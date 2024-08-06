Apple планирует выпустить MacBook и iMac с процессором M4 в конце этого года. Однако полное обновление всей линейки Mac с последним чипом M-серии компания отложила до 2025 года. MacBook Air и другие настольные компьютеры Mac получат обновление до M4 в следующем году.

Последний раз Apple обновляла линейку MacBook Pro в октябре 2023 года. В этом году компания представила MacBook Air с чипом M3 в марте 2024 года. Семь месяцев спустя, после дебюта чипа M3, компания анонсировала линейку iPad Pro 2024 года с процессором M4, оснащенным новыми ускорителями машинного обучения (ML).

В последнем выпуске новостной рассылки Power On от Bloomberg, Марк Гурман утверждает, что Apple обновит линейку MacBook Pro с процессором M4 в 2024 году. За последние несколько лет компания обычно выпускает новые MacBook Pro в конце третьего или четвертого квартала, поэтому, вероятно, в 2024 году она будет придерживаться того же графика. Это также подтверждается заявлением генерального директора Display Supply Chain Consultants Росса Янга о том, что MacBook Pro с процессором M4 выйдут до конца 2024 года.

Согласно отчету, Apple не планирует вносить значительных изменений в предстоящую линейку MacBook Pro, кроме обновления процессора. Слухи предполагают, что будущие MacBook могут иметь ультратонкий дизайн, но, по всей видимости, в этом году таких изменений дизайна не будет.

Процессор M4 обладает более мощными ядрами искусственного интеллекта (AI), что должно способствовать развитию Apple Intelligence. Помимо более мощных AI-ядер, процессор M4 будет обладать улучшенной производительностью и энергоэффективностью, что сделает устройства Apple еще более привлекательными для пользователей. Возможно, компания также представит ряд новых программных функций, которые позволят полностью раскрыть потенциал новых процессоров.

Интересно, что Гурман утверждает, что Apple также обновит Mac mini и iMac процессором M4 в этом году. Обновления для MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro с новейшим процессором появятся только в 2025 году. Скорее всего, Apple представит MacBook Air с процессором M4 весной 2025 года вместе с предполагаемым iPhone SE 4. Другие высококлассные Mac получат свои обновления до M4 позже в том же году. Причем это важный шаг для компании, так как улучшенные возможности обработки и ускорение машинного обучения могут значительно повысить производительность и удобство использования компьютеров.

Apple продолжает внедрять инновации и улучшать свою продукцию, предлагая пользователям самые современные и мощные устройства. А обновление процессоров до M4 — это очередной шаг в этом направлении, который позволит компании укрепить свои позиции на рынке высоких технологий.

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