У iPhone 16 / 16 Plus, iPhone 16 Pro / 16 Pro Max появилась новая версия защитного покрытия «Ceramic Shield». Данный материал – гибрид между стеклом и керамикой, который защищает дисплеи смартфонов компании Apple.

Если верить Apple, «Ceramic Shield» нового поколения – это самая продвинутая формула материала. Покрытие стало на 50% прочнее, чем версия первого поколения и в два раза прочнее стекла на всех остальных смартфонах. Это касается именно защиты от ударов и падений, а не от царапин.

Кроме того, Apple утверждает, что «Ceramic Shield» в два раза прочнее стекла в любом другом смартфоне.

Впервые Apple начала использовать материал Ceramic Shield в 2020 году на моделях iPhone 12. Тогда компания рассказала, что разработала его в сотрудничестве с компанией Corning − производителем стекла Gorilla Glass для конкурентов Apple, включая Samsung. Это касается и материала «Gorilla Armor», который Samsung использует Galaxy S24 Ultra. Однако стекло с добавлением керамики – эксклюзив для Apple.

Когда выйдут модели iPhone 16, в сети появится много дроп-тестов, благодаря которым получится на деле оценить прочность Ceramic Shield второго поколения.

Кроме того, смартфоны Apple 2024 года получили более быструю скорость проводной и беспроводной зарядки. А iPhone 16 Pro Max может похвастаться самым длительным временем автономной работы среди всех предыдущих моделей iPhone.

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