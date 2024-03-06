Обзор MacBook Air 2024 (M3) и сравнение с MacBook Air (M2)

MacBook Air — это не просто самые легкие ноутбуки Apple. Производитель старается оснащать их еще и производительной платформой. Все-таки пользователю хочется держать в руках не просто легкую, пусть и стильную, игрушку, но и мощное устройство, способное решать широкий круг задач. Именно поэтому MacBook Air не особенно отстает от старших собратьев Pro в оснащении производительными фирменными чипами Apple Silicon.

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Ноутбуки MacBook Air получили SoC Apple M2 еще летом 2022 года. По меркам самого производителя – срок достаточный для того, чтобы обновить платформу этой популярной модели. Да и новый чип Apple M3 уже представлен и работает в новых компьютерах компании. Актуальный дизайн MacBook Air еще не приелся пользователям, да и пока непонятно, что же именно надо улучшать в и без того удачной модели. Так что был сделан очевидный и предсказуемый упор на обновление платформы. И вот какими получились 13- и 15-дюймовые MacBook Air на базе чипа Apple M3.

Технические характеристики MacBook Air 2024 (M3)

Процессор Apple M3 (8 ядер, 4 производительных и 4 энергоэффективных) Оперативная память 8 ГБ / 16 ГБ LPDDR5 объединенной памяти Графика Интегрированная, Apple M3 (8 ядер)/Apple M3 (10 ядер) Дисплей 13,6 дюйма, IPS, 2560 × 1664 15,3 дюйма, IPS, 2880 × 1864 224 ppi, яркость 500 нит Накопитель SSD 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ Сетевые интерфейсы Wi-Fi 6E (802.11ax), 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.3 Порты 2 Thunderbolt 3 разъема формата USB-C с поддержкой зарядки, DisplayPort, USB 4. Порт MagSafe 3, комбинированный выход наушники/микрофон Устройства ввода Magic Keyboard, островного типа, с подсветкой, с улучшенным механизмом типа «ножницы» 78/79 клавиш, из которых 12 – функциональных и 4 клавиши курсора, тачпад с поддержкой Force Touch и распознаванием мультитач-жестов. Веб-камера 1080p, с микрофоном Аккумулятор Несъемный, 52,6 Вт·ч (MacBook Air 13) Несъемный, 66,5 Вт·ч (MacBook Air 15) Размеры и вес 30,41 × 21,5 × 1,13 см, 1,24 кг (MacBook Air 13) 34,04 × 23,76 × 1,15 см, 1,51 кг (MacBook Air 15)

Третье поколение чипа M сохранило изначальную компоновку процессора с парой вычислительных кластеров. Суммарные 8 ядер делятся на две группы – одна отвечает за обработку производительных задач, а другая способна работать в энергоэффективном режиме.

Максимальная рабочая частота в M3 составляет внушительные 4 ГГц, что обусловлено в том числе и переходом на новый и самый передовой в отрасли техпроцесс 3 нм. В зависимости от конфигурации в чипе MacBook Air может быть 8 или 10 графических ядер, система Neural Engine сохранила свои 16 ядер.

Упаковка и комплектация MacBook Air 2024 (M3)

Традиционно для MacBook Air устройство поставляется в белой коробке. Все же такой цвет подчеркивает ту самую легкость и воздушность устройства.

В коробке вы найдете не только сам 13- или 15-дюймовый MacBook Air, но и зарядное устройство с портом USB-C. Для стартовых конфигураций его мощность составляет 30 Вт, а для более мощных, как и для 15-дюймовых моделей полагается уже более внушительный 35-ваттный блок питания. Также в комплекте имеется серый двухметровый кабель USB-C на MagSafe с тканевой оплеткой. Сохранилась и необычная «фишка» этого аксессуара – белый штекер USB-C.

