Во время презентации iPhone 16 и iPhone 16 Pro компания Apple уделила особое внимание функциям «Apple Intelligence». Однако есть и другие важные изменения, касающиеся камеры. Многие новые функции доступны на всех четырёх моделях линейки iPhone 16. Давайте рассмотрим их подробнее.

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Кнопка управления камерой

Одной из самых значимых новых функций камеры стала кнопка управления камерой, которая доступна на всех четырех моделях линейки iPhone 16. Это долгожданное новшество, которое упрощает процесс съёмки.

Кнопка управления камерой утоплена в правую грань iPhone под «Боковой кнопкой».

Одиночное сильное нажатие кнопки управления откроет приложение «Камера». Сильное нажатие кнопки в открытом приложении «Камера» приведет к созданию снимка, а нажатие и удержание кнопки запустит съемку видео.

Функция лёгкого нажатия в открытом приложении «Камера» запустит дополнительное меню зума. Теперь можно увеличивать и уменьшать масштаб простым движением пальца влево или вправо по поверхности кнопки. Это гораздо быстрее и легче, чем касаться или перетаскивать элементы управления зумом на экране iPhone. Для видео это может стать настоящим прорывом.

Кроме того, двойное лёгкое нажатие позволяет выбирать другие элементы управления, такие как диафрагма для изменения глубины резкости, настройка экспозиции для осветления или затемнения кадра, а также стили фото, которые позволяют предварительно просматривать фильтры во время съёмки.

Камера «Fusion», 48 Мп (все модели линейки iPhone 16)

Все смартфоны 2024 года оснащены новой основной 48-мегапиксельной камерой под названием «Fusion». Главная особенность этой камеры состоит в том, что она сочетает в себе сразу две камеры — 48 Мп и 12-мегапиксельный телеобъектив.

Технические характеристики камеры Fusion в iPhone 16 и iPhone 16 Plus

фокусное расстояние : 26 мм;

: 26 мм; диафрагма : ƒ/1.6;

: ƒ/1.6; оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора : да

: да 100% фокусировка пикселей : да

: да поддержка фотографий сверхвысокого разрешения: 24 и 48 Мп;

24 и 48 Мп; поддержка 12-мегапиксельной 2×-телеобъективной съемки: фокусное расстояние 52 мм, диафрагма ƒ / 1.6, оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора.

Технические характеристики камеры Fusion в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

фокусное расстояние : 24 мм;

: 24 мм; диафрагма : ƒ/1.78;

: ƒ/1.78; оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора : да, второго поколения;

: да, второго поколения; 100% фокусировка пикселей : да

: да поддержка фотографий сверхвысокого разрешения: 24 и 48 Мп;

24 и 48 Мп; поддержка 12-мегапиксельной 2×-телеобъективной съемки: фокусное расстояние 48 мм, диафрагма ƒ / 1.78, оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора второго поколения.

Хотя ни в одной из моделей нет физического 2×-телеобъектива, система Fusion позволяет обрезать изображение 1× и получать 24-мегапиксельные фото с 2-кратным увеличением.

iPhone делает несколько 48 Мп снимков и объединяет их в одно 24 Мп изображение, используя детали из некоторых кадров, тени из других, блики из третьих, чтобы получить наилучший возможный снимок. И поскольку всё начинается с 48 Мп сенсора, вы не жертвуете разрешением при обрезке по сравнению с использованием 12 Мп сенсора.

При отработке оптической стабилизации для определения движения телефона используется гироскоп, но для оптической компенсации перемещается датчик, а не объективы. Технология Sensor Shift, в отличие от технологии оптической стабилизации изображения (OIS), оптимизирует эффект динамической съёмки за счёт смещения датчика.

Сверхширокоугольный объектив, 48 Мп (только для Pro-версий)

Эта функция эксклюзивна для двух моделей Pro и предоставляет то же разрешение для сверхширокоугольной камеры, что и для основной камеры. Поскольку именно эта камера используется как для широкоугольных, так и для макроснимков, это должно привести к значительно улучшенному качеству.

К сожалению, диафрагма объектива всё ещё составляет f/2.2, а не f/1.78, как у основной линзы. Хотя это может не казаться значительной разницей, на деле она заметна при съёмке в темноте.

Пространственные фото и видео (все модели линейки iPhone 16)

Все четыре модели теперь могут делать пространственные фото и видео. Хотя владельцев Vision Pro пока что немного, в будущем мы, вероятно, увидим более доступные гарнитуры Apple Vision. Если вы снимаете действительно важные моменты — такие как свадьба, важные моменты своих детей и так далее — вам может быть интересно подумать на будущее, добавив несколько пространственных кадров.

Кроме того, Vision Pro не является единственным устройством, способным воспроизводить пространственное видео. Очки Viture One XR, которые стоят всего 439 долларов, также позволяют это делать.

4K видео 120fps (только для Pro-версий)

Обе модели Pro поддерживают съёмку Dolby Vision 4K видео с частотой кадров 120 в секунду. Благодаря этому замедленное видео будет выглядеть ещё более эффектно.

Микрофоны студийного качества (только для Pro-версий)

Иногда Apple использует такие общие термины, как «микрофоны студийного качества». Если вы использовали встроенные микрофоны на Apple Silicon MacBook Pro, то понимаете, насколько хорошее качество у микрофонов Apple. Конечно, пока они не достигли уровня настоящих студийных микрофонов, но мы надеемся, что они будут такими же качественными, как и те, что используются на Mac.

Функция Audio Mix (все модели линейки iPhone 16)

Apple также анонсировала новую функцию звукового микширования — Audio Mix, которая позволяет iPhone настраивать звучание голоса после съемки. Пользователю предлагается возможность выбрать один из трёх режимов звучания голоса:

« В кадре ». При использовании этого режима на записи будут слышны только голоса людей, которые находятся перед камерой.

». При использовании этого режима на записи будут слышны только голоса людей, которые находятся перед камерой. « Студия ». Этот режим позволяет создать звучание подобно записи, созданной в профессиональной студии с шумопоглощающими стенами.

». Этот режим позволяет создать звучание подобно записи, созданной в профессиональной студии с шумопоглощающими стенами. «Кинематографический». Голоса на записи будут сведены к передней части экрана, как в кино.

Сравнение технических характеристик камер iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 16 Pro / 16 Pro Max (Таблица)



iPhone 16 / 16 Plus iPhone 16 Pro / 16 Pro Max Камеры Основная камера:

48MP Fusion: 26 мм, диафрагма ƒ / 1.6, оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора, 100% фокусировка пикселей, поддержка фотографий сверхвысокого разрешения (24 и 48 Мп)



Также поддерживает 12-мегапиксельную 2x-телеобъективную съемку: 52 мм, диафрагма ƒ / 1.6, оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора, 100% фокусировка пикселей.



Сверхширокая 12-мегапиксельная камера: 13 мм, диафрагма ƒ/ 2.2 с у глом обзора 120 °, 100% фокусировка пикселей

2-кратное оптическое увеличение, 2-кратное оптическое уменьшение масштаба; 4-кратный диапазон оптического увеличения

Цифровое увеличение до 10 раз



Другие функции:

Кнопка управления камерой;

Покрытие объектива из сапфирового стекла;

True Tone flash;

Photonic Engine;

Deep Fusion;

Smart HDR 5;

Портреты нового поколения с регулировкой фокуса и глубины;

Портретное освещение с шестью эффектами;

Ночной режим;

Панорама (до 63 Мп);

Стили фотосъемки последнего поколения;

Пространственные фотографии;

Макросъемка;

Широкая цветопередача для фотографий и "Live Photo";

Коррекция объектива (сверхширокий);

Усовершенствованная коррекция эффекта красных глаз;

Автоматическая стабилизация изображения;

Режим серийной съемки;

Геотегирование фотографий;

Форматы захватываемых изображений: HEIF и JPEG







































Основная камера: 48MP Fusion: 24 мм, диафрагма ƒ / 1.78, оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора второго поколения, 100% фокусировка пикселей, поддержка фотографий сверхвысокого разрешения (24 МП и 48 Мп)



Также поддерживает 12-мегапиксельную 2x-телеобъективную съемку: 48 мм, диафрагма ƒ / 1.78, оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора второго поколения, 100% фокусировка пикселей.



