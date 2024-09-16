Во время презентации iPhone 16 и iPhone 16 Pro компания Apple уделила особое внимание функциям «Apple Intelligence». Однако есть и другие важные изменения, касающиеся камеры. Многие новые функции доступны на всех четырёх моделях линейки iPhone 16. Давайте рассмотрим их подробнее.
Содержание статьи
- Кнопка управления камерой
- Камера «Fusion», 48 Мп (все модели линейки iPhone 16)
- Сверхширокоугольный объектив, 48 Мп (только для Pro-версий)
- Пространственные фото и видео (все модели линейки iPhone 16)
- 4K видео 120fps (только для Pro-версий)
- Микрофоны студийного качества (только для Pro-версий)
- Микширование звука (все модели линейки iPhone 16)
- Сравнение технических характеристик камер iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 16 Pro / 16 Pro Max (Таблица)
Кнопка управления камерой
Одной из самых значимых новых функций камеры стала кнопка управления камерой, которая доступна на всех четырех моделях линейки iPhone 16. Это долгожданное новшество, которое упрощает процесс съёмки.
Кнопка управления камерой утоплена в правую грань iPhone под «Боковой кнопкой».
Одиночное сильное нажатие кнопки управления откроет приложение «Камера». Сильное нажатие кнопки в открытом приложении «Камера» приведет к созданию снимка, а нажатие и удержание кнопки запустит съемку видео.
Функция лёгкого нажатия в открытом приложении «Камера» запустит дополнительное меню зума. Теперь можно увеличивать и уменьшать масштаб простым движением пальца влево или вправо по поверхности кнопки. Это гораздо быстрее и легче, чем касаться или перетаскивать элементы управления зумом на экране iPhone. Для видео это может стать настоящим прорывом.
Кроме того, двойное лёгкое нажатие позволяет выбирать другие элементы управления, такие как диафрагма для изменения глубины резкости, настройка экспозиции для осветления или затемнения кадра, а также стили фото, которые позволяют предварительно просматривать фильтры во время съёмки.
Камера «Fusion», 48 Мп (все модели линейки iPhone 16)
Все смартфоны 2024 года оснащены новой основной 48-мегапиксельной камерой под названием «Fusion». Главная особенность этой камеры состоит в том, что она сочетает в себе сразу две камеры — 48 Мп и 12-мегапиксельный телеобъектив.
Технические характеристики камеры Fusion в iPhone 16 и iPhone 16 Plus
- фокусное расстояние: 26 мм;
- диафрагма: ƒ/1.6;
- оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора: да
- 100% фокусировка пикселей: да
- поддержка фотографий сверхвысокого разрешения: 24 и 48 Мп;
- поддержка 12-мегапиксельной 2×-телеобъективной съемки: фокусное расстояние 52 мм, диафрагма ƒ / 1.6, оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора.
Технические характеристики камеры Fusion в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max
- фокусное расстояние: 24 мм;
- диафрагма: ƒ/1.78;
- оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора: да, второго поколения;
- 100% фокусировка пикселей: да
- поддержка фотографий сверхвысокого разрешения: 24 и 48 Мп;
- поддержка 12-мегапиксельной 2×-телеобъективной съемки: фокусное расстояние 48 мм, диафрагма ƒ / 1.78, оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора второго поколения.
Хотя ни в одной из моделей нет физического 2×-телеобъектива, система Fusion позволяет обрезать изображение 1× и получать 24-мегапиксельные фото с 2-кратным увеличением.
iPhone делает несколько 48 Мп снимков и объединяет их в одно 24 Мп изображение, используя детали из некоторых кадров, тени из других, блики из третьих, чтобы получить наилучший возможный снимок. И поскольку всё начинается с 48 Мп сенсора, вы не жертвуете разрешением при обрезке по сравнению с использованием 12 Мп сенсора.
При отработке оптической стабилизации для определения движения телефона используется гироскоп, но для оптической компенсации перемещается датчик, а не объективы. Технология Sensor Shift, в отличие от технологии оптической стабилизации изображения (OIS), оптимизирует эффект динамической съёмки за счёт смещения датчика.
Сверхширокоугольный объектив, 48 Мп (только для Pro-версий)
Эта функция эксклюзивна для двух моделей Pro и предоставляет то же разрешение для сверхширокоугольной камеры, что и для основной камеры. Поскольку именно эта камера используется как для широкоугольных, так и для макроснимков, это должно привести к значительно улучшенному качеству.
К сожалению, диафрагма объектива всё ещё составляет f/2.2, а не f/1.78, как у основной линзы. Хотя это может не казаться значительной разницей, на деле она заметна при съёмке в темноте.
Пространственные фото и видео (все модели линейки iPhone 16)
Все четыре модели теперь могут делать пространственные фото и видео. Хотя владельцев Vision Pro пока что немного, в будущем мы, вероятно, увидим более доступные гарнитуры Apple Vision. Если вы снимаете действительно важные моменты — такие как свадьба, важные моменты своих детей и так далее — вам может быть интересно подумать на будущее, добавив несколько пространственных кадров.
Кроме того, Vision Pro не является единственным устройством, способным воспроизводить пространственное видео. Очки Viture One XR, которые стоят всего 439 долларов, также позволяют это делать.
4K видео 120fps (только для Pro-версий)
Обе модели Pro поддерживают съёмку Dolby Vision 4K видео с частотой кадров 120 в секунду. Благодаря этому замедленное видео будет выглядеть ещё более эффектно.
Микрофоны студийного качества (только для Pro-версий)
Иногда Apple использует такие общие термины, как «микрофоны студийного качества». Если вы использовали встроенные микрофоны на Apple Silicon MacBook Pro, то понимаете, насколько хорошее качество у микрофонов Apple. Конечно, пока они не достигли уровня настоящих студийных микрофонов, но мы надеемся, что они будут такими же качественными, как и те, что используются на Mac.
Функция Audio Mix (все модели линейки iPhone 16)
Apple также анонсировала новую функцию звукового микширования — Audio Mix, которая позволяет iPhone настраивать звучание голоса после съемки. Пользователю предлагается возможность выбрать один из трёх режимов звучания голоса:
- «В кадре». При использовании этого режима на записи будут слышны только голоса людей, которые находятся перед камерой.
- «Студия». Этот режим позволяет создать звучание подобно записи, созданной в профессиональной студии с шумопоглощающими стенами.
- «Кинематографический». Голоса на записи будут сведены к передней части экрана, как в кино.
Сравнение технических характеристик камер iPhone 16 / 16 Plus и iPhone 16 Pro / 16 Pro Max (Таблица)
iPhone 16 / 16 Plus
iPhone 16 Pro / 16 Pro Max
Камеры
Основная камера:
Основная камера: 48MP Fusion: 24 мм, диафрагма ƒ / 1.78, оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора второго поколения, 100% фокусировка пикселей, поддержка фотографий сверхвысокого разрешения (24 МП и 48 Мп)
Видеозапись
Запись видео в формате 4K Dolby Vision со скоростью 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду;
Запись видео в формате 4K Dolby Vision со скоростью 24 кадра в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду, 60 кадров в секунду, 100 кадров в секунду (Fusion) или 120 кадров в секунду (Fusion);
Фронтальная камера
Камера 12 МП с диафрагмой
Камера 12 Мп с диафрагмой
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