Дизайн MacBook Air 2024 (M3)

MacBook Air – это всегда история про дизайн. В 2022 году линейка получила новые очертания, сохранились они и для актуальных моделей. Теперь MacBook Air не имеет характерной на протяжении многих лет острой передней грани. У устройства одинаковая толщина по всей его площади. Отметим разве что закругление граней у днища. А толщина одинаковая для всего корпуса и составляет 1,13 или 1,15 см. По дизайну MacBook Air очень напоминает актуальный MacBook Pro.

Сам корпус алюминиевый цельнометаллический, что позволяет отказаться от лишних двигающихся элементов и связанных с ними люфтов. В углублении корпуса находится клавиатура с качественным и надежным ножничным механизмом, в котором ощущается ход клавиш. Кнопка в правом верхнем углу получила выступающий над поверхностью круг. Так инженеры реализовали датчик Touch ID и активную для него зону. С помощью этой клавиши можно еще и включать, и выключать компьютер.

Трекпад у MacBook Air 2024 (M3) традиционно большой, занимая по высоте практически всё пространство между клавиатурой и нижней гранью.

Богатством портов MacBook Air традиционно похвастать не может. На левой грани помимо порта для зарядки MagSafe находится пара разъемов Thunderbolt формата USB-C, а на левой грани вообще имеется лишь 3,5 мм разъем для подключения наушников.

Вокруг экрана тонкая 5-миллиметровая рамка, что для современных ноутбуков уже признак хорошего тона. Но необходимость размещения фронтальной камеры никуда не делась, Apple решила этот вопрос за счет выреза в экране, «моноброви». На самой рамке никаких надписей не имеется – все в пользу лаконичности и практичности.

MacBook Air 2024 (M3) представлен в четырех цветах. И в этом вопросе инженеры Apple тоже сохранили понятную преемственность: серебряный, сияющая звезда (шампань), серый космос и глубокая ночь. Первый вариант – это вообще классика для ноутбуков компании, а вот оттенок «шампани» неуловимо намекает на золото. Этот вариант более игривый. Темные же варианты куда более строгие, более близкие к бесчисленным безликим пластиковым бюджетникам. Но стоит отметить улучшенное анодированное покрытие самого темного варианта корпуса, что должно решить проблему с быстрым загрязнением его отпечатками пальцев.

Звук MacBook Air 2024 (M3)

Ноутбуки Apple всегда славились свои качественным звуком. 13-дюймовая модель получила четыре динамика, которые обеспечивают широкое стерео. А в 15-дюймовой модели динамиков вообще 6. При этом сами излучатели спрятались под клавиатурой, так что решеток для них нет. Звук идет вверх на экран, который отражает его уже на слушателя.

MacBook Air 2024 года поддерживают технологии пространственного аудио при воспроизведении медиа-контента с Dolby Atmos. Пространственное аудио будет работать с фирменными гарнитурами компании, AirPods 3-го поколения, AirPods Pro и AirPods Max. Для качественной записи звука установлены 3 микрофона. Разъем аудио 3,5-мм обладает дополнительной поддержкой наушников с высоким импедансом.

Громкость динамиков MacBook Air выше среднего, хотя диапазон воспроизводимых частот нельзя назвать рекордно широким, кривая в целом ровная. Стоит отметить и появление режимов голосовой изоляции и микрофона широкого спектра, а также улучшенную четкость голоса в ходе аудио- и видео-звонков.

Экран MacBook Air 2024 (M3)

Младшая модель получила дисплей Liquid Retina с диагональю 13,6 дюйма и LED-подсветкой. В нём используется технология IPS. У экрана разрешение 2560 × 1664 точки. Старшая же модель имеет более крупный 15,3-дюймовый IPS экран с LED-подсветкой. Его разрешение выше – 2880 × 1864 точки.

При этом плотность пикселей в обеих моделях одинаковая – 224 точки на квадратный дюйм. Экраны достаточно яркие – 500 нит, хотя и уступают по этому параметру флагманским MacBook Pro. Соотношение сторон дисплея 16 к 10, есть поддержка технологии True Tone, широкого цветового охвата P3.

Сам экран защищен довольно жесткой стеклянной поверхностью, главная функция которой – защита от царапин. Из-за этого он выглядит немного зеркальным. Воздушной прослойки между слоями нет. Защита от отпечатков пальцев имеется, но слабая – отпечатки остаются, правда и удаляются без труда. Инженеры хорошо поработали над защитой от бликов – даже под прямыми солнечными лучами работать с MacBook Air приятно.

Есть возможность снижения максимальной яркости вплоть до 0, следующим шагом ее можно повысить до 2 кд/м2. Такие параметры позволяют опустить яркость до минимального уровня и настроить её для комфортной работы в условиях темноты. Слева от глазка камеры расположился датчик освещенности. С его помощью осуществляется автоматическая регулировка яркости экрана. И эта функция большую часть времени работает корректно, ее и не захочется отключаться.

Сама матрица в MacBook Air 2024 (M3) обладает качественной цветопередачей, яркость равномерная, как и цветовые тона. С контрастностью в MacBook Air 2024 всё в порядке, она превышает показатель 1300:1, работает функция Night Shift для реализации более теплых цветов в темноте. Функция True Tone помогает подстроить цветовой баланс картинки под условия окружения.

Интерфейсы MacBook Air 2024 (M3)

Расположенная на левой грани пара портов является многофункциональной. Это Thunderbolt / USB 4, через которые ноутбук можно заряжать, передавать видео через DisplayPort, передавать данные как посредством технологии Thunderbolt 3 со скоростью до 40 Гбит/с, так и USB 4 (до 40 Гбит/с), USB 3.1 Gen 2 (до 10 Гбит/с).

Поколение MacBook Air 2024 года получило поддержку одновременного подключения двух внешних дисплеев, но в закрытом состоянии, с разрешением до 5К и частотой до 60 Гц. В раскрытом виде ноутбук может выводить картинку на один лишь внешний дисплей разрешением до 6К и частотой до 60 Гц. Все это работает посредством тех самых портов Thunderbolt 3, которые обеспечивают работу DisplayPort.

Также на левой грани имеется порт Magsafe 3 с магнитом для разъема зарядки. А на правой стороне красуется одинокий аудио-разъем 3,5 мм. Можно упрекнуть инженеров и дизайнеров Apple в непродуманной эргономике – если источник питания окажется справа, то придется кабелем делать лишнюю петлю.

Беспроводные интерфейсы у данной модели актуальные. Теперь имеется поддержка самого последнего стандарта Wi-Fi 6E (802.11ax), а также последней реализации Bluetooth 5.3. Так что проблем со скоростью и совместимостью работы в беспроводных сетях у этого MacBook не будет.

Тестирование производительности MacBook Air 2024 (M3)

Главным обновлением в новом MacBook Air 2024 стал переход на новый чип М3. Конечно, это не самый его мощный вариант (не забываем о M3 Pro и M3 Max), но тем не менее это одно из самых производительных решений на рынке. Этот чип выполнен по 3-нанометровой технологии, содержит 25 миллиардов транзисторов и работает на частоте 4 ГГц. Он получил новый нейронный движок, который на 15% превосходит аналогичный в чипе M2. В M3 имеется поддержка декодирования AV1, динамическое кеширование, аппаратное ускорение трассировки лучей и затенения сетки.

Apple сообщает, что с этим чипом MacBook Air в целом работают в 1,6 раз быстрее моделей на базе M1 и до 13 раз быстрее моделей на базе процессоров Intel. Оценить скорость работы нового чипа M3 можно по тестам Cinebench R23. Изделие Apple набирает 1904 балла в одноядерном режиме и 10354 балла в многоядерном против 1502 и 6047 баллов, соответственно, у Intel Core 1165G7. В целом превосходство над ним в разных тестах достигает внушительных 80%! Значимым конкурентом может выступать разве что чип М2, но и над ним превосходство составляет 15-30%.

