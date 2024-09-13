В 2024 году Apple внесла изменения в политику ремонта своих устройств. В частности, для пользователей были упрощены условия ремонта при использовании бывших в употреблении оригинальных запчастей. Однако вместе с этим в iOS 18 Apple добавила привязку функции «Блокировка активации» к компонентам. Что это значит?

iOS 18 добавляет блокировку активации к компонентам iPhone

Как известно, на всех iPhone имеется стандартное приложение «Локатор», которое в свою очередь управляет службой «Найти iPhone». Благодаря этой функции можно обнаруживать местоположение смартфона, а также включать «Режим пропажи», если устройство было утеряно или украдено.

Если владелец включил функцию «Найти iPhone», то серийный номер устройства привязывается к его учётной записи Apple. Это предотвращает использование устройства в случае кражи: даже если злоумышленник сбросит iPhone до заводских настроек, при включении смартфона он будет запрашивать данные учётной записи Apple настоящего владельца.

Часто такие краденные iPhone разбирались на запчасти, которые в свою очередь продавались на черном рынке. Ведь некоторые компоненты смартфонов Apple, такие как дисплей, стоят не дешево.

Но на iPhone с установленной iOS 18 и более новой версией ПО функция «Блокировка активации» привязывается и к серийным номерам компонентов, таких как аккумулятор, камеры, дисплей и т.д. Если в процессе ремонта iPhone будет обнаружена деталь, которая ранее использовалась в украденном устройстве, система запросит пароль от учётной записи Apple настоящего владельца этого iPhone.

Недостатки привязки блокировки активации к компонентам iPhone

Если вы собираетесь продавать ваш старый iPhone на запчасти, следует предварительно отключить блокировку активации. К сожалению, люди нередко забывают выйти из iCloud (отключить функцию «Найти iPhone») перед продажей своего смартфона. Или, например, если телефон сломался из-за неисправной батареи или разбитого экрана, и владелец хочет его продать, он не сможет отключить «Блокировку активации» из-за того, что устройство не включается. В этом случае получается, что iPhone и его запчасти становятся бесполезными, т.к. отключить «Блокировку активации» невозможно.

Кроме того, существует множество корпоративных iPhone, которыми пользуются компании. Одна из частых проблем с такими устройствами — блокировка активации, которую забывают отключать администраторы. К сожалению, в случае привязки блокировки активации к компонентам iPhone, эти устройства придется просто выбросить.

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