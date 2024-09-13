Украденный iPhone с установленной iOS 18 нет смысла продавать на запчасти

13 сентября 2024 |

В 2024 году Apple внесла изменения в политику ремонта своих устройств. В частности, для пользователей были упрощены условия ремонта при использовании бывших в употреблении оригинальных запчастей. Однако вместе с этим в iOS 18 Apple добавила привязку функции «Блокировка активации» к компонентам. Что это значит?

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iOS 18 добавляет блокировку активации к компонентам iPhone

Как известно, на всех iPhone имеется стандартное приложение «Локатор», которое в свою очередь управляет службой «Найти iPhone». Благодаря этой функции можно обнаруживать местоположение смартфона, а также включать «Режим пропажи», если устройство было утеряно или украдено.

Как включить Режим пропажи на iPhone (iPad, Apple Watch или Mac)?

Если владелец включил функцию «Найти iPhone», то серийный номер устройства привязывается к его учётной записи Apple. Это предотвращает использование устройства в случае кражи: даже если злоумышленник сбросит iPhone до заводских настроек, при включении смартфона он будет запрашивать данные учётной записи Apple настоящего владельца.

Часто такие краденные iPhone разбирались на запчасти, которые в свою очередь продавались на черном рынке. Ведь некоторые компоненты смартфонов Apple, такие как дисплей, стоят не дешево.

Но на iPhone с установленной iOS 18 и более новой версией ПО функция «Блокировка активации» привязывается и к серийным номерам компонентов, таких как аккумулятор, камеры, дисплей и т.д. Если в процессе ремонта iPhone будет обнаружена деталь, которая ранее использовалась в украденном устройстве, система запросит пароль от учётной записи Apple настоящего владельца этого iPhone.

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Недостатки привязки блокировки активации к компонентам iPhone

Если вы собираетесь продавать ваш старый iPhone на запчасти, следует предварительно отключить блокировку активации. К сожалению, люди нередко забывают выйти из iCloud (отключить функцию «Найти iPhone») перед продажей своего смартфона. Или, например, если телефон сломался из-за неисправной батареи или разбитого экрана, и владелец хочет его продать, он не сможет отключить «Блокировку активации» из-за того, что устройство не включается. В этом случае получается, что iPhone и его запчасти становятся бесполезными, т.к. отключить «Блокировку активации» невозможно.

Кроме того, существует множество корпоративных iPhone, которыми пользуются компании. Одна из частых проблем с такими устройствами — блокировка активации, которую забывают отключать администраторы. К сожалению, в случае привязки блокировки активации к компонентам iPhone, эти устройства придется просто выбросить.

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