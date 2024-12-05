USB-микрофон UGREEN CM769: обзор и опыт использования

В эпоху стриминга, онлайн-конференций и подкастов качественный микрофон стал неотъемлемой частью домашнего оборудования. UGREEN, хорошо известный своим подходом к созданию надежной и качественной техники, предлагает решение для пользователей, ценящих комфорт и высокое качество звука, — конденсаторный микрофон UGREEN CM769. В этом обзоре мы рассмотрим, чем выделяется эта модель, и почему она станет удачным выбором.
Компания UGREEN зарекомендовала себя как производитель, выпускающий качественную электронику с продуманным дизайном и функционалом. Их продукция неоднократно получала высокие оценки за надежность и соответствие современным требованиям. CM769 — это USB-микрофон, созданный с учетом всех потребностей пользователей, от начинающих стримеров до опытных подкастеров.
Содержание статьи
Комплектация
Микрофон UGREEN CM769 поставляется в плотной картонной коробке с минималистичным дизайном. На упаковке указаны ключевые особенности устройства, а также его внешний вид.
Комплектация:
- Микрофон UGREEN CM769;
- USB-C / USB-A кабель для подключения;
- Руководство пользователя, доступное на нескольких языках, включая русский.
Все элементы упакованы аккуратно и надежно, что исключает повреждения при транспортировке. Комплектация не включает настольный кронштейн, однако его можно приобрести отдельно.
Дизайн и конструкция
Микрофон сочетает в себе стильный внешний вид и функциональность. Его размеры компактны, что делает его удобным для размещения на рабочем столе:
Размер микрофона — 138,5 мм × 53,13 мм;
С подставкой — 185 мм × 93 мм.
Ключевые особенности конструкции
Металлическая основа подставки. Обеспечивает устойчивость устройства и минимизирует вибрации, которые могут возникнуть при касаниях стола.
Противоскользящие накладки. Расположены на нижней части подставки и предотвращают скольжение, что делает использование более комфортным.
Съемная подставка. Микрофон можно использовать как в стандартном настольном варианте, так и с кронштейном (продается отдельно) для более гибкого позиционирования (резьба 3/8 дюйма).
Регулируемый угол наклона. Микрофон можно наклонять в диапазоне 180°, что удобно для настройки оптимального положения.
Корпус устройства выполнен из прочного пластика с матовым покрытием, которое приятно на ощупь и придает устройству современный вид. RGB-подсветка добавляет визуальной привлекательности, создавая уютную атмосферу в рабочем пространстве.
Функционал и управление
UGREEN CM769 предлагает ряд удобных решений, которые делают его использование интуитивно понятным:
- Сенсорная кнопка отключения, размещенная сверху, позволяет быстро заглушить микрофон одним касанием;
- Type-C для подключения к устройствам;
- 3,5 мм выход для наушников, что дает возможность мониторить звук в реальном времени;
- RGB-подсветка. Микрофон оснащен семью режимами подсветки, что позволяет настроить внешний вид устройства под свои предпочтения.
- Управление режимами подсветки осуществляется через колесико в нижней части микрофона.
На передней части устройства расположены:
- Центральная кнопка переключения режимов (микрофон/наушники/подсветка);
- Индикаторы состояния, которые показывают активный режим;
- Регулятор громкости, также отвечающий за настройку подсветки.
Эти элементы управления интуитивны и не требуют длительного изучения, что особенно удобно для новичков.
Качество звука
Качество записи — один из главных критериев выбора микрофона. CM769 — конденсаторный микрофон, оснащенный кардиоидной диаграммой направленности, которая обеспечивает захват звука с фронтальной стороны устройства, минимизируя посторонние шумы. Это делает микрофон отличным выбором для записей подкастов, стриминга и общения в онлайн-конференциях.
Технические характеристики:
- Диапазон частот: 100 Гц – 15 кГц;
- Частота дискретизации звука: 96 кГц (24 Бит)
- Чувствительность: -34±3 дБ;
- Направленность: Кардиоида
- Отношение сигнал/шум: >95 дБ;
- Максимальный уровень звукового давления (SPL): 94 дБ.
Эти параметры подтверждают, что микрофон способен передавать звук с высокой точностью и минимальными искажениями.
И хотя производитель указывает наличие технологии шумоподавления, признаюсь, мы не смогли разобраться в ее работе.
Микрофон легко подключается к устройствам через USB-C. Его универсальная совместимость охватывает:
- Компьютеры на базе Windows и macOS;
- Мобильные устройства, включая iPhone, iPad, Xiaomi, Samsung и другие модели с Type-C.
Процесс подключения занимает минимум времени и не требует установки дополнительных драйверов.
Пример записанного звука на микрофон UGREEN CM769
В качестве теста мы использовали этот микрофон для съемки очередного видео для нашего YouTube-канала. Ознакомиться с ним вы можете ниже:
Преимущества и недостатки
Преимущества:
- Простота подключения и настройки;
- Высокое качество записи звука;
- Удобное управление режимами;
- Стильный дизайн с RGB-подсветкой.
Недостатки:
- Отсутствие кронштейна в комплекте.
Для кого подойдет UGREEN CM769?
Этот микрофон станет отличным выбором для всех, кто ищет качественное и удобное решение для домашнего использования:
- Стримеры и подкастеры оценят его звук и функциональность;
- Пользователи, работающие из дома, отметят чистоту звука во время видеоконференций;
- Геймеры найдут в нем отличного помощника для общения во время сетевых игр.
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