Сверхширокая камера 48 МП: 13 мм, диафрагма ƒ / 2.2 и угол обзора 120 °, гибридная фокусировка пикселей, фотографии сверхвысокого разрешения (48 Мп)



12-мегапиксельный 5-кратный телеобъектив: 120 мм, диафрагма ƒ/ 2.8 углом обзора 20 °, 100% фокусировка пикселей, семиэлементный объектив, оптическая стабилизация изображения со сдвигом 3D-сенсора и автофокусировка, конструкция с тетрапризмой

5-кратное оптическое увеличение, 2-кратное оптическое уменьшение; 10-кратный диапазон оптического увеличения

Цифровое увеличение до 25 раз



Другие функции:

Кнопка управления камерой;

Настраиваемый объектив по умолчанию (Fusion);

Покрытие объектива из сапфирового стекла;

Адаптивная вспышка True Tone flash;

Photonic Engine;

Deep Fusion;

Smart HDR 5;

Портреты нового поколения с регулировкой фокуса и глубины;

Портретное освещение с шестью эффектами;

Ночной режим;

Портреты в ночном режиме, поддерживаемые LiDAR-сканером;

Панорама (до 63 Мп);

Фотографические стили последнего поколения;

Пространственные фотографии;

Макросъемка на 48 Мп;

Apple ProRaw;

Широкая цветопередача для фотографий и "Live Photo";

Коррекция объектива (сверхширокий);

Усовершенствованная коррекция эффекта красных глаз;

Автоматическая стабилизация изображения;

Режим серийной съемки;

Геотегирование фотографий;

Форматы захватываемых изображений: HEIF, JPEG и DNG



Видеозапись Запись видео в формате 4K Dolby Vision со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду;

Запись видео в формате Dolby Vision 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду;

Запись видео в формате 720p Dolby Vision со скоростью 30 кадров в секунду;

Кинематографический режим до 4K HDR со скоростью 30 кадров в секунду;

Режим "Экшн" до 2,8 К при 60 кадрах в секунду;

Макросъемка видео, включая замедленную съемку и покадровую съемку;

Поддержка замедленного воспроизведения видео в разрешении 1080p со скоростью 120 или 240 кадров в секунду;

Запись пространственного видео с разрешением 1080p при 30 кадрах в секунду;

Покадровое видео со стабилизацией;

Покадровая съемка в ночном режиме;

Быстрая съемка видео до 4K со скоростью 60 кадров в секунду в формате Dolby Vision;

Оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора для видео (Fusion);

Цифровое увеличение до 6 раз;

Масштабирование звука;

True Tone flash;

Стабилизация кинематографического видео (4K, 1080p и 720p);

Видео с непрерывной автофокусировкой;

Фотоснимки с разрешением 8 мегапикселей во время записи видео в формате 4K;

Масштабирование при воспроизведении;

Записанные видеоформаты: HEVC и H.264;

Пространственная запись звука и стереофонии;

Снижение уровня шума от ветра;

Функция Audio Mix







































Запись видео в формате 4K Dolby Vision со скоростью 24 кадра в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду, 60 кадров в секунду, 100 кадров в секунду (Fusion) или 120 кадров в секунду (Fusion);

Запись видео в формате Dolby Vision 1080p со скоростью 25, 30, 60 или 120 кадров в секунду (Fusion);

Запись видео в формате 720p Dolby Vision со скоростью 30 кадров в секунду;

Кинематографический режим до 4K HDR со скоростью 30 кадров в секунду;

Режим "Экшн" до 2,8 К при 60 кадрах в секунду;