С этим MacBook Air вы в большинстве задач будете чувствовать себя комфортно – устройство покажет себя быстрым и отзывчивым. Объясняется это во многом тесной интеграцией аппаратной составляющей Apple с самой macOS. Операционная система не будет неожиданно тормозить, выходит из спящего режима мгновенно.

Время автономной работы MacBook Air 2024 (M3)

Показатели автономной работы ноутбуков Apple не перестают удивлять. Компания каким-то образом сделала тонкие устройства еще к тому же и максимально живучими. Apple заявляет о 18 часах воспроизведения видео в сервисе Apple TV и о 15 часах работы в режиме веб-серфинга. Эти показатели в целом повторяют возможности предыдущего поколения MacBook Air. Стоит ожидать, что в менее тяжелых задачах (чтение на невысокой яркости), ноутбук может проработать и до 20 часов. А вот 3D-игры и подобные им сценарии значительно сократят время автономной работы устройства.

В стандартной комплектации поставляет блок питания USB-C на 30 или 35 Вт, но есть возможность приобретения 70-ваттного адаптера с поддержкой быстрой зарядки.

Сравнение MacBook Air 2024 (M3) с MacBook Air (M2)

С выходом в начале 2024 года нового MacBook Air на базе чипа M3 из продажи окончательно исчезли самые первые модели линейки на базе M1. А 15-дюймовый ноутбук в продуктовой линейке теперь представлен только в варианте с чипом M3. А вот 13-дюймовые модели доступны как с чипом М2, так и с чипом М3. Очевидно, что сравнения между ними не избежать.

Итак, что же нового получили MacBook Air 2024 года вместе с чипом М3? Внешний вид ноутбуков, как и их размеры, автономность, не изменились – это все такое же стильное тонкое устройство с удачным дизайном. Главное изменение – новый чип, он превосходит по скорости предшественника (М2) примерно на 17% в одноядерных задачах и на 21% в многоядерных задачах. Количество транзисторов выросло с 20 до 25 миллиардов, а тактовая частота поднялась с 3,5 до 4 ГГц. Новый чип получил и более быстрый нейронный движок, аппаратную поддержку ряда технологий. Динамическое кэширование оптимизирует распределение и использование памяти графического процессора. А декодирование видео AV1 сделает работу с потоковым видео эффективнее. Переход на 3-нанометровый техпроцесс увеличил энергоэффективность чипа – он покажет большую производительность без пропорционального потребления энергии.

Получил новый MacBook Air 2024 года (М3) и другие улучшения. Теперь он может работать с двумя внешними дисплеями (в закрытом виде), улучшилась работа с микрофоном, повысилась четкость голоса при аудио и видеозвонках. В этой модели появилась поддержка последнего стандарта Wi-Fi 6E, как и Bluetooth 5.3. Отметим и улучшение покрытия самой темной расцветки модели для защиты от отпечатков пальцев.

Заключение

Новые модели MacBook Air будут продаваться по той же цене, что и предыдущее поколение. Базовая стоимость 13-дюймового ноутбука составит 1099 долларов, а за 15-дюймовый ноутбук придется заплатить минимум 1299 долларов. В продуктовой линейке MacBook Air остался и 13-дюймовый ноутбук с чипом M2, который стоит 999 долларов.

Изменения в MacBook Air 2024 (M3) назвать революционными не получится, но они нужны и ожидаемы. Все же «самый популярный ноутбук в мире» (по утверждениям Apple) должен подтверждать такое звание. При выборе между 13- и 15-дюймовой моделью стоит обратить внимание не только на размер экрана, но и на дополнительную пару динамиков у более крупного устройства. А при выборе между идентичными внешне MacBook Air 13 двух поколений пользователю стоит решать, готов ли он переплачивать за возросшую производительность нового устройства.