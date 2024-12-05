USB-микрофон UGREEN CM769 для стримеров и подкастеров: обзор и опыт использования

05 декабря 2024 |

В эпоху стриминга, онлайн-конференций и подкастов качественный микрофон стал неотъемлемой частью домашнего оборудования. UGREEN, хорошо известный своим подходом к созданию надежной и качественной техники, предлагает решение для пользователей, ценящих комфорт и высокое качество звука, — конденсаторный микрофон UGREEN CM769. В этом обзоре мы рассмотрим, чем выделяется эта модель, и почему она станет удачным выбором.

USB-микрофон UGREEN CM769: обзор и опыт использования

Обзор беспроводной зарядки UGREEN 2-in-1 Qi2 Magnetic Foldable Charging Station.

Компания UGREEN зарекомендовала себя как производитель, выпускающий качественную электронику с продуманным дизайном и функционалом. Их продукция неоднократно получала высокие оценки за надежность и соответствие современным требованиям. CM769 — это USB-микрофон, созданный с учетом всех потребностей пользователей, от начинающих стримеров до опытных подкастеров.

 

Содержание статьи

  1. Комплектация
  2. Дизайн и конструкция
  3. Функционал и управление
  4. Качество звука
  5. Пример записанного звука на микрофон UGREEN CM769
  6. Преимущества и недостатки
  7. Для кого подойдет UGREEN CM769?

 

Комплектация

Комплектация USB-микрофона UGREEN CM769

Микрофон UGREEN CM769 поставляется в плотной картонной коробке с минималистичным дизайном. На упаковке указаны ключевые особенности устройства, а также его внешний вид.

Комплектация:

  • Микрофон UGREEN CM769;
  • USB-C / USB-A кабель для подключения;
  • Руководство пользователя, доступное на нескольких языках, включая русский.

Все элементы упакованы аккуратно и надежно, что исключает повреждения при транспортировке. Комплектация не включает настольный кронштейн, однако его можно приобрести отдельно.

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Дизайн и конструкция

USB-микрофон UGREEN CM769: обзор и опыт использования

Микрофон сочетает в себе стильный внешний вид и функциональность. Его размеры компактны, что делает его удобным для размещения на рабочем столе:

Размер микрофона — 138,5 мм × 53,13 мм;
С подставкой — 185 мм × 93 мм.

 

Ключевые особенности конструкции

Металлическая основа подставки. Обеспечивает устойчивость устройства и минимизирует вибрации, которые могут возникнуть при касаниях стола.
Противоскользящие накладки. Расположены на нижней части подставки и предотвращают скольжение, что делает использование более комфортным.
Съемная подставка. Микрофон можно использовать как в стандартном настольном варианте, так и с кронштейном (продается отдельно) для более гибкого позиционирования (резьба 3/8 дюйма).
Регулируемый угол наклона. Микрофон можно наклонять в диапазоне 180°, что удобно для настройки оптимального положения.

USB-микрофон UGREEN CM769: обзор и опыт использования

Корпус устройства выполнен из прочного пластика с матовым покрытием, которое приятно на ощупь и придает устройству современный вид. RGB-подсветка добавляет визуальной привлекательности, создавая уютную атмосферу в рабочем пространстве.

USB-микрофон UGREEN CM769: обзор и опыт использования

UGREEN Nexode Power Bank 12 000 мАч 100 Вт: мощный внешний аккумулятор с дисплеем.

 

Функционал и управление

UGREEN CM769 предлагает ряд удобных решений, которые делают его использование интуитивно понятным:

  • Сенсорная кнопка отключения, размещенная сверху, позволяет быстро заглушить микрофон одним касанием;
  • Type-C для подключения к устройствам;
  • 3,5 мм выход для наушников, что дает возможность мониторить звук в реальном времени;
  • RGB-подсветка. Микрофон оснащен семью режимами подсветки, что позволяет настроить внешний вид устройства под свои предпочтения.
  • Управление режимами подсветки осуществляется через колесико в нижней части микрофона.

USB-микрофон UGREEN CM769: интерфейсы и кнопки

 

На передней части устройства расположены:

  • Центральная кнопка переключения режимов (микрофон/наушники/подсветка);
  • Индикаторы состояния, которые показывают активный режим;
  • Регулятор громкости, также отвечающий за настройку подсветки.

Эти элементы управления интуитивны и не требуют длительного изучения, что особенно удобно для новичков.

Обзор USB-C-хаба UGREEN Uno 6-в-1.

 

Качество звука

Качество записи — один из главных критериев выбора микрофона. CM769 — конденсаторный микрофон, оснащенный кардиоидной диаграммой направленности, которая обеспечивает захват звука с фронтальной стороны устройства, минимизируя посторонние шумы. Это делает микрофон отличным выбором для записей подкастов, стриминга и общения в онлайн-конференциях.

USB-микрофон UGREEN CM769 кардиоидной направленности

 

Технические характеристики:

  • Диапазон частот: 100 Гц – 15 кГц;
  • Частота дискретизации звука: 96 кГц (24 Бит)
  • Чувствительность: -34±3 дБ;
  • Направленность: Кардиоида
  • Отношение сигнал/шум: >95 дБ;
  • Максимальный уровень звукового давления (SPL): 94 дБ.

Эти параметры подтверждают, что микрофон способен передавать звук с высокой точностью и минимальными искажениями.

И хотя производитель указывает наличие технологии шумоподавления, признаюсь, мы не смогли разобраться в ее работе.

Микрофон легко подключается к устройствам через USB-C. Его универсальная совместимость охватывает:

  • Компьютеры на базе Windows и macOS;
  • Мобильные устройства, включая iPhone, iPad, Xiaomi, Samsung и другие модели с Type-C.

Процесс подключения занимает минимум времени и не требует установки дополнительных драйверов.

USB-микрофон UGREEN CM769: обзор и опыт использования

 

Пример записанного звука на микрофон UGREEN CM769

В качестве теста мы использовали этот микрофон для съемки очередного видео для нашего YouTube-канала. Ознакомиться с ним вы можете ниже:

Обзор зарядного устройства Ugreen Nexode 4-Port GaN Fast Charger 65W.

 

Преимущества и недостатки

Преимущества:

  • Простота подключения и настройки;
  • Высокое качество записи звука;
  • Удобное управление режимами;
  • Стильный дизайн с RGB-подсветкой.

 

Недостатки:

  • Отсутствие кронштейна в комплекте.

Обзор Ugreen Nexode Robot 65W GaN: мощная универсальная зарядка с уникальным дизайном.

 

Для кого подойдет UGREEN CM769?

USB-микрофон UGREEN CM769: обзор и опыт использования

Этот микрофон станет отличным выбором для всех, кто ищет качественное и удобное решение для домашнего использования:

  • Стримеры и подкастеры оценят его звук и функциональность;
  • Пользователи, работающие из дома, отметят чистоту звука во время видеоконференций;
  • Геймеры найдут в нем отличного помощника для общения во время сетевых игр.

Купить микрофон UGREEN CM769

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Алексей Дулуб
Алексей Дулуб
Страстный исследователь мира технологий, увлеченный изучением новейших гаджетов и научных достижений. Очень люблю делиться знаниями и интересной информацией через свои статьи. Гейминг и техноблогинг — это те две вещи, которым посвящаю каждую свободную минуту
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