Запись пространственного видео с разрешением 1080p при 30 кадрах в секунду;

Запись видео до 4K со скоростью 120 кадров в секунду на внешний накопитель;

Запись видео в журнал;

Система цветового кодирования Academy;

Макросъемка видео, включая замедленную съемку и покадровую съемку;

Поддержка замедленного воспроизведения видео с разрешением 1080p до 240 кадров в секунду и 4K Dolby Vision со скоростью до 120 кадров в секунду (Fusion);

Покадровое видео со стабилизацией;

Покадровая съемка в ночном режиме;

Быстрая съемка видео до 4K со скоростью 60 кадров в секунду в формате Dolby Vision;

Оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора второго поколения для видео (Fusion);

Оптическая стабилизация изображения с и автофокусировка со сдвигом сенсора для видео (телеобъектив);

Цифровое увеличение до 25 раз;

Масштабирование звука;

Вспышка True Tone flash;

Стабилизация кинематографического видео (4K, 1080p и 720p);

Видео с непрерывной автофокусировкой;

Фотоснимки с разрешением 8 Мп во время записи видео в формате 4K;

Масштабирование при воспроизведении;

Записанные видеоформаты: HEVC, H.264 и ProRes;

Пространственная аудио- и стереозапись;

Четыре микрофона студийного качества;

Снижение уровня шума от ветра;

Функция Audio Mix

Фронтальная камера Камера 12 МП с диафрагмой

ƒ/1.9;

Автофокусировка с помощью технологии Focus Pixels;

Вспышка "Retina Flash";

Photonic Engine;

Deep Fusion;

Smart HDR 5;

Портреты нового поколения с регулировкой фокуса и глубины;

Портретное освещение с шестью эффектами;

Animoji и Memoji;

Ночной режим;

Фотографические стили последнего поколения;

Широкая цветопередача для фотографий и "Live Photo";

Коррекция объектива;

Автоматическая стабилизация изображения;

Режим серийной съемки;

Запись видео в формате 4K Dolby Vision со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду;

Запись видео в формате Dolby Vision 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду;

Кинематографический режим до 4K Dolby Vision со скоростью 30 кадров в секунду;

Поддержка замедленного воспроизведения видео с разрешением 1080p при 120 кадрах в секунду;

Time‑lapse видео со стабилизацией;

Time‑lapse видео в ночном режиме;

QuickTake съемка видео до 4K со скоростью 60 кадров в секунду в формате Dolby Vision;

Стабилизация кинематографического видео (4K, 1080p и 720p);

Пространственная запись звука и стереофонии

















Камера 12 Мп с диафрагмой

ƒ/1.9;

Автофокусировка с помощью технологии Focus Pixels;

Вспышка "Retina Flash";

Photonic Engine;

Deep Fusion;

Smart HDR 5;

Портреты нового поколения с регулировкой фокуса и глубины;

Портретное освещение с шестью эффектами;

Animoji и Memoji;

Ночной режим;

Фотографические стили последнего поколения;

Apple ProRaw;

Широкая цветопередача для фотографий и "Live Photo";

Коррекция объектива;

Автоматическая стабилизация изображения;

Режим серийной съемки;

Запись видео в формате 4K Dolby Vision со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду;

Запись видео в формате Dolby Vision 1080p со скоростью 25, 30 или 60 кадров в секунду;

Кинематографический режим до 4K Dolby Vision со скоростью 30 кадров в секунду;

Запись видео в формате ProRes до 4K со скоростью 60 кадров в секунду на внешний накопитель;

Запись видео в журнал;

Система цветового кодирования Academy;

Поддержка замедленного воспроизведения видео с разрешением 1080p при 120 кадрах в секунду;

Time‑lapse видео со стабилизацией;

Time‑lapse видео в ночном режиме;

QuickTake съемка видео до 4K со скоростью 60 кадров в секунду в формате Dolby Vision;

Стабилизация кинематографического видео (4K, 1080p и 720p);

Пространственная запись звука и стереофонии



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