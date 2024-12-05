USB-микрофон UGREEN CM769: обзор и опыт использования

В эпоху стриминга, онлайн-конференций и подкастов качественный микрофон стал неотъемлемой частью домашнего оборудования. UGREEN, хорошо известный своим подходом к созданию надежной и качественной техники, предлагает решение для пользователей, ценящих комфорт и высокое качество звука, — конденсаторный микрофон UGREEN CM769. В этом обзоре мы рассмотрим, чем выделяется эта модель, и почему она станет удачным выбором.

Компания UGREEN зарекомендовала себя как производитель, выпускающий качественную электронику с продуманным дизайном и функционалом. Их продукция неоднократно получала высокие оценки за надежность и соответствие современным требованиям. CM769 — это USB-микрофон, созданный с учетом всех потребностей пользователей, от начинающих стримеров до опытных подкастеров.

Содержание статьи

Комплектация

Микрофон UGREEN CM769 поставляется в плотной картонной коробке с минималистичным дизайном. На упаковке указаны ключевые особенности устройства, а также его внешний вид.

Комплектация:

Микрофон UGREEN CM769;

USB-C / USB-A кабель для подключения;

Руководство пользователя, доступное на нескольких языках, включая русский.

Все элементы упакованы аккуратно и надежно, что исключает повреждения при транспортировке. Комплектация не включает настольный кронштейн, однако его можно приобрести отдельно.

Купить микрофон UGREEN CM769

Дизайн и конструкция

Микрофон сочетает в себе стильный внешний вид и функциональность. Его размеры компактны, что делает его удобным для размещения на рабочем столе:

Размер микрофона — 138,5 мм × 53,13 мм;

С подставкой — 185 мм × 93 мм.

Ключевые особенности конструкции

Металлическая основа подставки. Обеспечивает устойчивость устройства и минимизирует вибрации, которые могут возникнуть при касаниях стола.

Противоскользящие накладки. Расположены на нижней части подставки и предотвращают скольжение, что делает использование более комфортным.

Съемная подставка. Микрофон можно использовать как в стандартном настольном варианте, так и с кронштейном (продается отдельно) для более гибкого позиционирования (резьба 3/8 дюйма).

Регулируемый угол наклона. Микрофон можно наклонять в диапазоне 180°, что удобно для настройки оптимального положения.

Корпус устройства выполнен из прочного пластика с матовым покрытием, которое приятно на ощупь и придает устройству современный вид. RGB-подсветка добавляет визуальной привлекательности, создавая уютную атмосферу в рабочем пространстве.

Функционал и управление

UGREEN CM769 предлагает ряд удобных решений, которые делают его использование интуитивно понятным:

Сенсорная кнопка отключения, размещенная сверху, позволяет быстро заглушить микрофон одним касанием;

Type-C для подключения к устройствам;

3,5 мм выход для наушников, что дает возможность мониторить звук в реальном времени;

RGB-подсветка. Микрофон оснащен семью режимами подсветки, что позволяет настроить внешний вид устройства под свои предпочтения.

Управление режимами подсветки осуществляется через колесико в нижней части микрофона.

На передней части устройства расположены:

Центральная кнопка переключения режимов (микрофон/наушники/подсветка);

Индикаторы состояния, которые показывают активный режим;

Регулятор громкости, также отвечающий за настройку подсветки.

Эти элементы управления интуитивны и не требуют длительного изучения, что особенно удобно для новичков.

Качество звука

Качество записи — один из главных критериев выбора микрофона. CM769 — конденсаторный микрофон, оснащенный кардиоидной диаграммой направленности, которая обеспечивает захват звука с фронтальной стороны устройства, минимизируя посторонние шумы. Это делает микрофон отличным выбором для записей подкастов, стриминга и общения в онлайн-конференциях.

Технические характеристики:

Диапазон частот: 100 Гц – 15 кГц;

Частота дискретизации звука: 96 кГц (24 Бит)

Чувствительность: -34±3 дБ;

Направленность: Кардиоида

Отношение сигнал/шум: >95 дБ;

Максимальный уровень звукового давления (SPL): 94 дБ.

Эти параметры подтверждают, что микрофон способен передавать звук с высокой точностью и минимальными искажениями.

И хотя производитель указывает наличие технологии шумоподавления, признаюсь, мы не смогли разобраться в ее работе.

Микрофон легко подключается к устройствам через USB-C. Его универсальная совместимость охватывает:

Компьютеры на базе Windows и macOS;

Мобильные устройства, включая iPhone, iPad, Xiaomi, Samsung и другие модели с Type-C.

Процесс подключения занимает минимум времени и не требует установки дополнительных драйверов.

Пример записанного звука на микрофон UGREEN CM769

В качестве теста мы использовали этот микрофон для съемки очередного видео для нашего YouTube-канала. Ознакомиться с ним вы можете ниже:

Преимущества и недостатки

Преимущества:

Простота подключения и настройки;

Высокое качество записи звука;

Удобное управление режимами;

Стильный дизайн с RGB-подсветкой.

Недостатки:

Отсутствие кронштейна в комплекте.

Для кого подойдет UGREEN CM769?

Этот микрофон станет отличным выбором для всех, кто ищет качественное и удобное решение для домашнего использования:

Стримеры и подкастеры оценят его звук и функциональность;

Пользователи, работающие из дома, отметят чистоту звука во время видеоконференций;

Геймеры найдут в нем отличного помощника для общения во время сетевых игр.

Купить микрофон UGREEN CM769

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Алексей Дулуб Страстный исследователь мира технологий, увлеченный изучением новейших гаджетов и научных достижений. Очень люблю делиться знаниями и интересной информацией через свои статьи. Гейминг и техноблогинг — это те две вещи, которым посвящаю каждую свободную минуту Задать вопрос