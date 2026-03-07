Почему Айфоны подорожали в России и Беларуси и причем тут Дубай

Последние три года россияне и белорусы привыкли жить без официальных продаж Apple — и, надо признать, справлялись неплохо. Параллельный импорт заработал как часы, продавцы наладили стабильные каналы поставок, а iPhone можно было заказать на маркетплейсах с доставкой за пару дней.

Да, без Apple Pay, да, без некоторых сервисов (к счастью, в Беларуси многое по-прежнему работает) — но сами устройства были доступны и по более-менее вменяемым ценам. Так продолжалось до начала марта 2026 года, когда все посыпалось — и виноват в этом Дубай. Вернее, то, что происходит вокруг него.

Дубай — главные ворота для Apple в Россию и Беларусь

Чтобы понять масштаб проблемы, нужно знать одну цифру: по разным оценкам, до 75% всех iPhone и другой техники Apple, попадавших в Россию и Беларусь, шли через Объединенные Арабские Эмираты. Дубай стал главным перевалочным пунктом — и не случайно.

Во-первых, нейтральная юрисдикция: ОАЭ формально не присоединились к западным санкциям и не запрещали реэкспорт электроники. Во-вторых, мощнейшая логистическая инфраструктура — порт Джебель-Али и аэропорты Дубая перерабатывают миллионы тонн грузов ежегодно. В-третьих, в ОАЭ работают официальные Apple Store, где можно закупать товар в розницу или через дистрибьюторов без лишних вопросов. Айфоны из Дубая были в наличии повсюду — от крупных реселлеров до мелких продавцов на Ozon и Wildberries.

Именно через ОАЭ в Россию и Беларусь попадали и свежие модели iPhone сразу после глобального старта продаж, и более доступные прошлогодние версии. Схема работала стабильно три года. И вдруг сломалась.

Что произошло в марте 2026 года

В начале марта 2026 года на Ближнем Востоке резко обострилась военная ситуация. ОАЭ были вынуждены временно закрыть воздушное пространство. Ключевой порт Джебель-Али прекратил работу. Авиарейсы в зону конфликта и обратно — отменены. Apple временно закрыла свои розничные магазины в Дубае.

Для обычных людей это означает тысячи застрявших туристов. Для рынка техники в России и Беларуси — катастрофу.

Партии iPhone, которые были в пути или лежали на складах в ОАЭ, оказались заблокированы на неопределенный срок. Новые поставки из Китая и Гонконга через Дубай встали — самолеты не летают в зону конфликта, корабли не заходят в порт. Вся цепочка, которая работала как конвейер, остановилась разом.

Почему именно Айфоны пострадали сильнее всего

MacBook, iPad, Apple Watch — все это тоже подорожало и стало дефицитом. Но iPhone — самый массовый продукт Apple, тем более к 8 марта. Его покупают в десятки раз чаще, чем ноутбуки или планшеты. Оборот огромный, и когда канал поставок перекрывается, дефицит ощущается мгновенно.

Если MacBook можно подождать — рабочий ноутбук обычно не покупают спонтанно, — то с Айфонами ситуация другая. Долгожданный подарок, разбитый экран, утопленный телефон, украденный аппарат — людям нужна замена здесь и сейчас. А на полках пусто, и то, что осталось, продается с ощутимой наценкой.

На маркетплейсах уже заметна характерная картина: продавцы, работающие с дубайскими поставщиками, формально принимают заказы и обещают доставку в привычные сроки. Но по факту товар может ехать неделями или вообще быть отменен. Покупатели оставляют гневные отзывы, а продавцы разводят руками — они и сами не знают, когда откроется небо.

Альтернативные маршруты: дороже, дольше, сложнее

Мои источники среди белорусских оптовиков сообщают, реселлеры экстренно перестраивают логистику. Вместо Дубая пробуют гнать Айфоны через Европу, Турцию, Армению, Грузию, Казахстан, напрямую из Китая. Но ни один из этих каналов не способен спешно заменить ОАЭ. У всех этих маршрутов общие проблемы: увеличенные сроки доставки, дополнительные расходы на транспорт, страховку и таможню, а главное — невозможность быстро выйти на те же объемы, что шли через ОАЭ.

Что с ценами

По оценкам участников рынка, в ближайшие недели стоит ожидать роста цен на iPhone в России и Беларуси на 10-30%.

Уже сейчас продавцы работают с остатками. Популярные конфигурации последних Айфонов с «eSIM only», например — разлетаются первыми, и пополнения в ближайшее время не предвидится. Менее ходовые модели и цвета пока есть, но ассортимент тает на глазах.

Отдельная боль — новинки, которые были представлены Apple в начале марта: iPhone 17e, MacBook Neo, MacBook Air M5, iPad Air M4. Их появление в России и Беларуси может задержаться на недели, если не месяцы. Раньше свежие модели долетали из Дубая за считанные дни после мирового релиза. Теперь этот канал закрыт.

Что делать покупателям

Если вам нужен iPhone прямо сейчас — придется покупать из того, что есть в наличии, и это будет дорого. Такой ассортимент и цены будут, пока не наладятся новые каналы поставок. Внимательно проверяйте продавцов на маркетплейсах: если товар «едет из Дубая» — скорее всего, он застрял и приедет неизвестно когда.

Если покупка не срочная — имеет смысл подождать пару месяцев. Реселлеры перестроят логистику, альтернативные маршруты раскачаются, и цены должны хотя бы частично откатиться назад. Но вряд ли они вернутся к прежним значениям — даже когда ситуация стабилизируется, новые каналы будут дороже дубайского.

И самое главное — не паникуйте и не покупайте по завышенным ценам у перекупщиков, которые сейчас пытаются нажиться на ажиотаже. Айфоны никуда не денутся. Дефицит — временный.

Зависимость российского и белорусского рынка Apple от одного канала поставок — Дубая — оказалась критической уязвимостью. Три года все работало, и никто не задумывался о диверсификации. Теперь рынок расплачивается за эту беспечность дефицитом и ростом цен.

Ситуация на Ближнем Востоке — вещь непредсказуемая. Небо может открыться через неделю, а может — через полгода. И пока это не произойдет, покупка Айфона в России и Беларуси будет стоить дороже, занимать больше времени и требовать больше нервов, чем мы привыкли за последние годы.

