Telegram уже давно перестал быть просто мессенджером — это целая экосистема, где люди не только общаются, но и проводят значительную часть своего дня. Платформа предлагает множество возможностей: от авторских каналов с уникальными материалами до встроенных веб-приложений и чата с самим собой «Избранное», который можно использовать как персональное облачное хранилище. Кроме того, в «телеге» имеется очень удобная возможность поделиться своим местоположением с iPhone, в том числе динамическим. В некоторых сценариях, эта функция работает гораздо удобнее, чем стандартное приложение «Локатор». В этой статье я расскажу, как это работает.

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В каких случаях может пригодиться делиться геопозицией в Telegram?

Вот несколько типичных ситуаций, в которых расшаривание геопозиции в Telegram может оказаться полезным:

1. Встреча с близкими или друзьями в незнакомом месте

Если вы договорились встретиться в людном месте, таком как парк, торговый центр или оживленная пешеходная улица, порой бывает трудно объяснить словами, где именно находитесь. Отправка геолокации поможет вашим близким или друзьям быстро вас найти.

2. Экстренные ситуации

Если вам срочно требуется помощь — например, если вы заблудились, попали в ДТП или плохо себя чувствуете — отправка точного местоположения близким или спасателям ускорит их реагирование.

3. Доставка или передача вещей

Если кто-то должен передать вам документы, еду или посылку, но в данный момент вы находитесь не дома, отправка геолокации поможет курьеру быстро вас найти.

4. Координация на работе

Если вы работаете в полевых условиях, на стройке или в логистике, отправка геолокации коллегам поможет скоординировать действия без долгих объяснений.

5. Отслеживание местоположения детей или пожилых людей

Вы можете попросить ребенка или пожилого человека отправить свое местоположение, если он задерживается или потерялся. Это удобнее, чем звонить с расспросами вроде «Ты где?».

Примечание. Если же ваш ребенок или пожилой человек пользуется iPhone, то эта функция отлично реализована в стандартном приложении «Локатор».

6. Отслеживание перемещений в реальном времени

Если вы идете на встречу пешком или едете на машине, вы можете включить «живую геолокацию» на определенное время (на несколько минут или часов), чтобы ваш собеседник видел ваш маршрут и понимал, когда вас ждать.

Как скинуть геолокацию в Телеграм вашего текущего местоположения или любой другой точки на карте?

Чтобы во время обсуждения встречи не выходить из чата Telegram, не открывать Яндекс Карты, не искать и не копировать ссылку на нужное место, вы можете отправить вашему собеседнику ваше текущее местоположение или любую точку на карте, не покидая мессенджер. Для этого:

1. Откройте приложение «Настройки» на iPhone и перейдите по пути: «Приложения» → «Telegram» → «Геопозиция» и убедитесь, что галочка установлена напротив пункта «При использовании приложения». Кроме того, для увеличения точности поиска местоположения, установите переключатель «Точная геопозиция» в положение «Включено».

2. Откройте приложение «Телеграм» и выберите чат с нужным собеседником.

3. Нажмите значок с изображением скрепки слева от поля ввода сообщения.

4. Выберите вкладку «Геопозиция».

5. Нажмите «Отправить геопозицию», если вам необходимо поделиться с собеседником вашим текущим местоположением.

В случае, если вам нужно выбрать другую точку на карте, раскройте окно с картой на весь экран и переместите маркер в нужное место.

Нажмите кнопку «Места поблизости», если необходимо отобразить популярные локации выбранной местности.

6. В чат с собеседником будет отправлено сообщение с картой, на которой будет отображаться указанное местоположение.

Как проложить маршрут к полученной геолокации в Телеграм через Яндекс.карты или Google карты?

При раскрытии полученного сообщения с картой вашему собеседнику будет предложено построить пеший или автомобильный маршрут до указанного местоположения.

При выборе способа передвижения появится меню с выбором приложений, с помощью которых можно построить маршрут до необходимого места.

Например, это могут быть стандартные карты от Apple или же приложение Яндекс.Карты или Google Карты. Для того чтобы приложения появились в списке, они должны быть установлены на iPhone.

Трансляция геопозиции в Телеграм в реальном времени: как включить?

Кроме того инструмент «Геолокация» в Telegram позволяет транслировать вашу геопозицию в реальном времени. Эта функция поможет выручить в самых разных ситуациях. Несколько примеров:

вы идете пешком через незнакомый район к друзьям, и они видят ваш маршрут в реальном времени, не засыпая вас сообщениями «ты где?»;

вы отправили ребенка в первый раз одного в школу, и теперь можете наблюдать его передвижение, не тревожа звонками;

курьер с вашей посылкой задерживается – просто попросите его включить трансляцию, и вы точно будете знать, когда встречать;

в путешествии, когда группа растянулась по маршруту, эта функция поможет всем держаться вместе.

Вот как включить трансляцию геопозиции в Телеграм:

1. Запустите приложение «Настройки» на iPhone и перейдите по пути: «Приложения» → «Telegram» → «Геопозиция» и убедитесь, что галочка установлена напротив пункта «Всегда». Кроме того, для увеличения точности поиска местоположения, установите переключатель «Точная геопозиция» в положение «Включено».

2. Откройте приложение «Телеграм» и выберите чат с нужным собеседником.

3. Коснитесь значка с изображением скрепки слева от поля ввода сообщения.

4. Выберите вкладку «Геопозиция».

5. Нажмите «Транслировать геопозицию».

6. Выберите период времени, на время которого ваша геопозиция будет видна собеседнику: «На 15 минут», «На 1 час», «На 8 часов», «Пока не отключу».

Оставшееся время действия трансляции будет указано в отправленном сообщении с картой.

Как продлить или остановить трансляцию геопозиции в Телеграм в реальном времени?

Если вам необходимо добавить время трансляции геопозиции или остановить ее, выполните следующие шаги:

1. Откройте чат в Telegram, в котором ведется трансляция геопозиции.

2. Коснитесь сообщения с картой.

3. Для того чтобы продлить время трансляции геопозиции, нажмите «Трансляция геопозиции» и выберите необходимое значение.

4. Чтобы остановить трансляцию, выберите пункт «Остановить трансляцию».

Часто задаваемые вопросы

Можно ли свернуть приложение Telegram во время трансляции геопозиции в реальном времени? Да, вовсе необязательно, чтобы приложение Telegram отображало чат собеседника, которому вы транслируете геопозицию в Telegram. Эта функция работает даже при свернутом приложении. Будет ли работать передача и трансляция геопозиции, если у моего собеседника устройство с Android? Да, будет. Это кроссплатформенная функция, которая работает в любой операционной системе с установленным приложением Telegram.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто