Если вы увидели на вашем iPhone надпись «SOS», это значит, что у него проблемы с подключением к сети. В этой статье мы расскажем, что на самом деле означают этот режим на iPhone.

SOS — это всем известный сигнал бедствия, передаваемый азбукой Морзе, который быстро и эффективно информирует о наличии серьезной и потенциально опасной для жизни проблемы. Хотя сам по себе на iPhone SOS не означает «Спасите наши души», его значение интуитивно понятно практически каждому.

Ваш iPhone или iPad также может отображать SOS в статус-баре. Это свидетельствует о его неспособности совершать звонки через вашего оператора мобильной связи.

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Что означает SOS на iPhone?

Если в статус-баре или Пункте управления iPhone вместо названия сотового оператора вы видите надпись SOS или «SOS Only» («Только SOS»), это означает, что ваше устройство не подключено к сотовому провайдеру. Это может произойти, например, если вы находитесь в зоне отключения выбранной вами телефонной сети, или возникла какая-либо проблема с подключением. Кроме того, такая надпись появится на iPhone без поддержки физических SIM-карт (eSIM only).

Надпись связана с функцией экстренного вызова SOS на iPhone. Хотя вы не сможете совершать обычные звонки, отправлять текстовые сообщения или использовать мобильный интернет, ваш iPhone все еще может связаться со службами экстренной помощи через доступного в этой местности оператора связи.

Почему на моем iPhone вместо «SOS» появляется надпись «Нет сети» или «Поиск»?

Во-первых, данная функция доступна владельцам iPhone лишь в США, Канаде и Австралии. Она находится на более низком уровне, чем экстренный вызов SOS через спутник. Второй доступен только в том случае, если отсутствует сигнал сотовой сети или Wi-Fi.

Во-вторых, если вы видите надписи «SOS» или «Только SOS», это означает, что вы всё ещё можете получать сигнал сотовой связи, но не от вашего оператора мобильной связи. Если же на экране написано «Нет сети» или «Поиск», это говорит о том, что в данный момент сотовые сети недоступны, и iPhone продолжает искать их, или функция «SOS» не поддерживается в этом регионе.

Могу ли я использовать спутниковую связь на iPhone для контакта с экстренными службами?

Спутниковая связь позволяет передать информацию в службы экстренной помощи, вызвать подмогу на дороге, связаться с близкими и сообщить о своём местонахождении — и всё это без доступа к сотовой связи и Wi-Fi.

Функция спутниковой связи с экстренными службами SOS доступна на iPhone 14 и более новых смартфонах Apple в Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Люксембурге, Нидерландах, Новой Зеландии, Португалии, США, Франции и Швейцарии.

Кроме того, необходимо учесть, что функция «Экстренный вызов — SOS по спутниковой связи» работает бесплатно лишь в течение двух лет после активации iPhone 14 или более новой модели.

Как повторно подключиться к сети на iPhone?

Если мобильные устройства поблизости подключены к сети вашего оператора, но ваш iPhone еще не смог подключиться повторно, вы можете попытаться принудительно вернуть его в норму.

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попробуйте перезагрузить свой iPhone. Просто выключите его и снова включите.

включите «Авиарежим» на короткий период, например, на 15-30 секунд, а затем его выключить. Это можно сделать через Пункт управления или в настройках с помощью соответствующего переключателя.

если ничего не получилось, обратитесь в сервисный центр.

Как совершить экстренный вызов на iPhone?

Имейте ввиду, что если вы имеете доступ к сотовой связи и вам нужно обратиться в полицию, скорую помощь или другую службу экстренной помощи, вы можете позвонить по обычному номеру службы экстренной помощи для вашей страны. В США это 911, в Евросоюзе, Беларуси, Грузии, Казахстане, России, Украине — 112.

Также можно быстро позвонить в экстренные службы, нажав кнопки iPhone несколькими способами.

Один из способов — удержание кнопки питания вместе с любой из кнопок регулировки громкости, пока на экране не появятся ползунки. После этого можно использовать ползунок для экстренного вызова. Вы также можете продолжать держать кнопки, и iPhone автоматически выполнит вызов за вас.

В качестве альтернативы можно пять раз быстро нажать кнопку питания для экстренного вызова.

Ну и, конечно, когда на вашем iPhone отображается SOS или SOS Only (случай, описанный выше), вы можете осуществить звонок в экстренные службы без доступа к своему оператору сотовой связи.

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