенсора второго поколения и 100% фокусировкой пикселей.

Телевик остался прежний — 12 МП.

Наиболее интересным новшеством линейки iPhone 16 является появление сенсорной кнопки управления камерой. Благодаря ее появлению был переработан интерфейс приложения «Камера».

Новая кнопка позволяет мгновенно делать снимки без необходимости вручную запускать приложение «Камера», а также управлять режимами и параметрами съемки при помощи свайпов и нажатий.

Это удобное дополнение для тех, кто активно использует смартфон для фотографии и видеосъемки.

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max теперь поддерживают запись видео в формате 4K с частотой 120 кадров в секунду, что позволяет снимать замедленное видео высокого качества. В предыдущих моделях запись была ограничена частотой 60 кадров в секунду.

Кроме того, флагманские смартфоны Apple 2024 года получили возможность съемки пространственных фото, которые можно просматривать на очках виртуальной реальности Vision Pro.

Также улучшены микрофоны, что делает запись звука более четкой и детализированной, особенно в условиях сильного ветра.

Также линейка iPhone 16 получила эксклюзивную функцию «Audio Mix», позволяющую настраивать звучание голосов в видео после записи.

Можно выбрать один из трёх вариантов: «В кадре», «Студия» и «Кинематографический». В первом случае вы будете слышать лишь голоса участников, которые находятся в кадре, во втором — звучание, похожее на полученное в профессиональной студии, в третьем — голоса всех участников записи сводятся на передний план, как это делается при создании фильмов.

Водонепроницаемость и защита от пыли iPhone 16 Pro / 16 Pro Max и iPhone 15 Pro / 15 Pro Max

Оба поколения сохраняют рейтинг водонепроницаемости IP68, что позволяет смартфонам выдерживать погружение на глубину до 6 метров на протяжении 30 минут. Это делает iPhone 16 Pro и iPhone 15 Pro одинаково защищенными от случайных погружений в воду, брызг и пыли.

Аккумулятор и зарядка iPhone 16 Pro / 16 Pro Max и iPhone 15 Pro / 15 Pro Max

Время автономной работы всегда было важным аспектом для пользователей iPhone. Использование новых энергоэффективных чипов A18, а также увеличенной емкости аккумулятора в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max позволило значительно увеличить время работы без подзарядки.

Так, iPhone 16 Pro Max теперь способен воспроизводить видео до 33 часов, а аудио до 105 часов, что на 4 часа и 10 часов больше, чем у iPhone 15 Pro Max, соответственно. iPhone 16 Pro Max получил лучшее время автономной работы, среди всех когда-либо выпущенных смартфонов Apple.

Младшая модель iPhone 16 Pro также демонстрирует улучшенные результаты автономности по сравнению с предшественником — 27 / 85 часов и 23 / 75 часов в пользу флагмана 2024 года. Это делает новые устройства более привлекательными для тех, кто активно использует смартфон в течение дня.

Помимо этого, Apple увеличила скорость беспроводной и проводной зарядки в iPhone 16 Pro / 16 Pro Max. Теперь беспроводная зарядка MagSafe поддерживает мощность до 25 Вт, что позволит бесконтактно заряжать смартфоны от 0 до 50% за 30 минут. В свою очередь поддержка 45-ваттной проводной зарядки позволит зарядить устройство до 80% за то же время.

Для сравнения, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max поддерживают беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт, а проводную — 20 Вт.

Wi-Fi

Еще одно важное отличие касается беспроводных технологий. iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max поддерживают новый стандарт Wi-Fi 7 (802.11be), который обеспечивает более высокую скорость передачи данных и стабильность соединения по сравнению с Wi-Fi 6E, который используется в iPhone 15 Pro.

Что в коробке iPhone 16 Pro / 16 Pro Max и iPhone 15 Pro / 15 Pro Max?

В плане комплектации Apple продолжает свою политику минимализма. В коробке с iPhone 16 Pro и iPhone 15 Pro вы найдете только кабель USB-C, без адаптера питания и наушников. Это стало стандартом для последних моделей iPhone, и Apple объясняет этот шаг заботой об экологии. Для тех, кто ранее пользовался устройствами с Lightning-разъемом, потребуется адаптер для новых зарядных устройств USB-C.

Отличия между iPhone 16 Pro / 16 Pro Max) от iPhone 15 Pro / 16 Pro Max (Таблица)

iPhone 16 Pro / 16 Pro Max iPhone 15 Pro / 15 Pro Max Цвета﻿ Белый титан, черный титан, натуральный титан и пустынный титан (золотой) Белый титан, черный титан, натуральный титан и синий титан



Размеры и вес iPhone 16 Pro: 149,6 × 71,5 × 8,25 мм, 199 г



iPhone 16 Pro Max: 163 × 77,6 × 8,25 мм, 227 г iPhone 15 Pro: 146,6 × 70,6 × 8,25 мм, 187 г



iPhone 15 Pro Max: 159,9 × 76,7 × 8,25 мм, 221 г

Дисплей﻿ iPhone 16 Pro: 6,3-дюймов. Разрешение 1206 × 2622 пикселей

iPhone 16 Pro Max: 6,9-дюймов. Разрешение 1320 × 2868 пикселей



Минимальная яркость - 1 нит iPhone 15 Pro: 6,1-дюймов. Разрешение 1179 × 2556 пикселей

iPhone 15 Pro Max: 6,7-дюймов. Разрешение 1290 × 2796 пикселей





Процессор A18 Pro A17 Pro Камера Основная "Fusion": 48 Мп, диафрагма ƒ/1.78

Сверхширокая: 48 Мп, диафрагма ƒ/2.2

Телефото: 12 Мп, диафрагма ƒ/2.8



Антибликовое покрытие линз

Пространственное фото Основная: 48 Мп, диафрагма ƒ/1.78

Сверхширокая: 12 Мп, диафрагма ƒ/2.2

Телефото: 12 Мп, диафрагма ƒ/2.8









Видеозапись Запись видео 4K Dolby Vision со скоростью 24 к/с, 25 к/с, 30 к/с, 60 к/с, 100 к/с (Fusion) или 120 к/с (Fusion)



Запись видео в формате 1080p Dolby Vision со скоростью 25 к/с, 30 к/с, 60 к/с или 120 к/с (Fusion)



Четыре микрофона

Снижение шума ветра

Функция Apple Mix

Запись видео 4K Dolby Vision со скоростью 24 к/с, 25 к/с, 30 к/с, 60 к/с





Запись видео в формате 1080p Dolby Vision со скоростью 25 к/с, 30 к/с или 60 к/с









Кнопки Боковая кнопка, кнопки регулировки громкости, кнопка действия, кнопка управления камерой Боковая кнопка, кнопки регулировки громкости, кнопка действия



Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 6 Аккумулятор Время автономной работы при воспроизведении видео и аудио:



iPhone 16 Pro: 33 и 105 часов

iPhone 16 Pro Max: 27 и 85 часов Время автономной работы при воспроизведении видео и аудио:



iPhone 15 Pro: 29 и 95 часов

iPhone 15 Pro Max: 23 и 75 часов

Сравнение цен

Стоимость iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max при запуске продаж не изменилась по сравнению с предыдущими моделями. За базовую версию iPhone 16 Pro с объёмом памяти 128 ГБ нужно будет заплатить 999 долларов. А за iPhone 16 Pro Max с накопителем объёмом 256 ГБ — 1 199 долларов.

Заключение

Сравнивая iPhone 16 Pro / 16 Pro Max с iPhone 15 Pro / 15 Pro Max, можно сделать вывод, что новые модели предлагают совсем немного значимых улучшений. Увеличенные экраны, улучшенная автономность, новый цвет корпуса, доработанные камеры, новая кнопка Camera Control и несколько новых программных функций делают флагманские смартфоны Apple 2024 года более привлекательными для тех, кто стремится к максимальной функциональности.

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